Cîteva investigații importante pentru sănătatea inimii

Inima suportă fără să protesteze supărările, bucuriile, emoțiile, stresul, poluarea, efortul, nopțile nedormite, deadline-urile fără sfîrșit.

Tindem să avem impresia că inima poate suporta orice, oricît, oricînd. Dar nu este totul așa. sînt momente cînd se îmbolnăvește fără să știm. De aceea, este bine ca măcar o dată la doi ani să mergi la un control, preventiv.De asemenea dacă vrei ca inima ta să fie sănătoasă cît mai mult timp este bine să ai grijă de somnul tău, dormi 8 ore pe noapte. Să mănînci adecvat, sănătos. Să nu fumezi și să limitezi consumul de alcool. Nu uita de activitățile fizice regulate.Medicii susțin că o serie de investigații sînt indicate atunci cînd o persoană are anumite simptome. Mai exact atunci cînd apar primele palpitații, dureri în piept, cefalee, amețeli.Iată care sînt cele mai importante investigații:Electrocardiograma. Aceasta este prima investigație pe care medicii cardiologi o recomandă în timpul unui control de rutină. Cu ajutorul acesteia se poate diagnostica și observa anomalii de ritm cardiac, semne de ischemie coronariană sau modificări structurale cardiace. Atenție! Dacă ai un rezultat bun, normal la electrocardiogramă nu înseamnă nu este exclus să ai de exemplu, o boală cardiacă.Ecografia cardiacă. Este o altă investigație care aduce informații despre structura și funcțiile inimii, dimensiunile cavităților, grosimea pereților, contracția lor, aspectul și funcționarea valvelor, eventuala prezență a altor structuri, ghidînd ghidînd decizia terapeutică. Este o analiză care este recomandată pacienților cu simptome sau risc de boală cardiovasculară, a celor care au hipertensiunea arterială. De asemenea, este recomandată și fumătorilor sau celor care au diagnosticul de diabetul zaharat.Totodată, este o investigație care se face înaintea oricărei proceduri intervenționale cardiace.Testul de efort. O investigație care este indicată cînd există suspiciunea de ischemie miocardică sau se recomandă pacienților care au în familie antecedente de boală coronariană ischemică.Coronarografia. Este metoda standard, de fapt cea mai bună investigație cu ajutorul căreia se poate stabili diagnosticul de afecțiune coronariană. Este o investigație care se face sub anestezie locală și durează pînă la o oră.