Ce exerciții puteți face la birou? Sfaturi de la fizioterapeut

Stați pe scaun multe ore pe zi? Atunci riscați probleme grave de coloană.

Nouă din 10 persoane au cel puţin o dată în viaţă dureri de spate, arată statisticile. Nici nu e de mirare. Majoritatea oamenilor au joburi care presupun stat pe scaun cel puţin 8 ore pe zi. În plus, iarna durerile se accentuează, pentru că nu mai facem nici măcar puţina mişcare pe care o făceam vara.1. Abdomene. Acesta este cel mai simplu exercitiu pe care il poti face stand pe scaun. Iti poti antrena acest muschi oricand, oriunde, daca vrei un abdomen plat.Stai dreapta, cu mainile pe solduri si trage-ti burta. Mentine pana numeri la 10, apoi relaxeaza 2 secunde si repeta.Pe masura ce muschii abdominali devin mai puternici si exercitiul mai usor, mareste durata lui la 30. Fa-l ori de cate ori poti.2. Fesieri bombati. Incordeaza-ti muschii fesieri si strange cat poti, pana numeri la 10. Relaxeaza si repeta de 4 ori. Poti face exercitiul in pozitie asezata sau in picioare, in orice moment al zilei.3. Intinderi pentru zona lombara. Dureri de spate de la prea mult stat pe scaun? Uita de ele cu aceste exercitii simple, din pozitia asezata. Apleaca-te de la mjloc, cu bratele intinse spre podea, cat de mult poti.Mentine o secunda, apoi revino in pozitia initiala. Repeta secventa de 5 ori, cel putin o data pe zi.4. Coapse tonifiate. Asaza-te pe marginea scaunului, cu mainile la ceafa. Ridica piciorul stang de la podea, incercand sa atingi genunchiul cu cotul drept. Repeta de 10 ori, apoi reia secventa cu cealalta parte (genunchiul drept – cotul stang). Fa cate 2 seturi din fiecare.5. Spatele drept. Acest exercitiu este solutia la problema posturii incorecte, umeri strambi sau dureri de ceafa. Din pozitie asezata, prinde-ti mainile la spate si ridica-le, intinzand pectoralii. Mentine pozitia timp de 15-20 de secunde, cu spatele drept si pieptul inainte.6. O talie subtire. Pentru a-ti lucra talia si spatele, stai dreapta pe scaun, cu piciorul drept peste cel stang. Rasuceste-ti trunchiul spre dreapta, miscandu-ti umarul stang spre inainte si umarul drept spre spate. Mentine pozitia pana numeri la 5, apoi repeta pentru cealalta parte. Fa exercitiul de 2-3 ori pe saptamana (nu si daca ai o afectiune a coloanei).7. Pentru un bust mai ferm. Aceste exercitii sînt la fel de eficiente ca si flotarile. Pentru ele, ai nevoie de un scaun de birou pe role. Asaza-te pe el si ridica picioarele de la podea, in timp ce cu mainile prinzi tablia mesei din fata ta, pe dedesubt. Trage-ti corpul pana la marginea mesei folosind forta bratelor, apoi impinge-te inapoi, de 10-15 ori. Repeta prinzand masa pe deasupra.8. Intarirea muschilor pelvieni. Acest exercitiu este important pentru femeile de toate varstele. Din pozitia stand confor-tabil pe scaun, strange muschii pe care i-ai folosi pentru a opri urinarea. Repeta de 10-15 ori, cu cateva secunde pauza. Iar in timp ce faci asta, evita sa-ti tii respiratia sau sa incordezi fesele!9. Coapse tonifiate. Exercitiul e mai bun decat orice aparat de la sala pentru antrenarea coapselor. Sezand, ridica un picior 20 cm de la podea si mentine-l astfel pana numeri la 20, apoi ridica genunchiul, de 20 de ori. Repeta cu celalalt picior, cate doua seturi, de 3-4 ori pe saptamana.10. Pentru interiorul coapselor. La finalul zilei, tonifiaza-ti muschii coapselor, chiar in timp ce te uiti la serialul tau preferat. Asezata pe scaun, cu picioarele indoite si talpile pe sol, pune-ti o perna intre genunchi si strange-o cat de tare poti, pana numeri la 10. Relaxeaza si repeta de 4-5 ori.