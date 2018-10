8 produse toxice pe care să nu le aduci acasă și alternativele lor

Sînt o multime de produse pe care majoritatea oamenilor le foloseste si la care nimeni nu le ia in calcul ca ar fi toxice. Probabil ca le folosesc parintii tai si acum le utilizezi si tu.

Insa multe dintre aceste produse sînt periculoase pentru sanatate – in special in prezent s-a descoperit ca sînt toxice. Iata 8 produse toxice pe care sa nu le aduci acasa si alternativele lor.

Tigaile si tavile antiaderente

Poate ca le poti curata rapid de grasime insa la temperaturi intalte politetrafluoroetilena care face teflonul sa nu fie lipicios elibereaza gaze toxice care au fost legate de problemele reproductive, cancer si alte probleme de sanatate. Cel mai bine este sa optezi pentru otel inoxidabil, ori daca vrei neaparat tigai ori tavi antiaderente gateste la temperaturi mai scazute.

Recipiente din plastic

Cu totii stim cat de nocive sînt pentru mediu recipientele de plastic, mai ales daca doar le arunci la gunoi dupa folosire. Insa, de asemenea, contin substante chimice care ajung in apa pe care o bei din ele. Este vorba in special despre Bisphenol A (BPA), care dezechilibreaza din punct de vedere hormonal organismul. Tocmai de aceea este o idee buna sa foloseste pahare si recipiente din sticla.

Pesticide

Atunci cand te trezesti invadat in casa de gandaci ori furnici este normal ca sa doresti sa cumperi primul insecticid puternic pe care il vezi in magazin. Insa este mai bine sa incerci o solutie naturala de eliminare a insectelor cum ar fi cele naturale pe baza de ierburi (menta ori vetrice – pelin de camp) ori sa stropesti cu otet sau zeama lamaie in zonele in care se ascund.

Sapun „distrugator de germeni" si alte produse antibacterine

Astfel de produse sînt pline de chimicale insa au devenit extrem de populare din cauza fricii oamenilor de a contamina cu cine stie ce microbi. Insa substantele care distrug bacteriile au si efect negativ asupra sistemului imunitar atacand si bacteriile bune din organism nu doar pe cele daunatoare. Poti gasi in comert variante de sapun mult mai prietenoase cu corpul.

Substantele de curatenie contin, adesea, clor si amoniac

Acestea pot elibera vapori toxici care sa duca la boli respiratorii. Ar trebui sa fii constient de faptul ca sînt cu atat mai toxice cu cat sînt mai eficace in curatenie. In acelasi timp insa, multe produse facute in casa pe baza de otet si bicarbonat de sodiu isi fac treaba la fel de bine. De asemenea, este bine de stiut ca nu iti trebuie un produs special pentru fiecare sarcina in parte.

Produsele de improspatat aerul

Contin unele substante chimice precum ftalatii cunoscuti pentru problemele hormonale pe care le genereaza, precum cele reproductive ori malformatii congenitale la nastere. Ca sa nu mai vorbim si de faptul ca are in componenta si ingrediente nedefinite prea bine precum: „conservanti", „parfum". Si nu, cuvantul „natural" nu inseamna nimic cand este vorba despre „mirosuri". Incearca mai bine sa cumperi cateva plante de apartament, ca de exemplu iasomie.

Repelent impotriva moliilor

Cu atatea solutii naturale la dispozitie precum cele de levantica, menta, rozmarinul ori cuisoarele nu ai niciun motiv sa apelezi la substante chimice. Nu doar ca aroma acestora iti va aduce aminte de modul in care miroseau hainele bunicii tale, insa nici nu contin substante toxice care sa cauzeze ameteala, dureri de cap ori greturi.

Balsam de rufe

Multe dintre aceste produse contin, ei da, substante chimice cu potential toxice. Iar unele dintre acestea pot cauza iritatii si mancarimi ale pielii, probleme respiratorii, ameteala, dureri de cap si chiar si stari de voma. Baga in masina de spalat alaturi de rufe un pulover vechi din lana (sau bucati de lana) pentru a preveni mototolirea hainelor.