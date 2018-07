În capitală un bărbat s-a trezit cu explozibil în fața porții

Au vrut să se răzbune, intenţionînd să-i detoneze poarta. Este cazul unui bărbat, în vîrstă de 35 de ani, care s-a pomenit în toiul nopţii cu o surpriză neplăcută în faţa casei.

Totul s-a întîmplat vineri, în jurul orei 01:00, în sectorul Botanica al Capitalei.

Proprietarul a alertat poliţia despre faptul că în faţa porţii sale s-ar afla un obiect explozibil.

Ajunşi la faţa locului, ofiţerii Batalionului de Patrulare şi Reacţionare Operativă au fost întîmpinaţi de victimă. Acesta le-a spus oamenilor legii, că în acea seară a ieşit să-şi petreacă un amic care venise în vizită.

Între timp, s-a oprit la o fîntînă pentru a lua apă. Întorcîndu-se înapoi a observat un fir lung ce era unit la un tub cilindric chiar în faţa porţii.

În acest context, poliţiştii au solicitat ajutorul geniştilor de la serviciul Bombteh.

Veniţi la locul incidentului, aceştia au izolat zona pentru a efectua verificările necesare. În urma acestora s-a confirmat faptul că obiectul depistat este un explozibil confecţionat manual.

Ulterior, s-a deplasat şi Grupul Operativ al Inspectoratului de Poliţie Botanica pentru a investiga cazul. Luat la întrebări de forţele de ordine, bărbatul a povestit că totul a început acum 3 luni, cînd fiica sa a fost învinuită de săvîrşirea unui furt dintr-un magazin alimentar.

Încercînd să demonstreze nevinovăţia fetei, bărbatul a fost atacat de nişte persoane necunoscute. Pentru cele întîmplate, el susţine că ar fi din nou ţinta acelor indivizi.



"- Aţi avut anterior cu cineva vreun conflict?

- Conflicte au fost tare multe. S-a început tot de la raionul Străşeni

- Am lucrat acolo oficial sudor cu familia

- Fiica mea de 13 ani a făcut probleme acolo la magazinul Linella

- A furat nişte obiecte, mă rog. M-am dus şi eu după lucru, am luat un avans, m-am cerut. Am intrat la Linella şi am rugat să-mi dea să mă uit dacă fiica mea îi amestecată în chestiile astea. După ce am ieşit am fost atacat, jaf tîlhăresc, cu electroşocul, caseta-n cap, mă ţineau.



- Asta aproximativ de vreo 2 luni de zile- Am fost bătut aici în mahală de necunoscuţi".În continuare, oamenii legii urmează să identifice persoanele care îi pun în pericol viaţa familiei bărbatului, pentru a fi trase la răspundere.