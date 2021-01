Ne salvează, sau ne folosesc pe post de cobai?

70% din populația planetei vor deveni materie experimentală pentru laboratoarele covid. Nu-s vorbe goale. Noi ne-am dorit așa de mult să se termine mai repede anul 2020, care ne-a supus multor încercări grele din cauza pandemiei de coronavirus, dar se pare că e prematur să ne bucurăm: totul abia începe.

Evenimentele din prima lună a anului curent confirmă odată în plus temerile privind subtextul politic al pandemiei. Cu apariția mai multor versiuni ale vaccinului împotriva COVID-19 și amplificarea programelor internaționale de vaccinare masivă a populației (apropo, deocamdată doar în țările ”prioritare”) apar tot mai multe întrebări. Prima - ce vaccin să aplicăm, reieșind din gradul de încredere? A doua – există suficiente vaccinuri pentru toți doritorii? (Și o întrebare aferentă – de ce așa țări ca Moldova se află la coada listei pentru obținerea vaccinului?). A treia – cu introducerea pașapoartelor - covid societatea se va diviza în cei vaccinați și cei care au refuzat vaccinul, și ce să facă cei din urmă, care de facto vor fi restricționați în drepturile constituționale, spre exemplu, la libera circulație, angajare, asistență medicală ?

Încă la începutul toamnei trecute experții internaționali vorbeau cu precauție despre necesitatea introducerii așa ziselor ”pașapoarte de imunizare”. Astăzi aceasta este, practic condiția înaintată de guvernele unui șir de țări occidentale. În zona Euro domină aceeași tendință , determinată în mod autoritar la nivelul conducerii UE, în pofida împotrivirii populației. Conducerea acestor țări declară cu cinism, că vaccinarea este în exclusivitate benevolă.

Noua realitate, în care nimeni nu știe cum să trăiești, totuși este impusă întregii omeniri. Ni se spune mereu: există o pandemie la scară globală. Există o panacee, apărută în confruntare geopolitică (la care vom mai reveni) – vaccinul mai multor producători, respectiv populația cere o vaccinare masivă pentru a învinge la scară mondială această infecție globală. Este vorba despre virusul COVID19, care nu este mult mai periculos ca cel gripal, de care anual mureau și mai mulți oameni.

Dar orice persoană cu judecată începe să se alarmeze, dacă se vorbește despre un pericol concret pentru viața și sănătatea ei și a celor apropiați. În aceste raționamente, fie și neprofesionale, există mai multă rațiune ca în declarațiile făcute de politicienii de cel mai înalt rang. Anume aici se simte o disonanță evidentă în istoria cu pandemia – oamenii simpli nu pot obține adevărul. Nu pot obține răspunsuri la niște întrebări, s-ar părea, simple.

Iar adevărul estre următorul: astăzi nimeni - nici politicienii (care fac lobby intereselor companiilor transnaționale și acționează conform conjuncturii politice ), nici epidemiologii (care și ei se află la etapa studierii problemei și suportă presiuni politice, dar și ispite comerciale), - nu pot da vre-o garanție omului simplu, cetățeanului, indiferent de țara în care acesta este stabilit, pentru faptul că:

în caz că accepți, în organismul tău sănătos va fi injectat un vaccin de calitate;

nimeni nu va răspunde pentru urmările vaccinării, chiar și cele mai grave ;

că în caz că vei folosi dreptul constituțional de a nu accepta vaccinarea, viața ta nu va fi limitată în drepturi și libertăți dintre cele mai elementare.

Planurile cui le-a dat peste cap «Спутник V»?

În Occident, epidemiologii și cei care înaintea tuturor ”au înțeles” pericolul COVID-19 pentru lume, inclusiv Bill Gates, declarau în zorii pandemiei, că pentru elaborarea vaccinului va fi nevoie de cel puțin 1,5 ani și că producerea lui la scară industrială el ar putea începe nu mai înainte de a.2022. Acest termen era suficient pentru ca populația să fie încuiată în țările și locuințele ei, precum și pentru a o speria în așa măsură, ca ea să fie gata pentru orice implicare în propriile organisme. De unde, în doar 8 luni în țările occidentale, inclusiv în companiile printre acționarii cărora se numără Bill Gates și soția sa, au apărut concomitent mai multe vaccinuri bune pentru a fi aplicate, este un mister. Dar poate acest vaccin era deja elaborat încă la începutul pandemiei, și doar și-a așteptat ceasul? Însă aici, total neașteptat, apare vaccinul rusesc…

Din cele relatate de portalul noi.md cu referire la tass.ru la 14 ianuarie a devenit cunoscut faptul, că din motive necunoscute pe Twitter a fost blocat contul vaccinului rusesc contra coronavirusului «Спутник V». Au aflat-o jurnaliștii unei surse anonime din Fondul rusesc de investiții directe (FRID). « Contul Sputnik V este blocat. Clarificăm cauzele », -a spus reprezentantul fondului. Din cele relatate de tass.ru, proprietarii contului au rugat toți abonații să solicite ca Twitter să permită accesarea contului. «Prin Twitter noi difuzam deschis informația despre vaccin și acțiunea lui. Prin Twitter am adresat AstaZeneca propunerea de a utiliza unul dintre componentele vaccinului «Спутник V» și am convenit să efectuăm cercetări clinice în comun», - au spus cei de la FRID.



Este explicabilă a atare abordare. Cum am mai scris, producerea la scară largă a vaccinului era preconizată pentru a. 2022. În timp ce UE și Occidentul creau agiotaj în jurul pandemiei prin introducerea blocajelor, savanții ruși au decis să soluționeze problema. În august, trecut, prima țară care a declarat că a elaborat un vaccin eficient și de calitate a fost anume Rusia. După ea, și savanții chinezi au declarat că elaborează vaccinul anticovid. S-ar părea, comunitatea mondială trebuia să sprijine această noutate. Dar nu.

Rusia și China au fost acuzate de elaborarea precoce a vaccinului, și astfel partea rusă (cea chineză într-o măsură mai mică) încearcă să obțină monopolul și dominația mondială în chestiunea controlului asupra imunizării populației la scară mondială.

În replică, Rusia a certificat vaccinul conform tuturor standardelor internaționale, în pofida împotrivirii deschise a Organizației mondiale a sănătății (OMS). Aceasta nici nu a examinat chestiunea aplicării vaccinului rusesc în țările lumii. Tot atunci, transmite mass-media străină, Chiril Dmitirev, șeful FRID, care finanțează producerea și promovarea în străinătate a vaccinului «Спутник V», într-un interviu pentru postul TV CNN și-a exprimat nedumerirea: «În loc să lupte împotriva COVID, Occidentul luptă împotriva vaccinului rusesc ».

E de menționat, că în Rusia vaccinul a fost elaborat de instituții bugetare. Este un moment principial, care demonstrează diferența în abordarea chestiunii privind elaborarea preparatelor similare. În America și UE de vaccinuri se preocupă companiile private.

Vaccinul rusesc «Спутник V» a fost elaborat de savanții renumitului Centru național de cercetări științifice în epidemiologie și microbiologie în numele academicianului de onoare N.F.Gamalei, fondat în a. 1891 году. În domeniul dat, este o instituție de cercetare cunoscută în toată lumea. În afară de «Спутник V», au mai fost elaborate două vaccinuri: la CȘS VB «Vector» a Rospotrebnadzorului și la CȘFS Ciumacov al AȘR.

Savanții epidemiologi ruși au o experiență vastă în domeniul elaborării vaccinurilor contra virușilor, și faptul că noul preparat a obținut certificatul de calitate al FR garantează securitatea și eficiența lui.

Însă, cum am mai spus, pentru companiile farmacologice transnaționale, în favoarea cărora fac lobby guvernele occidentale, apariția vaccinului rusesc a avut efectul exploziei unei bombe. Le-au fost de ajuns doar opt luni (în locul celor 1,5 ani declarați) pentru ca în regim de urgență să fie elaborate propriile vaccinuri. La 9 noiembrie, 2020 BioNTech din Germania și compania farmaceutică Pfizer din America au anunțat că primele testări ale vaccinului au fost reușite și că el are o eficiență de 90%. Și este sigur în totalitate.

Potrivit tass.ru, la finele lunii decembrie grupul strategic consultativ de experți în imunizare, care funcționează la OMS, a recomandat introducerea a două doze din vaccinul elaborat de compania americană Pfizer și partenerul ei german BioNTech, la distanța de 21-28 zile. Argumentul forte – că după primul vaccin oamenii nu-s protejați de o infectare repetată. Deci, guvernele vor fi nevoite să aloce din nou sute de miliarde de dolari pentru achiziționarea vaccinurilor. Afacerile farmacologice prosperă, și orice blocări nu le pot afecta.

Iar la 31 decembrie, 2020 OMS a mers mai departe și a introdus vaccinul Comirnaty, elaborat de Pfizer și BioNTech, în lista «spre utilizare urgentă ».

Bloomberg scrie, cu trimitere la propriile surse, că UE poartă negocieri privind dublarea livrărilor de vaccin Pfizer în cel mai scurt timp.

«Din spusele interlocutorilor agenției, noul contract va fi încheiat pentru 100 mln. doze suplimentare și va prevedea posibilitatea livrării altor 200 mln. de doze », — menționează sursa.

Din calculele Bloomberg, «dacă noua tranzacție va avea loc, numărul total de vaccinuri Pfizer, pe care le va primi UE, va ajunge la 600 mln. doze. Este suficient pentru a imuniza două treimi din populația UE». Reieșind din faptul că încă în noiembrie Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a anunțat că UE va achiziționa de la Pfizer 300 mln. doze de vaccin.

În total, UE a cerut 2 mlrd. doze de vaccin, pentru livrarea cărora contractele au și fost deja semnate. Uimitor, dar deocamdată anume vaccinul Pfizer este unicul aprobat de autoritatea de reglementare europeană.

La 6 ianuarie, 2021 Comisia europeană a aprobat utilizarea celui de-al doilea vaccin al companiei americane Moderna. Practic a fost finalizată testarea vaccinului de la AstraZeneca, care fără îndoială va fi admis pe piața europeană. Despre utilizarea vaccinului rusesc nici nu se vorbește. Mai mult, conducerea UE previne deschis guvernele naționale, că achiziționarea oricărui alt vaccin, în afară de Pfizer, este inadmisibilă.

Ce vaccin injectăm? Nu vă privește!

Imunizarea masivă a populației, începută în țările UE la finele lunii decembrie, 2020 are loc cu utilizarea acestui vaccin.

Și toate – pe fondalul informațiilor despre decesele tot mai frecvente ale persoanelor imediat sau în scurt timp după ce le-a fost injectat vaccinul. Primii care urmează să fie vaccinați obligatoriu – medicii, pedagogii, funcționarii și persoanele trecute de 60 de ani. De ce anume primele trei categorii este de înțeles – se află permanent în zona de risc. Dar la ce bun să vaccinezi oamenii în etate, care și așa au o imunitate redusă? Cazurile de deces în urma introducerii vaccinului au loc anume printre ei.

OMS continuă să ignore aceste fapte. Iar conducătorii Pfizer, la întrebările jurnaliștilor de ce ei personal nu-și administrează propriul vaccin, dacă tot susțin că este sigur, răspund fățarnic: «Să-l primească în primul rînd cei care au o mai mare nevoie de el ».

Pandemia a demonstrat, în fapt, că pentru farmacologia mondială este un business foarte profitabil. Ca să fie clar cine de ce are nevoie. Și este clar cum se vor desfășura evenimentele în continuare – în ascensiune. Că doar au și fost depistate tulpini noi ale coronavirusului, deci elaboratorii de vaccinuri nu vor sta fără treabă, ei vor avea noi comenzi pentru noi preparate.

Pe 13 ianuarie, în cadrul conferinței medicale organizate de JPMorgan, Stefan Bansel, director general Moderna, a declarat fără ambiguități: SARS-CoV-2, pandemia căruia a paralizat economia mondială și a supraîncărcat spitalele, ne va însoți pe veci.

Și a adăugat, că persoanele oficiale și experții în sănătate vor controla în permanență noile tulpini ale virusului, pentru ca savanții să poată produce vaccinuri contra lor, transmite noi.md cu trimitere la sursa inițială.

Este interesant și faptul, că la aceeași conferință reprezentanții companiei Pfizer au declarat că vaccinul lor, elaborat în comun cu BioNTech, este eficient împotriva mutației care a avut loc în Marea Britanie, dar și împotriva celei descoperite în Africa de Sud.

Putem avea încredere înPfizer?

Maxim Cononenco, cunoscut jurnalist rus, ca răspuns la exclamațiile pline de bucurie ale unor politologi și comentatori cu privire la «ziua istorică» - 9 noiembrie, în care Pfizer a anunțat că a elaborat vaccinul – a amintit, pe pagina sa socială, ce reprezintă această companie.

«Am urmărit ieri cu stupoare această «zi istorică». Amintesc despre compania Pfizer: în a.1996 în rezultatul testării ilegale a preparatului Trovan în Nigeria (statul Kano) au murit 11 copii, alte zeci de copii au devenit invalizi. În a.1999 în revista Journal of the American Medical Association (JAMA) a fost făcut public cazul în care compania Pfizer a falsificat o serie de testări clinice ale preparatului fungicid fluconazol, și a refuzat să ofere cercetătorilor datele necesare unei analize. Împotriva companiei Pfizer au fost intentate 3000 de chemări în judecată pentru acțiunile ilegale de comercializare a celecoxibului și valdecoxibului – preparate din grupul AINS, mai periculoase ca vechile AINS. În a.2004 compania a expediat medicilor danezi o scrisoare deschisă, în care susținea că Pfizer a revizuit rezultatele testărilor clinice ale celecoxibului, efectuate pe mai bine de 400 000 pacienți, și nu a depistat semne că preparatul ar spori riscul efectelor cardio-vasculare. Amenda pentru această dezinformare a constituit suma de 2000 dolari. În a.2004 Pfizer și-a recunoscut vina în cazul a două infracțiuni și a achitat 430 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile de publicitate frauduloasă a preparatului antiepileptic neurontin (gabapentin) conform unor indicații neaprobate. În septembrie,2009 în SUA compania Pfizer a fost amendată cu suma-record pentru companiile farmaceutice americane de 2,3 mlrd. dolari pentru publicitatea inadecvată a patru preparate: analgezicul Bextra, neurolepticul atipic Geodon (în FR el este comercializat cu denumirea zeldox (ziprasidon), preparatul antiepileptic Lyrica (pregabalin) și antibioticul Zyvox. Filiala companiei a recunoscut că a marcat eronat medicamentele «cu intenția de a minți sau a duce în eroare». Instanța a amendat Pfizer cu 1 miliard de dolari pentru mituirea angajaților din sănătate, care plasau aceste leacuri pe piață. Șase dintre acești colaboratori au primit102 mln. de dolari. În a.2010 jurații au recunoscut că Pfizer a încălcat legea federală privind organizațiile care practică racketul și corupția, și trebuie să achite prejudicii în sumă de142 mln. Jurații au ajuns la concluzia, că Pfizer participa la racket pe parcursul unui deceniu. În a. 2011 Japonia a sistat oficial utilizarea vaccinului contra pneumoniei și meningitei, produs de Pfizer, după ce patru bebeluși au decedat în trei zile după vaccinare… », - a scris Cononenco.

Să recunoaștem, este imposibil și chiar criminal să ignori acest palmares, căci este vorba despre sănătatea miliardelor de cetățeni.

Apropo, Pfizer are relații vechi cu compania BioNTech SE . Chiar dacă aceasta a fost fondată relativ recent, în a.2008, istoria ei conține o pagină foarte semnificativă. În septembrie,2019 BioNTech a semnat un acord cu Fondul lui Bill și Melinda Gates.

Comunicatul oficial menționa: «pentru dezvoltarea programelor de creare și elaborare a vaccinurilor preclinice și a imunoterapiei în baza preparatelor - candidate pentru profilaxia infecției HIV, a tuberculozei și altor maladii ». Apoi, în luna decembrie a aceluiași an Banca Europeană pentru investiții a oferit BioNTech 50 milioane de euro în cadrul programului «Planul de investiții pentru Europa».

Inițial Pfizer și BioNTech au semnat contracte de livrare a 30 mln. doze pentru Marea Britanie și alte 100 mln. doze pentru SUA. Japonia a comandat 120 mln. doze de vaccin, însă a cerut dovezi incontestabile ale securității lui.

O altă companie interesantă în farmacologia occidentală, care promite să salveze lumea de coronavirus, este AstaZeneca. O companie farmacologică anglo-suedeză, înregistrată în Marea Britanie. Și ea are relații vechi cu Pfizer, care a încercat de mai multe ori să-i cumpere pachetul de control al acțiunilor. Dar tranzacția nu s-a produs – s-au implicat politicieni de cel mai înalt rang. În caz contrar, Pfizer ar fi devenit unicul gigant pe piața mondială a medicamentelor. Pentru producerea vaccinului contra COVID-19 compania AstaZeneca a primit 1 mlrd. de dolari. De la cine? De la Biroul de cercetare și dezvoltare biomedicală avansată (BARDA) al Ministerului sănătății și serviciilor sociale al SUA.

Și în palmaresul acestei companii găsim fraude, comercializare ilicită, tăinuirea efectelor adverse ale preparatelor elaborate de ea. Spre exemplu, în a.2010 AstraZeneca a achitat 520 milioane de dolari pentru a aplana un dosar de fraudă. Compania era acuzată de comercializare ilicită a neurolepticului serokvel (cvetiapin) copiilor, oamenilor în etate, veteranilor și deținuților conform unor indicații neaprobate de FDA. S-a demonstrat, că ea a mituit medici, profilul cărora nu le permitea să prescrie sau să recomande preparate neuroleptice.

Pașapoartele-covid – calea spre robie?

Potrivit Вести.Ru, deja opt companii aeriene din Europa și America au prezentat la Geneva proiectul unui pașaport-covid digital. Chiar există precedente, în care compania aeriană refuză să primească la bord cetățenii care au fost bolnavi de coronavirus și le cere un certificat privind vaccinarea. Inițiatorii ideii explică introducerea pașaportului-covid prin necesitatea protejării persoanelor sănătoase de cele bolnave.

«Este o aplicație pentru smartpfone, în care pot fi plasate informații privind rezultatele testelor la coronavirus, anticorpi și vaccinuri. Se presupune, că toți pasagerii vor fi obligati să utilizeze această aplicație. Deocamdată este vorba doar de niște planuri», - subliniază sursa.

Însă primele încercări de a introduce certificarea electronică a vaccinării deja există. Spre exemplu, în Estonia. Autorii pașaportului-covid electronic cred că în scurt timp fără acest document oamenii nu vor putea obține un serviciu, nu vor putea intra într-un magazin, nemaivorbind despre deplasarea dintr-o țară în alta. Documentul va conține informații privind rezultatele testelor de două săptămîni pentru depistarea prezenței sau absenței coronavirusului și a anticorpilor. Cum să nu-ți amintești, în acest context, de evanghelica «Revelație a lui Ioan Teologul », asupra profețiilor căruia, în contextul evenimentelor ”covid”, a atenționat anterior noi.md.

Un șir de țări europene au procedat invers – au decis să-i fixeze pe cei care refuză vaccinarea. Spre exemplu, Spania. Mai mult, aceste date vor fi accesibile guvernelor din toate țările zonei euro. În acest caz, nu avem cum să vorbim despre păstrarea datelor confidențiale, personale sau medicale. Mecanismul nu este elaborat și autoritățile UE deocamdată habar nu au cum vor răspunde ulterior la acuzațiile de încălcare a drepturilor și libertăților omului, care, în opinia unor experți, inevitabil vor inunda instanțele europene.

Da francezii refuză masiv vaccinarea, sondajele opiniei publice arată că mai bine de jumătate din populația țării este împotrivă. Pentru a stimula vaccinarea, autoritățile au adoptat o lege care eliberează persoanele vaccinate de restricții.

Pentru introducerea pașapoartelor-covid s-a pronunțat Ungaria și Germania.

Potrivit The Times of Israel, din 17 ianuarie în Israel toți oamenii vaccinați contra coronavirusului vor primi așa zisul «pașaport verde» - un document electronic oferit peste două săptămîni după injectarea celei de-a doua doze de vaccin. Pe viitor, posesorii acestor acte vor putea frecventa sălile de antrenament, sinagogile, evenimentele culturale, cafenelele și restaurantele, menționează publicația.

Asta în timp ce sondajele arată că între 50% și 75% din populația Israelului nu intenționează să se vaccineze.

În Rusia, din 1 ianuarie persoanele vaccinate obțin automat, pe portalul serviciilor publice, un pașaport electronic. Cei de la Rospotrebnadzor au explicat, că de asta au nevoie cei care intenționează să meargă în alte țări, unde există restricții. Însă în FR nu toată lumea împărtășește această idee. Declarații dure se aud și la cel mai înalt nivel, și la nivelul organizațiilor de apărare a drepturilor, care au și botezat introducerea pașapoartelor-covid ”fascism obișnuit”. Valentina Matvienco, președinta Sovietului Federației, apreciază pașapoartele-covid ca pe o discriminare a cetățenilor. În opinia sa, «este inadmisibil să faci o asemenea discriminare a cetățenilor, să-i împarți în categorii cu drepturi diferite ».

Pensionarii – peste bord!

Și mai este o problemă mare, care va apărea în cazul introducerii pașapoartelor-covid. Dat fiind că acestea vor avea un format digital, trebuie să se țină cont de faptul, că nu toată lumea are acces la internet. Potrivit CNN, conform datelor companiei Canalys în lume există cca 4,2 mlrd. utilizatori ai smartphone-urilor, alte 1,8 mlrd. de persoane utilizează în continuare telefoane mobile obișnuite. Asta înseamnă, că în zona de risc nimeresc imediat persoanele în etate, păturile vulnerabile ale societății, invalizii și persoanele cu dezabilități. Ce-i de făcut cu ei? OMS a declarat că problema există, și că deocamdată i se caută o soluție.

Și ce avem în Moldova?

Majoritatea cetățenilor țării noastre au o atitudine sceptică față de vaccinare. E și de înțeles, din moment ce în anii de independență încrederea în vaccinurile achiziționate de Moldova (nu de cea mai înaltă calitate) a fost pierdută. Unde mai pui, că nu avem nici un precedent în care demnitarii au fost trași la răspundere pentru consecințele vaccinurilor obligatorii.

La 11 ianuarie Ministerul sănătății a anunțat, că deja în februarie în Moldova va începe campania de vaccinare contra coronavirusului. Deocamdată vaccinul nu a ajuns în țara noastră, dar autoritățile așteaptă primul lot spre finele lunii ianuarie.

Acesta va fi un ajutor nerambursabil în cadrul programului internațional de sprijinire, care va fi suficient pentru a vaccina 20% din populație.

Următorul lot de vaccinuri, pentru alte 30% din populație, Moldova îl va achiziționa cu bani proprii. În plus, UE a promis să aloce o parte din vaccinuri în calitate de ajutor umanitar. Cel mai probabil, este vorba despre cele 200 mii doze promise de președintele României. Primul lucru, făcut de președinta Maia Sandu după intrarea în funcție, a fost să ceară ca România să-i ofere Moldovei vaccinul. România a acceptat. 200 mii doze constituie 4% din totalul de vaccinuri, pe care România însăși le așteaptă de la UE. Nu se știe cînd va sosi lotul de vaccinuri din România.

Încă în luna august, fostul președinte al Moldovei Igor Dododn s-a înțeles cu președintele Rusiei Vladimir Putin cu privire la sprijinirea Moldovei în lupta cu coronavirusul. Actuala conducere a Moldovei preferă să nu-și amintească despre aceasta. Păcat ar fi ca vaccinul rusesc să nu fie acceptat într-o țară cu aspirații europene.

Așa că, cel mai probabil, în țara noastră vor fi aduse vaccinurile companiilor Pfizer și BioNTech. Deocamdată, în Moldova doar ele au fost autorizate. Dar iată că luni, 18 ianuarie, Igor Dodon, ex-președintele Moldovei și liderul PSRM, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că în viitorul apropiat Rusia va transmite Moldovei sute de mii de doze ale vaccinului «Спутник V». Procedura de înregistrare a vaccinului în Moldova a și început.

Încheiere

În acest context, apare un șir de întrebări, asupra cărora atragem atenția cititorilor noștri.

Persoanele nevaccinate prezintă un pericol pentru cele vaccinate? Nu. Persoana vaccinată nu emană infecția, și principalul – ea nu poate fi infectată, dat fiind că sensul vaccinării este producerea anticorpilor care ucid imediat virușii intrați în organismul persoanei vaccinate. Persoana care nu a fost vaccinată se poate infecta numai de la alta, care la fel nu a fost vaccinată. La vaccinarea benevolă, doar oamenii care nu au primit vaccinul riscă să se infecteze reciproc. Ei supun riscului doar propria persoană și pe cei ca ei, de aceea au dreptul să decidă de sine stătător dacă acceptă sau nu vaccinarea lor și a copiilor lor.

În lume, numărul persoanelor vaccinate de coronaviros este mizer, pandemia este în toi, dar în pofida acestui faptsistemele de sănătate din majoritatea țărilorse isprăvesc cu pandemia, mortalitatea nu este mai mare ca în alți ani, ne-pandemici. Se isprăvește și sistemul de sănătate din Moldova.În caz că majoritatea populației se va vaccina benevolși vaccinarea va fi eficientă, povara purtată de medici și spitale va scădea simțitor. Deci, ideologii pașapoartelor-covid au nevoie devaccinare nu pentru a asigura securitatea, da pentru altceva.Ei au nevoie să obținăacces la organismul nostru. La corpul nostru. La ce le servește acest lucru?

Majoritatea oamenilor doresc să decidă ei înșiși – să se supună riscului sau nu, să se vaccineze sau nu, săpermită imixtiunea în propriul organism sau nu. Noi avem acest drept.

Care este valoarea declarațiilor făcute de politicieni privind renunțarea la vaccinarea obligatorie, dacă aceiași politicieni sprijină tot felul de restricții privind deplasarea oamenilor, care nu au fost vaccinați? Răspunsul e unul – este un exemplu de cinism obraznic și de demagogie a persoanelor total lipsite de orice principii, în spatele cărora se ascund interesele marelui business farmaceutic și, poate, ale actorilor globali, îngrijorați de suprapopularea planetei. Vaccinul are un termen de acțiune – de la 5 luni la 2 ani. Este injectat în două etape. Și pe urmă? Iarăși ne vaccinăm ? Cu ce periodicitate? Și ce garanții există, că a patra sau a cincea oară, după ce vom pierde din vigilență, odată cu vaccinul nu ni se va introduce și altceva? Ce este mai nociv – să-ți injectezi în fiece an nu se știe ce, sau să respecți un mod sănătos de trai și să nu-ți fie frică că te vei îmbolnăvi de covid? Este oare conducerea Republicii Moldova gata să-și asume responsabilitatea pentru riscurile la care ar putea fi supusă populația țării sub presiunea intereselor străine?

Există numeroase întrebări, și conducerea fiecărei țări, care poartă răspundere pentru propria populație, este obligată să studieze detaliat toate riscurile și să adopte decizia, care va permite păstrarea principiilor fundamentale ale umanismului, securizarea propriilor cetățeni de imixtiunea nesancționată și utilizarea maximă a situației create în favoarea propriei dezvoltări. Despre aceasta vom scrie în alte materiale.

Evghenii Ojenov