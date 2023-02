Dolarul digital va deveni un element nou de control global

Crearea monedei digitale a băncii centrale CBDC — Central bank digital currency) sau a «dolarului digital», trecută în plan legislativ cu ceva mai mult de un an în urmă, arată ca o încercare a Washingtonului de a recupera, pe teritoriul propriu, o serie de poziții degradante în domeniul financiar.

Una dintre urmările implementării CBDC poate fi încercarea SUA de a evita default-ul banilor ”obișnuiți”. Însă acesta nu este unicul scop de amploare, pentru obținerea căruia CBDC poate fi de folos. Dacă proiectul CBDC va fi realizat, controlul financiar al SUA asupra zonei monetare în care dolarul este principalul mijloc de plată, va fi consolidat calitativ.

E de menționat, că primii au început să vorbească despre riscurile CBDC libertarienii de la Institutul Cato. S-a dovedit, că elita conducătoare din SUA construiește, în pofida agendei liberale și ultra-liberale, acel «lagăr de concentrare digital», despre care mulți au avertizat .

Nu există bancă, în afară de SFR

CBDC este moneda națională digitală, în cazul SUA - forma digitală a dolarului american. Ca și dolarii de hîrtie, CBDC va fi obligația Sistemului Federal de Rezerve. Dar există un șir de momente-cheie.

În prezent, banii depuși de clienți în depozitele bancare țin de obligația băncilor. Cu alte cuvinte, banca îi datorează clientului banii depuși în contul acestuia, și poartă răspundere pentru tranzacționarea lor.

Adică guvernul (în cazul SUA este vorba despre Sistemul Federal de Rezerve) va fi nemijlocit responsabil de păstrarea, transmiterea sau orice alt transfer de mijloace proprietarului. Cu alte cuvinte, va apare o legătură directă între cetățeni și banca centrală ‑ o deviere radicală de la sistemul american existent , în care instituțiile financiare private prestează servicii bancare consumatorilor cu amănuntul.

E de menționat, că argumentul lobby-iștilor CBDC, care descriu utilitatea «dolarului digital» pentru populație, este cel puțin neconvingător. Se spune că banii digitali vor spori accesibilitatea serviciilor bancare – dar și așa peste 95% in populație lucrează cu băncile, iar ceilalți nu doresc să participe la sectorul financiar din cauza îngrijorării privind confidențialitatea. Pe care CBDC nu o asigură – ba chiar din contra, și vom vorbi despre aceasta în continuare.

CBDC nu are avantaje unice față de dezvoltările fintech existente, cum ar fi stablecoins și rețelele de plată în regim real (RTP). Un exemplu poate fi Sistemul plăților rapide din Rusia sau FedNow – ul american, pe care tot SFR îl lansează.

Experții au mari îndoieli că CBDC va consolida pozițiile dolarului ca monedă mondială . Măcar pe motiv, că anul 2022 a arătat clar riscurile investirii chiar și în dolarul fizic. În schimb dolarul digital va oferi guvernului american posibilități fără precedent de a controla financiar propriii cetățeni.

O corectare directă

Printre avantajele CBDC este indicată posibilitatea guvernului de a corecta economia cu ajutorul politicii monetare și fiscale. Se presupune, că CBDC va oferi această posibilitate, căci va permite guvernului federal să transfere bani în și din conturile persoanelor fizice. SFR poate, spre exemplu, impune penalități dacă oamenii nu cheltuiesc suficient din soldurile lor , sau transferă «peste normă». Indiferent dacă asemenea acțiuni politice se pot solda cu atingerea scopurilor macroeconomice, utilizarea CBDC în acest fel va necesita interzicerea alternativelor bănești private, inclusiv în numerar. Adică, cetățenii vor depinde nemijlocit de guvernul federal la primirea, păstrarea și transmiterea propriilor mijloace.

În ultimii ani în SUA au fost luare măsuri fără precedent pentru obținerea controlului asupra finanțelor persoanelor private – spre exemplu, în sfera cripto - monedei s-a reușit introducerea principiului KYC (Know Your Customer), pentru respectarea căruia clienții burselor cripto au obligația să-și confirme identitatea cu pașaportul, permisul de conducător auto etc. CBDC poate înlătura ușor micile laturi de intimitate, căci va oferi guvernului federal transparența totală a fiecărei tranzacții financiare, stabilind legătura directă cu tranzacțiile financiare ale fiecărui cetățean.

Posibilitățile de a corecta tranzacțiile financiare , oferite de CBDC guvernului SUA, practic nu au limite. Spre exemplu, în timpul carantinei din cauza unei noi pandemii, CBDC poate fi programat pentru efectuarea plăților numai între întreprinderi concrete și a controla în timp real modul cum și pentru ce plătesc cetățenii – spre exemplu, nu cumva cumpără bilete spre un alt oraș și astfel evită carantina.

Asociațiile mari ale băncilor și uniunilor de creditare, care cu introducerea CBDC vor fi practic scoase «dincolo de paranteze», se pronunță desigur împotriva inovației. Nu există dubii nici în faptul că CBDC subminează eficiența cripto-monedelor private (inclusiv stablecoins) – o sursă nouă de concurență cu sistemul de plată învechit.

Încă o problemă a CBDC este păstrarea centralizată a informației financiare. Spre exemplu, Lael Brainard, vicepreședinta SFR, a prevenit că “digitalizarea monedei băncii centrale o poate transforma în țintă atractivă pentru atacurile cibernetice, oferind subiecților amenințării o platformă vizibilă asupra căreia să-și concentreze eforturile ».

Aceste eforturi deseori devin reușite. În perioada anilor 2011 - 2015 au fost fixate peste 50 de atacuri cibernetice asupra SFR. Sistemul a fost chiar victima unei spargeri reușite, în rezultatul acelui atac prin Banca Bangladesh au fost furate 101 milioane de dolari. Sectorul privat nu este asigurat contra atacurilor cibernetice, și spargerea unei instituții financiare private va atinge o mică parte de cetățeni în timp ce spargerea bazei federale unice poate pune în pericol informațiile private ale tuturor.

În forma în care CBDC arată în prezent, rezultatul principal al funcționării ei va fi controlul fără precedent asupra finanțelor persoanelor din zona valutară a dolarului. Strategic, asta se poate solda cu o concluzie paradoxală: ori în SUA vor exista două sisteme financiare - una pentru funcționare internă și alta pentru cea externă, ori trecerea deplină la CBDC va însemna încapsularea sistemului financiar al SUA. Dacă Washingtonul controlează absolut fiecare dolar și îl poate «dezactiva» cu un singur clic – la ce mai trebuie să te legi cu asemenea bani, care nu au nici o umbră de stabilitate și tangibilitate fizică?