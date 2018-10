Dumitru Koev: «Face oare să pleci peste hotare pentru ca toată viața să interpretezi roluri secundare?»

Dumitru Koev este unul dintre cei mai tineri și activi regizori din Moldova. După absolvirea Institutului de Arte în a.1999 a venit la Teatrul dramatic rus ”A.P.Cehov”, unde a jucat zeci de roluri. În a. 2008 a debutat ca regizor și de atunci a montat nouă spectacole.

Pentru realizări în dezvoltarea teatrului a fost decorat cu Medalia Veniamin Apostol, Diploma de onoare a Ministerului culturii RM, premiul Nelly Cameneva. Artist emerit al Moldovei.

Mai multe piese, bune și diferite

În teatru ați jucat numeroase roluri, iar în anii din urmă montați și spectacole. Cine prevalează – actorul sau regizorul? Cum vă autodefiniți?

La moment, cam 80% mă simt regizor. Da, ani în șir am fost anume actor. Au existat în viață și dungi negre, și albe. Am avut clipe în care voiam să abandonez profesia. Căci actoria este o profesie foarte vulnerabilă, dependentă într-o măsură mult mai mare ca cea de regizor. Am avut o perioadă fără roluri, apoi au apărut, erau multe. Odată regretata Nelly Cameneva, care era conducător artistic al teatrului, mi-a zis: «Dima, tu ai imaginație, încearcă să montezi !» Chiar mi-a propus niște piese, dar eu pe atunci nu m-am putut hotărî. Însă discuția mi-a rămas în suflet și peste un timp am venit la noua conducere a teatrului cu dorința mea. Evident, scena mare nu a fost imediat oferită unui începător, dar cea mică – poftim, poți experimenta în voie.

Apropo, scena mică a teatrului vostru este renumită pentru spectacolele interesante, cum ar fi «Бал Господень(Balul Domnului)» cu Iurie Andriuscenco sau с «Три жизни Айседоры Дункан( Trei vieți ale Isadorei Duncan)» cu Iana Lazari…

Există o taină, specifică spectacolelor de pe scena mică. Apropierea dintre actori și spectatori creează o atmosferă comună aparte , sentimentul de implicare în acțiune. E un farmec deosebit. Și în a. 2008 am montat primul meu spectacol «Собака (Cîinele)» după piesa dramaturgului contemporan Valentin Crasnogorov, cu Iura Andriuscenco și Olea Madan.

Aveți, așa dar, un fel de jubileu?

Da, zece ani de la primul spectacol montat de mine. Pot spune cu mîndrie, că pe pagina oficială a maestrului Crasnogorov stau două recenzii pentru acest spectacol – la New York și la Chișinău. Apoi a fost «Алиса в Стране чудес (Alisa în țara minunilor)», apoi am făcut masteratul la regie, și de atunci montez spectacole.

Mi-a plăcut enorm spectacolul «Гарольд и Мод (Harold și Maud)», piesa te înduioșează, actorii au fost selectați reușit, regia este perfectă. Unica disonanță, în opinia mea, - Мaud nu trebuie să poarte rochii de seară lungi. Reieșind din imaginea, din caracterul ei, din logica subiectului, ea trebuie să poarte blugi, pulover și un rucsac în spate.

Dvs. o vedeți așa, eu o văd altfel. Deși da, am avut discuții de acest gen,și această variantă a fost dezbătută. Dar ar fi dispărut componenta ei de damă nobilă, de sînge albastru, ar fi dispărut legenda despre Maud. Spectacolul conține multe momente comice, dar totuși este o dramă. Legea genului teatral spune că, dacă în finalul piesei eroul moare, asta nu mai poate fi o comedie. Pentru mine, această lucrare a devenit o anumită etapă.

Adică, V-a stabilit anumite principii estetice?

Să știți că eu încerc să găsesc un astfel de material, ca spectacolele să nu se asemene între ele. Nu întotdeauna îmi reușește, însă există o înțelegere reciprocă cu conducerea teatrului și, ca regulă, găsim un compromis. Dar pentru mine este lege: materialul trebuie să fie diferit. Dacă montezi drame una după alta, riști să te repeți, pierzi din prospețime și acuitate. Așa că încerc să le alternez cu comedii, genuri limitrofe.

Fără concesiuni pentru provincie

Recent ați montat un spectacol în afara teatrului natal - la Ciadîr-Lunga. Din ce considerente? Ce piesă ați montat și de ce ați ales-o anume pe ea ?

Da, la Ciadîr-Lunga , în teatrul național al Găgăuziei ”Dionis Tanasoglu”, recent a avut loc premiera. Sala plină, erau prezenți bașcanul autonomiei, primarul orașului, reprezentanții Ministerului culturii , - adică, persoane suspuse. Pentru locuitorii din Ciadîr-Lunga a astfel de premieră teatrală este un mare eveniment cultural. Spectacolul a mers foarte bine, îmi place ce am reușit să fac. Am montat piesa «Ловушкa (Cursa)» de Robert Toma. De ce anume ea? Așa am convenit cu directorul teatrului. Ei montaseră și drame, și comedii, eu am propus o duzină de titluri, însă nu credeam că o vor alege anume pe aceasta. Eu mizam pe Vampilov, pe alți autori contemporani, dar ei au ales «Cursa», o comedie-detectiv. Mi s-a spus, că la ei nu a mai fost montat un detectiv.

Vorbiți-ne despre actorii acestui teatru. A fost dificil să se deprindă cu Dvs., iar Dvs. – cu ei?

Nimic dificil. Am primit o mare satisfacție de la această colaborare. Nu cunoșteam acest colectiv, și am fost plăcut surprins să găsesc acolo un teatru foarte profesionist. Văzusem galeria lor de festivaluri, ei merg în Turcia și Azerbaidjan mai des ca în Europa, căci acolo își pot demonstra lucrările în limba găgăuză. Pe scurt, profesioniști veritabili. Nu întîrzie la repetiții, sînt disciplinați, cunosc textul, sînt receptivi la obiecțiile regizorului. Cred că premiera a fost una reușită! Acum vor traduce spectacolul în găgăuză, și sper să aibă o viață lungă. Iar noi, probabil, vom continua colaborarea: mi-a plăcut să muncesc cu ei, lor le-a plăcut să muncească cu mine.

Orice artist are nevoie de aer, și nu pentru că s-a plictisit sau nu-i mai place în propriul teatru, dar periodic trebuie să schimbi optica, să muncești în alte locuri. Acum ne-am înțeles cu Dmitrii Ahmadiev, regizor-șef al Teatrului din Tiraspol ”Nadejda Aronețcaia” , să montăm piesa comediografului italian Eduardo de Filippo «Cilindrul». La moment teatrul este în reparații, acolo se schimbă scena, iar după finisarea lucrărilor voi merge la ei să montez spectacolul pe scena nouă. Probabil, prin februarie viitor.

Expresia «teatru provincial» poartă în sine o nuanță negativă – chipurile, ce poate fi bun în provincie. Se presupune că nivelul lor este scăzut, că e mult amatorism și că lipsește profesionalismul. E adevărat?

Da, de cele mai multe ori oamenii asta cred – că în provincie teatrul este un fel de cerc dramatic. De facto, s-ar putea să fie tocmai invers! Exemplu – același teatru din Ciadîr-Lunga. Nu aș recomanda nimănui să privească de sus cercurile dramatice – adesea din ele ne vin maeștri foarte talentați. Și așa zișii artiști ”provinciali” adesea pot fi mai interesanți, muncitori, profunzi ca unii alintați din capitală.

Iată acum spectacolul meu se joacă în Găgăuzia, se preconizează unul în Transnistria, recent am prezentat la Bălți un alt spectacol – «Дураки (Proștii)» de Neil Simon. Că tot vorbim despre provincialism - acolo spectatorii savurau accente și subtexte, pe care nu întotdeauna le prinde spectatorul din Chișinău. Este o piesă foarte filozofică, de parabolă, eu am fost uimit de felul cum a fost ea primită la Bălți. Ei au văzut în ea ceva propriu, așa de atent ascultau, așa aplaudau… Deja după spectacol s-au apropiat niște elevi , au rugat să ne fotografiem împreună, și unul a întrebat: «Ați venit din Moscova?». Pe de o parte păcat că nu știau de unde am venit, pe de alta – era plăcut că ne-au apreciat nivelul așa de înalt.

Eu însă am înțeles, că trebuie să mergem mai des prin țară. Nu doar noi ”ducem arta în mase”, avem și posibilitatea de a comunica, a cunoaște oamenii, a înțelege cu ce respiră și ce fel de viață duc în teritoriu. S-a dovedit că e foarte interesant!

Următoare întrebare, în context. Există opinia că cultura nu mai trebuie să fie amplasată doar în capitale și orașe mari, că orice loc de pe glob poate deveni un centru de cultură. De aici și numeroasele festivaluri și bienale organizate în orașele mici. Împărtășiți acest punct de vedere?

Absolut! M-am convins de aceasta. Este bine ca cultura să nu fie concentrată doar în megalopolis. Oriunde ai fi, îți poți face treaba fără a face concesiuni că e provincie, iar talentul poate lumina oriunde.

Scena – schimb de energii

Să revenim la activitatea Dvs. de bază – în teatrul ”A.P.Cehov”. Cine este spectatorul Dvs.? Ce caută în teatru? Să-i facem un portret sociologic.

DE ce oamenii vin la teatru, în pofida internetului general? Pentru comunicarea vie. Acolo există o energetică, de care nu poți beneficia în altă parte. Însăși venirea la teatru este un eveniment. O sărbătoare. Atmosfera animată din hol, unde omul își vede cunoscuții, comunică, intră în sală. Și împreună cu toată sala trăiește aceleași emoții – rîde, aplaudă, oftează, se neliniștește. El este total lipsit de acest sentiment de complicitate dacă stă acasă în fața televizorului sau a computerului. Acolo nu există nici un schimb de energii. Un alt farmec al teatrului este faptul, că fiecare spectacol poate fi jucat diferit . Spectatorul poate veni la unul și același spectacol și vedea o acțiune absolut diferită. Și o remarcă aici: cred că dacă un critic teatral vrea să scrie o recenzie, el trebuie să vină nu la primul, ci la al zecelea spectacol. Ei însă vin, ca regulă, la premieră, cînd actorii au emoții, nu toate sunt puse la punct, și fac niște concluzii grăbite.

Scenă din spectacolul "O noapte cu Don Juan" în regia lui Dmitri Koev

Ei bine, cine-s spectatorii noștri? Ne bucurăm să vedem printre ei mulți tineri. A fost un timp cînd ne vizitau doar oameni în etate, și le mulțumim pentru fidelitate. Dar acum tot mai des văd perechi tinere, familii cu copii, chiar grupuri de tineret. Poate, au obosit de seratele din cluburi și se trag spre ceva nou. Este foarte important la care prim-spectacol nimerește băiatul ori fata. Dacă la unul nu prea, vor decide că teatrul este plictisitor, și nu vor mai veni. Așa că e mai bine să înceapă cu niște comedii pozitive și dinamice. De altfel, un spectator inteligent vrea să vadă totul: comedii, drame, farse, spectacole filozofice. Cineva vrea să se relaxeze și să se veselească, cineva – să cugete. Important este ca fiecare să găsească ceva apropiat pentru sine. Pentru asta muncim noi.

Politicienii, miniștrii, deputații vin la spectacole?

Sincer vorbind, nu știu, nu urmăresc. Poate că nu-i știu prea bine pe politicieni, și nu am recunoscut pe cineva. La povestea «38 попугаев (38 de papagali)» l-am văzut pe consilierul municipal Ion Ceban cu soția și copiii. Periodic îl văd la premiere pe colegul său Stenli Vartanean. Poate că mai vin și alții, dacă e așa – mă bucur. E plăcut dacă demnitarii vin nu din datorie, ci din necesitatea interioară și setea de artă.

Unde este mai mult aer?

Ați avut posibilitatea și numeroase oferte de a pleca la lucru în teatrele din alte țări, dar ați preferat să rămîneți. Deși salariile nu-s mari, iar perspectivele - nu tocmai radioase. De ce?

E simplu. Aici îmi e familia: soția, mama. Și cea de-a doua familie – trupa teatrului. Muncim laolaltă ani în șir. Îmi amintesc că am glumit odată. Vin la repetiție și spun: «Mă invită teatrul de tineret din Piter pe post de regizor ». Au reacționat cu nedumerire, amărăciune, chiar indignare : «Cum adică?! Noi fără tine ce facem?» Dar și eu fără ei, fără colegii și prietenii mei, ce mă fac?

Am fost și la Moscova, și la Piter, am acolo mulți prieteni, am făcut cursuri de perfecționare la școala lui Caleaghin. Și am înțeles că acolo e dificil să te afirmi. O concurență acerbă între actori și regizori. Este o iluzie că, dacă merge peste hotare, imediat ți se vor deschide toate ușile. De fapt, trebuie ani în șir să tot aștepți un rol principal sau posibilitatea să montezi un spectacol. Recent am citit interviul lui Andrei Cernîșov, care a lucrat mulți al la teatrul Lencom, și el spune : «25 de ani am jucat rolul unui marinar în «Юнонa» и «Авось»! În esență, este o tragedie a artistului: să încremenească într-un singur rol.

Și acum privesc propria cale. Am început prin a juca rolul cățelușilor și piticilor din poveștile pentru copii, iar acum sunt regizor la cel mai mare teatru din republică, artist emerit. Iar la Moscova cineva a rămas ani în șir un pitic, nu pentru că e lipsit de talent – așa au fost circumstanțele. Așa că aici există mai multe posibilități de a te realiza. Chiar dacă pare paradoxal. Eu pot în fiecare an pregăti două premiere pe scena mare, iar dacă doresc - și cea mică îmi stă la dispoziție. Aici am mai mult aer, spațiu de creație. Unde mai pui că m-am deprins și nu vreau să plec.

Țineți legătura cu actorii care au plecat din teatru și din țară ?

Pe timpul studiilor, eram zece : cinci băieți și cinci fete. Ele toate lucrează la teatru, iar băieții, cu excepția mea și a lui Jenea Bognibov, care acum e la teatrul «С улицы Роз», au plecat. Păcat! Aveam mulțime de planuri, studenți fiind, dar nu le va fi dat să se îndeplinească. Unde mai pui că nu eram simpli colegi, eram buni prieteni cu ei. Dar urmăresc creația lor, uneori ne vedem. În a. 2015 am fost la Moscova și m-am văzut cu Serioja Chiriușchin – el lucrează în Teatrul Serpukhov și în Melikovski, unde se află moșia lui Cehov. Am fost la o repetiție în teatrul Serpukhov, am văzut cum lucrează Serioja, mi-a plăcut că colegul meu este actorul nr.1. Chiar acum negociez cu el montarea unui spectacol la Serpukhov. Vreau să-mi încerc puterile și în altă parte.

Deocamdată, ne trecem și fără Woland

Știu că doriți mult să montați ”Maestrul și Margarita” de Bulgacov, dar ceva sau cineva vă stopează. Celebra superstiție?

Este visul meu vechi - «Maestrul și Margarita». S-a făcut și un sondaj printre spectatori, ce și-ar dori ei să vadă în scenă, și numărul unu a revenit acestei opere. Dar deocamdată rămîne un vis. Probabil, celebra superstiție, despre care spuneți, nu a apărut fără temei. Poate chiar nu merită să-l chemi pe Diavol – cel puțin acum, căci teatrul abia de se ridică după o lungă și complicată perioadă. Au fost vremi, cînd în sală nu se făcea căldură, spectatorii aproape că lipseau, colectivul era descurajat. Acum, din fericire, spectacolele noastre se dau cu casele închise și fără Woland.

Mai știu că vă place animația, vă reușesc benzile desenate. Nu doriți să le utilizați în vre-un proiect regizoral ?

Dar le folosesc ! Ce este o bandă desenată ? Este o elaborare regizorală, cineaștii ar numi-o storyboard. Mă ajută mult la montarea spectacolelor. Lucrez mult cu pictorul Iurie Matei, care face decorul, cu designerul de costume, colega mea Raisa Hait. Și dacă trebuie să le explic cum văd o scenă sau alta, nu am nevoie de mult timp - le arăt desenele mele. Iar ei le implementează profesional în viață.

Ultima întrebare. Cum credeți, are oare teatrul nostru nevoie de o piesă despre realitatea de azi din Moldova?

Are. Dar să fie una talentată, cultă, nu una de o zi, scrisă de mîntuială, ”la tema zilei”. Da, viața noastră și procesele care au loc necesită conștientizare și de realizare artistică. Așa că dacă un dramaturg bun va avea așa ceva – poftim!

A intervievat Svetlana Derevscicova