WhatsApp vine cu o schimbare foarte importantă

WhatsApp are o schimbare foarte importanta facuta pentru telefoane, iata ce a pregatit compania americana pentru toata lumea acum.

WhatsApp are o serie de schimbari foarte importante pentru o functie majora care este in plin proces de pregatire pentru lansare in momentul de fata, si vorbim despre ceva ce foarte multa lume asteapta de ceva vreme. Functia este cea care permite stergerea mesajelor din telefoane in mod automat la o anumita perioada de timp dupa trimiterea lor, WhatsApp avand-o implementata intr-un mod foarte interesant, care aduce in sfarsit ceva ce oamenii isi doreau.

WhatsApp a schimbat denumirea acestei noi functii in Delete Messages, in trecut ea avand denumirea Disappearing Messages, iar numele nou nu e chiar atat de sugestiv, cu privire la utilitatea ei, in raport cu cel vechi. Chiar si asa, schimbarea e secondata de una mult mai importanta, iar asta deoarece WhatsApp a schimbat inclusiv modul sau de functionare, ea putand fi acum folosita inclusiv in cazul grupurilor de conversatii, nu doar in chat-urile individuale.