ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402) – Performanță solidă și tehnologia OLED a ecranului ©

Performanța fără compromis în cazul unui laptop nu mai este un lux, ci deja o necesitate. Dar care sunt avantajele unui ecran OLED pe un astfel de dispozitiv? Ai putea întreba tu.

Hai să le aflăm împreună!

Pe parcursul dezvoltării tehnologice, producătorii de electronice și dispozitive destinate muncii la birou, creației sau divertismentului, au dezvoltat mai multe tipuri de panouri de afișare (display), pornind de la necesitățile de bază – protecția vederii și imagine impecabilă. De-a lungul anilor am avut pe piață mai multe tipuri de ecrane, care au mers toate în pas cu dezvoltarea tehnologiilor și conform cerințelor timpului.

Se atestă, ecranele OLED sunt cele mai reușite și cele mai bune la acest moment. Această tehnologie produce una din cele mai bune imagini disponibile în prezent, pe orice tip de ecran – fie că vorbim de laptop, TV sau smartphone . Părerile bune față de această tehnologie vin atât din partea specialiștilor în domeniu, cât și de la utilizatorii din toate segmentele.

Ce înseamnă OLED de fapt?

Vorbind scurt, OLED este un acronim pentru Organic Light Emitting Diode (Dioda Emițătoare de Lumină Organică) și este o tehnologie folosită pentru ecrane. Afișajele OLED au un strat realizat din material organic (carbon și alt tip de substanță) aflat între doi electrozi care, atunci când sunt alimentați cu energie electrică, emit lumină. Această lumină este diferită de cea emisă în cazul ecranelor LCD. Ea livrează cu până la 70% mai puține raze albastre dăunătoare pentru ochi și astfel, încurajăm și noi ca, utilizatorul să aleagă un laptop cu ecran OLED.

ASUS Zenbook 14 OLED UX3402ZA combină cele mai performante și noi tehnologii, cu eleganța clasicului în design, la pachet cu ecran OLED și autonomie solidă. E perfect pentru orice tip de sarcini și răspunde nevoii de portabilitate prin prisma parametrilor pe care îi descriem mai jos.

Compact. Portabil. Design elegant

Vorbim despre un ultrabook ce cântărește 1.39 kg, cu grosimea carcasei sale ce nu depășește 16.9 mm. E binevenit oricând să fie luat pentru muncă la birou, utilizat pentru realizarea sarcinilor în cazul lucrului de la distanță, de asemenea excursii, călătorii și de ce nu, poate chiar în Luna de Miere pentru a depăna amintiri de la Serata Nunții.

Acest dispozitiv vine din segmentul laptopurilor clasice ale brand-ului ASUS și de cele mai multe ori aspectul exterior stârnește interesul curioșilor.

Un cadru clasic într-o geantă pentru laptop va face plăcută transportarea lui în orice deplasare.

Ecran OLED. Componentele externe care eficientizează munca

După cum spuneam, un ecran OLED vine cu mai multe avantaje ce-l face mai comod și plăcut ochilor și care, are grijă ca imaginea afișată să fie plină de contrast, profesionist colorată și vie în același timp. Ei bine, Zenbook 14 OLED (UX3402) întrunește aceste avantaje și propune: ecran tactil cu ramă subțire în format 16:10, rezoluție 2.8K, luminozitate ridicată (până la 550 cd/m²), acoperire cromatică cinematografică (100% DCI-P3), suport HDR și acuratețea culorilor (certificată Pantone Validated).

Pe lângă asta, ultrabook-ul ASUS vizat de noi mai propune deblocare și autentificare printr-o atingere ușoară a tastei de pornire și cu ajutorul funcției Windows Hello. Tastatură ErgoSense ce este creată similar tastaturilor calculatoarelor staționare și promite o apăsare plăcută, comodă și fină la atingere. Un touchpad inovativ - NumberPad 2.0, pentru calcule, înmulțiri și alte chestii matematice ce au nevoie de o platformă cu numere mereu la îndemână.

Tot aici trebuie să știi că, device-ul este echipat cu balama ErgoLift, ce-i asigură deschiderea lină până la 180° - un avantaj, care permite utilizarea și munca cu el în orice poziție, pe orice suprafață, cu garanția confortului și eficienței asigurate.

Modelul ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402) corespunde standardului Intel Evo – un standard atribuit laptop-urilor subțiri și ușoare, ce întrunesc setul de parametri: carcasa subțire, conectare instantanee, autonomie bună și conectare wireless.

O bază solidă de performanță

Pentru că tot am vorbit și am dedicat acest articol laptopurilor ce îmbrățișează tehnologia OLED pentru ecrane, trebuie să menționăm că fără o configurație solidă sub capot, splendoarea acestei tehnologii n-ar putea fi descoperită.

În cazul lui Zenbook 14 OLED (UX3402) vorbim despre un procesor Intel Core i7 de generația a 12-a cu nucleu grafic Intel Iris Xe integrat, 16 GB memorie RAM și memorie de stocare de 1T cu interfața PCIe 4.0.

Important de reținut, procesoarele Intel Core 1240P - ASUS Zenbook 14 OLED UX3402ZA (Core i5-1240P) și 1260P vin cu 4 nuclee performante și 8 nuclee eficiente din punct de vedere energetic. Acestea contribuie la creșterea performanței în realizarea sarcinilor și totodată, asigură consumul optimizat al energiei bateriei.

Tot aici trebuie să știi, componentele lui ASUS Zenbook 14 OLED UX3402ZA (Core i7-1260P) sunt de calitate superioară, ce-i atribuie o durată lungă de viață, siguranță pe tot parcursul utilizării și experiență unică.

Sunet. Porturi. Autonomie

Vorbind de sunet, vrem să știi că, avem un sistem audio dezvoltat după standarde moderne (certificat harman/kardon), cu amplificator inteligent și efecte audio Dolby Atmos, ce permite imersiunea completă în toate procesele de pe ecran, care includ sunet. Sunetul este de calitate înaltă și plăcut auzului.

De asemenea, acest zenbook OLED vine cu un set de mufe și porturi pentru conectarea perifericilor și încărcarea lui. Se atestă: 1 port USB-A, 1 mufă HDMI, 2 porturi Thunderbolt 4/USB Type-С și 1 slot MicroSD – toate astea pentru conectarea diferitor dispozitive de mare viteză.

Autonomia. Având un astfel de dispozitiv în mână, tu ca și utilizator, trebuie să știi: durata de viață a bateriei acestui ultrabook e de până la 18 ore. Are capacitatea de 75 W/h, cu suport Fast Charge de 65 W + posibilitatea de a fi încărcat de la un acumulator extern sau de la încărcătorul smartphone-ului tău. Nu sună deloc rău, nu?

În concluzie...

Când rostim ASUS Zenbook 14 OLED, ne vin în minte cuvintele: clasic, adaptat, performant cu ecran OLED, viteză, recenzii pozitive, relevant. Acest ultrabook combină exact clasicul perfect cu tehnologiile moderne, adaptate cerințelor timpului și nevoilor utilizatorului. Testând-ul, spunem cu fermitate că are un loc binemeritat în topul laptopurilor universale, destinate muncii la birou, taskurilor de acasă, divertismentului sau depănării amintirilor de la evenimente speciale.

Noi te îndemnăm să alegi acest laptop, în cazul în care îți dorești un dispozitiv cu ecran OLED, iar nevoile tale rezonează cu utilitatea pe care noi am descris-o deja.

ASUS Zenbook OLED (UX3402) poate fi achiziționat rapid din magazinul online ultra.md sau direct din showroom – Str. Columna 170, unde vei găsi cel mai mare brand shop și cel mai mare sortiment de laptopuri ASUS din Moldova.