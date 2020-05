Apple a prezentat noul MacBook Pro, dotat cu "tastatură magică"

Apple a prezentat o noua versiune a laptopului MacBook Pro de 13 inchi, cu o noua caracteristica ce a atras deja atentia fanilor - Tastatura Magica (Magic Keyboard), scrie The Guardian.

Tastatura Magica Apple va inlocui tastatura Butterfly, foarte subtire, ce a primis mai multe plangeri privind zgomotul, praful si stricarea tastelor. Noul laptop se alatura dispozitivelor MacBook Pro de 16 inchi si noul MacBook Air, ce nu sunt nici ele nu mai sunt dotate cu tastatura Butterfly.

Noua Tastatura Magica are un nou mecanism “foarfeca”, folosit si in alte dispozitive Apple. Are o tasta Escape separata si doua taste cu sageti inversate in forma de T, doua optiuni cerute de fani, plus Touch Bar si un senzor de scanare a amprentelor Touch ID.

Noul laptop e dotat si cu un procesor Intel de generatie 10, ce promite grafica cu pana la 80% mai rapida, randament similar cu cel promis de dispozitivele competitorilor, precum Surface Laptop 3, creat de Microsoft.

Apple promite ca noul MacBook Pro dubleaza si spatiul de stocare minim oferit, o durata mai mare a bateriei. Mai mult, laptopul a fost creat din metal si plastic reciclate si produs folosind energie regenerabila. In SUA, pretul de pornire pentru noul laptop e de 1.299 de dolari.