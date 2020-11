Vom intra în carantină după alegerile prezidențiale? Ce spune șeful statului

Republica Moldova așteaptă cu sufletul la gură rezultatul turului II al alegerilor prezidențiale. Oamenilor le este frică că odată cu finisarea procesului electoral din țară, cu toții vom intra în carantină națională așa cum se întîmplă în majoritatea statelor europene.

Într-un interviu, oferit în cadrul emisiunii ”Puterea a Patra”, președintele în exercițiu al Republicii Moldova a dat asigurări că după alegerile prezidențiale nu vor fi impuse noi restricții iar țara nu va intra în carantină.

"Prioritatea numărul unu pentru noi este lupta cu pandemia și noi ne pregătim serios. Am discutat cu colegii chiar și în ultimele săptămâni, o să venim cu unele abordări importante care ne vor permite mai repede să depășim această situație de criză legată de pandemie. Poziția noastră - și a mea, și a domnului premier, este fermă, să nu impunem restricții noi sau revenirea la restricții în domeniul economic, categoric nu. Noi și așa am avut de pierdut în acest an și din cauza pandemiei, și din cauza secetei", a declarat Igor Dodon.

Reamintim că mai multe state europene precum, Spania, Italia, Suedia, Grecia, Germania, Ucraina, România, Franța deja au impus restricții generate de numărul mare de infectați cu nou timp de coronavirus.