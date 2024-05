Veaceslav Ioniță: "Universitățile noastre supraviețuiesc mulțumită studenților străini"

"Economic vorbind, universitățile din Republica Moldova supraviețuiesc mulțumită studenților străini" - o astfel de afirmație a fost făcută de către expertul în economie, Veaceslav Ioniță, în cadrul podcastului Morari.live, notează Noi.md.

Potrivit expertului, această ramură, cea a învățămîntului superior din Moldova, îl preocupă de mai multă vreme și are o serie de neclarități în privința lipsei de acțiuni din partea autorităților de la noi, or, această ramură aduce economiei țării noastre un venit spectaculos în fiecare an.

"Cîndva am avut 128 de mii de studenți, acum am ajuns la 50 de mii. 30 de mii de moldoveni învață peste hotare.

Avem, în prezent, vreo 6 mii și ceva de studenți străini. Cînd s-a început războiul în Ucraina, la noi primii care au venit au fost studenții ucraineni, dar toți au plecat, gata, i-am pierdut.

Ați auzit cineva să se întrebe, de ce au fugit? Acum vă dau un alt exemplu: studenții din Israel aveau 5 țări de destinație pentru studii: Iordania, SUA, Germania, Italia și ... Moldova. Deci eram și noi în acest top. Cei din Israel veneau la medicină, cei din țările arabe veneau la agricultură.

Dar i-am pierdut și pe ei aproape pe toți și iar nimeni nu s-a stresat".

Veaceslav Ioniță a mai menționat că această situație, cînd autoritățile nu reacționează în niciun fel pentru a lămuri cauzele ei, de vreme ce există un beneficiu financiar atît de mare pentru Moldova, în opinia sa, este una paradoxală.

"Oameni buni! Studenții străini ne aduc nouă, Republicii Moldova, peste 100 de milioane de dolari anual!

Să vă mai spun ceva, care o să vă mire tare mult: în ultimii ani, cei mai mulți studenți străini la noi au fost cei din România. Au fost peste 2 mii de studenți, care au venit să studieze la toate facultățile, pentru că la noi costurile pentru studii sînt mai accesibile pentru cei cu venituri modeste de la ei".

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut, în instituțiile de învățămînt din Moldova au fost înmatriculați 56, 7 mii de studenți. Dintre aceștia: 44, 1 la sută au fost din România; 16,4% - din india și 15,1 la sută - din Israel. Totodată, în ceea ce privește topul specialităților, cei mai mulți studenți -37,9% din totalul lor - au fost la business, administrare ș drept.

Contactați de Noi.md pentru precizări, reprezentanții Ministerului Educației, pînă la publicarea acestui material, nu ne-au oferit un răspuns.