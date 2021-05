Se anunță deconectări de lumină programate pentru miercuri, 26 mai

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că miercuri, 26 mai 2021, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos. În contextul stării de urgență declarată la nivel național din cauza pandemiei COVID19, lista lucrărilor programate poate suferi unele schimbări pe parcursul zilei. Vă rugăm să accesați pagina noastră web www.premierenergydistribution.md pentru verificarea actualizării acesteia. Chişinău, sectorul Botanica: str. Aeroport 4 în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Alexandru Boldur 1, 9, 15-19, 9999 4-20, Băcioii Noi 19, 25/1, 29, Gheorghe Bezviconi 5, 11-17, 999, 6-16, Gheorghe Cucereanu str-la 1, 3, 28, Muzelor 2-20, 3-21, Păşunilor 10/1, Valentin Zarzăr 3, Vitalie Tulnic 3-13, 21-23, Zmeurei 5 în intervalul de timp între 08:45 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Aeroport 10 în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. Băcioi 9999 parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Chişinău, sectorul Buiucani: str. Gh. Topîrceanu 1-25, 2-20, I. Neculce 13-55, 14-28 în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

șos. Balcani 999, Codrilor 999, Trușeni 9006, 9007, 9013, 9014, 9015 în intervalul de timp între 09:10 - 10:30 și 16:00 - 17:00, pentru conectarea noului consumator Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Balcani 39A, 53, Mitr. P. Movilă 9 în intervalul de timp între 09:10 - 10:30 și 16:00 - 17:00, pentru conectarea noului consumator

str. Durlești 999 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Chişinău, sectorul Buiucani, s. Dumbrava: str. Bot Mihai, Buiucani, Dimitrie Cantemir, Drumul Vilelor, Durlesti, Fîntînilor, Frumoasa, Igor Vieru, Ioan Botezătorul, La Rascruce, Maria Cibotari, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Petru Movilă, Prieteniei, Rarestii, Sfîntul Gheorghe, Teilor, Vierul, Vilelor, Zavoiului parțial în intervalul de timp între 09:10 - 10:30 și 16:00 - 17:00, pentru conectarea noului consumator Chişinău, sectorul Buiucani, s. Trușeni: str. Chicera Petru, Igor Vieru, Mitropolit Petru Movilă, Sfîntul Gheorghe, şos. Balcani, Truseni parțial în intervalul de timp între 09:10 - 10:30 și 16:00 - 17:00, pentru conectarea noului consumator Chişinău, sectorul Centru: șos. Hîncești 9999, M. Lermontov 128/3, 142, 145, 148/1 în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: or. Codru: str. Soarelui 87/1 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Chişinău, sectorul Ciocana: str. Budăi 1-19, 2-12, N. Grigorescu 1, 20, 21, Otovasca 1/1, Podul Înalt 1-15, 9999, 2, 2A, 8, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/2, 14/3, 16, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 22 în intervalul de timp între 09:10 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: or. Vadul lui Vodă: str. Alexandru cel Bun, Bucovinei, Dimitrie Cantemir, Florilor, Gheorghe Asachi, Liliacului, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Unirii, Vadu lui Vodă sat, Vadul Lui Vodă Selo, Victoria, Vlad Ţepeş, Voluntarilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Chişinău, sectorul Rîşcani: bd. Moscova 8 în intervalul de timp între 09:15 - 12:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice Anenii Noi: or. Anenii Noi: str. Anenii Noi, Anina, Florilor, Ion Soltîs, Morilor, Nicolae Sulac, Voievozilor, Zimbrului parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Speia: str. Păcii, Speia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Balmaz: str. Balmaz, Pădurii parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ciobanovca 9002, 9003 ( cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Mirnoe: str. Molodejnaea, Mirnoe parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Troița Nouă: str. Bendescaea, Ismail, Miciurin, Rîului, Troiţa Nouă parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Balmaz: str. Pădurii, Balmaz parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Batîc 2, 3 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Ciobanovca: str. Octombrie, Ciobanovca, Sovietica, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Mirnoe: str. Molodejnaea, Mirnoe parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Troița Nouă: str. Bendescaea, Ismail, Miciurin, Rîului, Troiţa Nouă parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Delacău: str. A.Meteevici, Alexandru Cel Bun, Delacău, M. Kogălniceanu, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Puhăceni: str. Alexandru cel Bun, Alexandru Plămădeală, Arborilor, Centrală, Comarova, Dacia, Decebal, Dnestrovscaea, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Grigore Botnarenco, Luceafărul, Nistreană, Nucarilor, Ogorodnaea, Părintele Toader, Porumbeilor, Puhăceni, Renaşterii, Romaniţelor, Sălcioara, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Viişoara, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Speia: str. Ștefan-Vodă, Păcii, Speia, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Şerpeni: str. Şerpeni, Dacia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Teliţa parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Botnăreşti parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului Cahul: or. Cahul: str. Alexandru Ioan Cuza, Ciprian Porumbescu, Constantin Negruzzi, Dimitrie Cantemir, Dorobanţilor, Fîntînilor, Ioan Vodă cel Cumplit, Ion Luca Caragiale, Izvoarelor, Orhei, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Pașcani parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Manta parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Crihana Veche parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Vadul lui Isac parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:55 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Cantemir: s. Coştangalia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Chioselia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Comrat (UTA Găgăuzia): s. Cioc-Maidan: str. Comsomoliscaea, Dimova, Grigore Cotovschi, Maxim Gorki, Mihail Frunze, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cioc-Maidan: str. Comsomoliscaea, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Călăraşi: or. Călărași: str. Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici 2 str-la, Gavriil Musicescu, Gavriil Muzicescu 1 str-la, Gavriil Muzicescu 3 str-la, Mihai Viteazul, Mihai Viteazul 1 str-la, Mihai Viteazul 2 str-la, Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu 1 str-la, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 1 str-la, Mitropolit Varlaam 2 str-la, Păcii, Păcii 1 str-la, Petru Rareş, Tineretului parțial în intervalu de timp între 09:00 - 16:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice-reconstrucția iluminatului stradal

s. Păuleşti parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Pituşca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Bahmut parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Tuzara: str. Colhoznaea, Cosmonavtov, Oleg Coşevoi, Pionerscaea, Tuzara, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Căuşeni: or. Căușeni: str. 1 Mai str-la, Alba Iulia, Ghidirim A. , Iurie Gagarin, Mihai Eminescu bd., Vasile Preanicov str-la, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or. Căinari: str. Căinari, 31 August, Prieteniei, Decebal, Vladimir, Coliban, Ştefan Vodă, Cîmpurilor, Florilor parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Tănătari parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Opaci parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Sălcuța: str. Sălcuța, Pacii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Fîrlădeni: str. Iurie Gagarin, Fîrlădeni. Fontanului, Gheorghe Coșbuc parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Hagimus: str. Ion Creanga, Hagimus parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului Cimişlia: or. Cimișlia: str. 28 Iunie, 31 August 1989, Agutilor, Alecu Russo, Burebista, Cimislia, Cogîlnic, Decebal, Decebal str-la, Gavriil Musicescu, Ion Acristinei, Ion Popuşoi, Maria Bleah-Conoval, Mihai Kogălniceanu, Mihai Viteazul , Mihai Viteazul str-la, Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu str-la, Mioriţa, Morilor, Nicolae Milescu Spătaru, Primăverii, Suveranităţii, Suveranităţii str-la, Ştefan Neaga, Tudor Barba, Vasile Alecsandri, Vasile Gladarenco parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Cimișlia: str. Agutilor, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexei Şciusev, Barbu Lăutaru, bd. Mihai Viteazul, Cetatea Albă, Cimislia, Cîmpiilor, Cogîlnic, Constantin Stamati, Decebal, Decebal str-la, Doinelor, Dragoş Vodă, Gheorghe Coşbuc, Grigore Ureche, Grigore Ureche str-la, Independenţei, Ion Acristinei, Ion Popuşoi, Livezilor, Maria Bleah-Conoval, Maria Cibotari, Maria Cibotari str-la, Mihai Kogălniceanu, Mihai Viteazul , Mihai Viteazul str-la, Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu str-la, Mioriţa, Morilor, Nicolae Milescu Spătaru, Perciun A., Primăverii, Sfînta Maria, Sfînta Maria str-la, Soarelui, Suveranităţii, Suveranităţii str-la, Ştefan Vodă , Ştefan cel Mare şi Sfînt , Traian, Tudor Barba, Valul lui Trăian, Vasile Alecsandri, Vasile Alecsandri str-la, Vasile Gladarenco, 31 August, 8 Martie, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru manevre operative de scurtă durata Criuleni: s. Işnovăţ parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Rîşcova: str. Păcii, Rîşcova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Hîrtopul Mare 9012, 9978 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Hîrtopul Mic 9010 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Holercani parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 10:30 pentru conectarea consumatorilor noi

s. Coșernița parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 12:30 pentru conectarea consumatorilor noi

s. Hrusova parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 16:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului Hînceşti: or. Hîncești: str. Alba Iulia, Buciumul, Dacia , Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Floare, Florilor, Mioriţa, Trandafirilor, Victoriei, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Lăpuşna: str. Sfatul Ţării 10, Pobeda 21 ( cons. casnici) parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Mereșeni: str. Decebal, Efrosinia Cecan, Gleb Ciaicovschi-Mereşanu, Hînceşti, şos., Ion Creangă, Izot Orlov, Livezilor, Mereşeni, Mihai Eminescu, Mihalcea Hîncu, Pădurilor, Renaşterii, Sfîntul Dumitru, Teilor, Vadurilor str-la, Valea Morii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Sărata-Mereșeni: str. Codrilor, Hînceştiului, Molodejnaea, Naberejnaea str-la, Sărata-Mereşeni, Svobodî, Ţentralinaea, Vinogradnaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Dahnovici parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului Ialoveni: s. Sociteni parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Cărbuna parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Leova: s. Cneazevca: str. Aurora , Cneazevca, M.Covali, Şcolilor str-la parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Nisporeni: or. Nisporeni: str. Doinelor, Luceafărul, Mihai Kogălniceanu, Mihail Sadoveanu, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Ciorești parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Orhei: s. Brăneşti parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Step-Soci: str. Miciurin, Step-Soci parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Pelivan: str. Ioan Pelivan parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru conectarea consumatorilor noi

s. Dîșcova parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 12:30 pentru conectarea consumatorilor noi

s. Pohorniceni parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 16:00 pentru conectarea consumatorilor noi Străşeni: s. Pănăsești 9120, 9196/1 parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Cioreşti parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Dolna: str. Codrilor, Dolna parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Huzun parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Lozova: str. Acad.I.Grosul, Biruinţa, Dealul Morilor, Dealul Morilor str-la, G.Posadov, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Oanţa, Lozovo, Vornicescu Nistor parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Micleuşeni: str. Izvoarelor, Micleuşeni parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Pîrjolteni 1200 ( cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Vărzăreşti 2055 ( cons. noncasnic) parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Vorniceni: str. Ion Inculeț, Vorniceni parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Vulcăneşti parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Lozova: str. Acad.I.Grosul, Dumbrăviţa, Grigore Vieru, Prieteniei, Lozovo, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Ştefan Vodă: s. Talmaza: str. Cojedub, Comarova, Constantin Stamati, Cosmonavtov, Cutuzova, Duca Vodă, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Talmaza, Suvorov, 1 Mai, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Purcari: str. Lenin, Purcari parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Teleneşti: or. Telenești: str. Alexandru cel Bun, Ciprian Porumbescu, Dimitrie Cantemir, Mihail Frunze, Renaşterii, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 16:0 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Zahareuca 9006, 9986, 9999 ( cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Chiștelnița: str. Chiştelniţa, Mihai Eminescu, Trandafirilor, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Băneşti parțial, în intervalul de timp între 10:15 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Tîrșiței parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.