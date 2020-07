Povestea unui american care locuieşte în Bulboaca (VIDEO)

A renunţat la Statele Unite şi a început o viaţă nouă în Moldova. Este vorba despre Edward, un american de 60 ani, viaţa căruia s-a schimbat la 180 de grade cînd s-a îndrăgostit de Svetlana. Acum 11 ani s-au căsătorit, iar nunta lor a fost inclusă în cartea recordurilor Guinness, transmite publika.md.



Edward Taub locuieşte la Bulboaca, raionul Anenii Noi, de mai bine de doi ani. Pe Svetlana a cunoscut-o în 2008, cînd a venit în Moldova într-o călătorie.



"O zi, ne-am văzut o zi la o pizza şi am mai vorbit despre principiile pe care noi le-am trăit în viaţa, el m-a întrebat: - Ai vrea să pleci în America? Eu i-am zis că nu cunosc limba engleză şi am copii, am mamă, dacă e voia Domnului, mă duc oriunde", a spus Svetlana Taub, soţia lui Edward.



După plecarea lui Edward, internetul a fost singura modalitate de a păstra legătura.



"Am corespondat prin internet o primăvară întreagă, pe urmă el a venit vara aici, am mai stat în Chişinău am mai făcut cunoştinţă şi pe urmă, în toamnă.. jumătate de an ne-am căsătorit", a explicat Svetlana Taub.



Nunta a fost una ieşită din tipare. Cei doi s-au căsătorit în 2009 în Coreea de Sud, împreună cu alte 10 mii de cupluri, eveniment care a fost inclus în cartea Recordurilor Guinness.



Edward este ghid la Castelul Mimi din Bulboaca, loc unde îşi petrece o mare parte de timp.



"Decizia de a ne muta aici am luat-o treptat şi asta s-a întâmplat acum trei ani. Eu eram profesor la o şcoală din Detroit, Michigan. După ce m-am retras din activitate, soţia mi-a sugerat să ne mutăm în Moldova, să locuim împreună cu mama sa, în sat", a menţionat Edward, american stabilit în Moldova.



Edward a fost de acord, dar viaţa la ţară, în Moldova, a fost o provocare pentru el: "Eu încă sînt în perioadă de adaptare, pentru că atunci cînd soţia mi-a sugerat să ne mutăm în Moldova, eu am avut doar două condiţii. Am zis că nu vreau să folosesc toaleta de afară, la care mi-a zis că "asta e ceea ce avem", dar pînă într-un final am făcut toaletă în casă. Cea de-a doua condiţie a fost să nu tai nicio găină. De aceea, am angajat pe cineva să se ocupe de asta ca să le putem mînca".



Însă după puţin timp, Edward a adoptat obiceiurile locului şi acum poate spune că este un adevărat gospodar moldovean.



Lui Edward îi place mult muzica, iar timpul liber îl petrece cîntînd cu iubita.



Bărbatul spune că la Bulboaca are o viaţă fericită, iar bucuria o găseşte în lucruri mărunte. În SUA nu planifică deocamdată să se întoarcă.