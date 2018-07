Peste 150 de actori au investit bani în construcţia unui bloc fantomă

Au investit în construcţia unui bloc, dar au rămas şi fără bani, şi fără apartamente, şi, colac peste pupăză, cu datorii faţă de compania de construcţii.

În această situaţie s-au pomenit 150 de oameni de artă, membri ai Uniunii Teatrale din Moldova, care timp de mai bine de un deceniu au fost duşi de nas şi hrăniţi doar cu promisiuni.



Vitalie Ţapu este unul din actorii traşi pe sfoară de firma de construcţii. Acum 12 ani, bărbatul a renunţat la agoniseala de-o viaţă şi a investit toţi banii într-un viitor mai bun.



La un trai decent visează şi Jan Cucuruzac, actor la Teatrul "Satiricus".



"Am fost captivat și eu în asta că trăiesc într-o casă veche care are vreo 150 de ani, și zic măcar la bătrânețe să zic să ajung să trăiesc și eu în larghiță să mă simt actor. Și am investit și eu bani acolo. Ei s-au folosit de banii mei 11 ani", a zis Jan Cucuruzac, actor.



Construcţia blocului din sectorul Botanica a început în 2007, pe un lot care aparţinea Uniunii Teatrale, şi a fost sistată definitiv în 2015, după ce firma responsabilă de lucrări a falimentat. Proiectul urma să fie dat în gestiunea unei alte companii responsabilă să finalizeze construcţia. Într-un mod misterios, acesta a revenit firmei care nu îşi onorase anterior angajamentele. Pentru continuarea lucrărilor, compania a cerut de la investitori încă trei milioane de lei.





"În 2007 au fost încheiate contracte cu un preţ preferenţial pentru oamenii teatrului. La ziua de azi, dacă preţul iniţial era stabilit în jur de 200-300 de euro, astăzi administraţia Ecosem Grup vine cu obligarea acestor investitori de a suplini diferenţa până la 430 euro",a declarat Denis Dobrioglo, avocat.Beneficiarii spun că n-au de unde lua banii, pentru că şi aşa sunt plini de datorii."Mi-a fost foarte greu și n-am mai ieșit din datorii de 10 ani, și mai am de plătit datorii pentru această casă. Nu m-am lăsat, am scris, m-am adresat, cum v-am spus este suficient material penal pentru a fi inventat un dosar penal", a zis a Larisa Ungureanu, critic de teatru și film."Eu fiind din Bălți , noi la acel moment am vândut casa din Bălți, am luat un apartament mai mic și cu acea sumă am achitat aceste 80%. Ne simțim atât de neputincioși, cu ochi liber vezi că este escrocherie", a zis Olga Guțu-Cucu, actriță."Am fost nevoita să plec să-mi las familia, s-o las pe mama cu băieţelul meu care era foarte mic avea 4 ani când l-am lăsat. Uite copilul a absolvit deja gimnaziul, clasa noua şi noi tot stăm în gazdă", a declarat GALINA ROŞCA, actriţăReprezentanţii firmei de construcţie nu au fost de găsit pentru a răspunde acuzaţiilor.