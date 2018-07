Pe 16 iulie se anunță deconectări de energie electrică. Vezi adresele vizate

Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca luni, 16 iulie 2018, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chisinau, sectorul Botanica:

str. Minsk 33A, Plaiului 6-8, 18, 28-50, 11-35, str-la Plaiului 5, Riga 1-7, 17, 10-38, Talin 13 - in intervalul de timp intre 09:15 - 19:00, pentru lucrari de reconstructie a liniei electrice aeriene

2. Chisinau, sectorul Botanica, s. Dobrogea:

Chisinau str. Alexandru Donici, Chisinaului, Decebal, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Creanga, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Salcimilor, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Serghei Lazostr-la, Stefan Cel Mare Si Sfint, Tineretului, Tineretului str-la, Viitorului - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:00, pentru lucrari de modernizare a echipamentelor electrice

3. Chisinau, sectorul Botanica, or. Singera:

str. 31 August 1989, Acad. Sergiu Radautanu, Burebista, Costache Conache, Cuza-Voda, Fintina Schinului, Hotin, Hotin str-la, Independentei, Mihail Frunze, Plaiului, Plaiului str-la, Renasterii, Serghei Lazo, Singera, Suveranitatii, Tineretului, Unirii - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:00, pentru lucrari de modernizare a echipamentelor electrice

4. Chisinau, sectorul Botanica, s. Revaca:

str. Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Ion Creanga, Ion Soltis, Macarenco, Mihai Viteazul, Serghei Lazo, Stefan Cel Mare Si Sfint, Ursu Anton, Vasile Alecsandri - partial in intervalul de timp intre 11:00 - 17:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor

5. Chisinau, sectorul Buiucani:

str. Ion Creanga 57 - in intervalul de timp intre 13:00 - 17:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

str. Ion Pelivan 13 - in intervalul de timp intre 09:10 - 13:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

str. Toporasilor 1-17, 2-16, Schitului 1-13, 2-14, Ghioceilor 1-23, 2-22 - in intervalul de timp intre 09:15 - 18:00, pentru lucrari de reconstructie a liniei electrice aeriene

6. Chisinau, sectorul Centru:

str. M. Lermontov 15, 19, 37-73, 40, 66-102, str-la M. Lermontov 23, Sf. Vineri 62, Tatarbunar 15, 15/1, 17, 38, Valea Radiului 26/1 - in intervalul de timp intre 09:30 - 19:00, pentru lucrari de reconstructie a liniei electrice aeriene

7. Chisinau, sectorul Riscani:

str. Matei Basarab 10 - in intervalul de timp intre 09:30 - 13:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

8. Chisinau, sectorul Riscani, or. Cricova:

str. 31 August 1989, Albisoara, Alecu Russo, Alexei Mateevici, Bucuria, Burebista, Chisinaului, Chisinaului 2 str-la, Chisinaului str-la, Ciorescu, Cricova, Dacia, Decebal, Decebal str-la, Doina, Florilor, Gherman Titov, Ion Creanga, Ion Iachir, Iurie Gagarin, Libertatii, Livezilor, Luceafarul, Lugovavaia, Mihai Eminescu, Minerilor, Miorita, Mircea Cel Batrin, Mitropolit Dosoftei, Nicolae Milescu Spataru, Nucarilor, Petru Ungureanu, Renasterii, Serghei Lazo, Stefan Cel Mare Si Sfint, Stefan Neaga, Tineretului, Vasile Alecsandri, Veteranilor, Viilor, Viilor str-la., Voievozilor - partial in intervalul de timp intre 09:00 - 17:00, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

9. Chisinau, sectorul Riscani, com. Ciorescu:

str. Albinita, Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Ciorescu, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Florilor, Ion Creanga, Mihai Eminescu, Mihai Kogalniceanu, Mihail Frunze, Minerilor, Moldova, Pavlov, Prietenia, Prieteniei, Serghei Lazo, Stefan Cel Mare Si Sfint, Viilor - partial in intervalul de timp intre 09:00 - 17:00, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

10. Chisinau, sectorul Riscani, s. Goian:

str. Goian 9990 - partial in intervalul de timp intre 09:00 - 17:00, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

11. Chisinau, sectorul Riscani, s. Goianul Nou:

str. Goianul Nou 9002 - partial in intervalul de timp intre 09:00 - 17:00, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

12. Anenii Noi:

str. Grigore Cotovschi, Livezilor, Suvorov, Tighina, Tihaea str-la - partial in intervalul de timp intre 09:45 - 17:45, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor

s. Cobusca Veche - partial in intervalul de timp intre 10:30 - 18:30, pentru lucrari de reconstructie a liniei electrice aeriene

13. Cahul:

s. Moscovei - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor

s. Vadul lui Isac - partial in intervalul de timp intre 10:00 - 16:00, pentru admiterea persoanelor ter?e in instala?iile electrice

14. Cantemir:

s. Larguta - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 18:30, pentru lucrari de reconstructie a liniei electrice aeriene

s. Tartaul - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:00, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

s. Tiganca - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 18:30, pentru lucrari de reconstructie a liniei electrice aeriene

15. Comrat (UTA Gagauzia):

or. Vulcanesti: str. 28 Iunie, 28 Iunie str-la, Dunaevscogo, Fiodor Tolbuhin, Glinchi, Gonciarova, Gospitalinii str-la, Mira, Molodejnaea, Nicutova, Nicutova str-la, Oleg Cosevoi, Pesceanaea, Pobedi, R.Liucsemburg, R.Liucsemburg str-la, Sciorsa, Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetskaia Moldavia str-la, Svetlaea, Vasilii Jukovski, Vasilii Jukovski str-la, Vinogradnaea - partial in intervalul de timp intre 10:00 - 17:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor

s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, 8 Martie, 9 Mai, Alexandr Puskin, Baurci, Carl Marx, Comsomoliscaea, Drujba, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Lenin str-la, Lesnaea, Mihail Frunze, Molodejnaea, Nadejdi, Octeabriscaea, Polevaea, Sadovaea, Scolinaea, Serghei Lazo, Serghei Kirov, Serghei Lazo, Tcacenco - partial in intervalul de timp intre 09:00 - 17:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Ciietu: str. Alexandr Puskin, Comarova, Independentei, Lenin, Naberejnaea, s.Ciet, Stefan cel Mare si Sfint, s. Dimitrova: str. Dimitrie Cantemir, Molodejnaea - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Joltai: str. Maxim Gorki - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 18:30, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor

16. Calarasi:

s. Radeni - partial in intervalul de timp intre 08:25 - 18:00, pentru conectarea clientilor noi

s. Selistea Noua: str. Stefan cel Mare, B. Glavan, Calarasilor, Miciurin, Tineretului, Vinogradnaia, Zavodscaia - partial in intervalul de timp intre 09:15 - 19:30, pentru lucrari de reconstructie a liniei electrice aeriene

17. Causeni:

s. Cirnateni, s. Plop-Stiubei - partial in intervalul de timp intre 10:00 - 18:00, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

s. Ciuflesti - partial in intervalul de timp intre 09:00 - 20:00, pentru lucrari de reconstructie a liniei electrice aeriene

18. Cimislia:

s. Batir - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor

s. Hirtop - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:00, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

s. Ivanovca Noua - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 18:30, pentru lucrari de reconstructie a liniei electrice aeriene

19. Criuleni:

str. 31 August 1989, Alexandr Puskin, Alexandru Cel Bun str-la, Bez Ulit, Bul. Biruinta, Crinelor, Florilor, Florilor str-la, Iurie Gagarin, Lalelelor, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol str-la, Sadovaea, Serghei Lazo, Stefan Cel Mare Si Sfint, Stefan Cel Mare Si Sfint str-la, Trandafirilor, Uzinelor, Vasile Lupu - partial in intervalul de timp intre 09:35 - 16:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Boscana, s. Izbeste - consumatori juridici - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 16:30, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

20. Hincesti:

s. Carpineni: str. A. Donici, Stefan Voda, Biruinta, B.P. Hajdeu, B. Glavan, Botanica, Calinin, Independentei, Ion Creanga, Gagarin, Leovscaia, M. Gorikii, M. Frunze, Molodejnaia, Morozov, Ogorodnaia, Oleg Cosevoi, Pervomaiscaia, Sverdlova, Tcacenco, Zorile - partial in intervalul de timp intre 10:00 - 21:00, pentru lucrari de reconstructie a liniei electrice aeriene

s. Dragusenii Noi - partial in intervalul de timp intre 10:00 - 18:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor

s. Loganesti - partial in intervalul de timp intre 09:40 - 17:40, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

s. Minjir - partial in intervalul de timp intre 10:00 - 17:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Nemteni - partial in intervalul de timp intre 08:15 - 21:00, pentru lucrari de reconstructie a liniei electrice aeriene

21. Ialoveni:

s. Bardar - în intervalul de timp 13:00 - 18:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului

s. Costesti - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:30, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor

s. Horodca - partial in intervalul de timp intre 09:40 - 17:30, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

s. Milestii Mici - partial in intervalul de timp intre 13:00 - 17:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

22. Leova:

s. Covurlui, s. Frumusica, s. Victoria - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:00, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

23. Nisporeni:

str. Alexandru Cel Bun, Ciurleasa, Gloriei, Grigore Vieru, Sfintul Gheorghe, Troita Duminicii Mari - partial in intervalul de timp intre 08:45 - 16:30, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

s. Bratuleni, s. Cirnesti - partial in intervalul de timp intre 10:00 - 20:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Grozesti - partial in intervalul de timp intre 09:15 - 20:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor

s. Varzaresti - partial in intervalul de timp intre 08:45 - 16:30, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

24. Orhei:

str. D. Cantemir, Mihail Mindru, S. Lazo, Susleni, Trosceanscaia, Zemtov - partial in intervalul de timp intre 11:00 - 17:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

25. Straseni:

str. 31 August, Stefan cel Mare, sos. Chisinaului, str-la Morilor, Veronica Micle - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

str. Stefan cel Mare - partial in intervalul de timp intre 11:30 - 17:30, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Grebleşti - în intervalul de timp 12:00 - 14:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului

s. Onesti - partial in intervalul de timp intre 08:50 - 11:00, pentru lucrari de deconectare/conectare/schimbare a bran?amentului

s. Zamcioji - partial in intervalul de timp intre 09:45 - 17:30, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

26. Stefan Voda:

s. Crocmaz: str. Chirov, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Dacia, Gherdima, Lenin, Maxim Gorki, Mira, Naberejnaea, Renasterii, S.Crocmaz, Scolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov, Toma Ciorba, Zelenaea - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:30, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

s. Volintiri: str. Alexei Mateevici, Sfintul Gheorghe - partial in intervalul de timp intre 09:20 - 19:20, pentru lucrari de reconstructie a liniei electrice aeriene

27. Taraclia:

s. Borceag: str. Stefan cel Mare si Sfint - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 16:30, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor

s. Cairaclia: str. Dimitrova, Grigore Cotovschi str-la, Iurie Gagarin str-la, Lenin, Sov.Armii - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:00, pentru lucrari de defri?are si taiere a crengilor

s. Svetlii: str. 24 Siezda, Lenin, Octeabriscaea - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

28. Telenesti:

s. Hiriseni - partial in intervalul de timp intre 09:40 - 17:00, pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Vasieni - partial in intervalul de timp intre 09:40 - 18:00, pentru lucrari de modernizare a echipamentelor electrice

Pentru informatii suplimentare contactati Serviciul Suport Clienti al companiei la telefonul 022-43-11-11.