Meteo: Cum va fi vremea în Moldova la începutul lunii decembrie

Iarna va intra în drepturi cu o răcire semnificativă a vremii.

În următoarele zile vom avea ger pînă la minus 8 grade Celsius, iar în zonele de nord şi centru Sînt posibile ploi de scurtă durată, scrie Moldpres făcînd referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat.Potrivit meteorologilor, termometrele vor indica valori termice mai scăzute, începînd de duminică, 1 decembrie, chiar din prima zi de iarnă. Astfel, de mîine, pe întreg teritoriul ţării, se aşteaptă 0 - minus 5 grade Celsius, noaptea, şi pînă la 5 grade de căldură ziua. Şi mai frig se arată a fi începutul săptămînii următoare, cînd mercurul termometrelor va coborî pînă la 8 grade de ger, noaptea, şi minus 1-3 grade, ziua. Ulterior, spre finele săptămînii, starea vremii va avea uşoare tendinţe de încălzire.În mare parte, perioada de referinţă va fi determinată de cer variabil, periodic însorit, fără precipitaţii. Cu excepţia raioanelor din nordul şi centrul ţării, unde în primele zile de decembrie Sînt posibile ploi de scurtă durată, de slabă intensitate.Prima lună a anotimpului rece, luna decembrie, este cunoscută în popor sub mai multe denumiri: Undrea, Andrea (luna lui Sf. Andrei), Neios (luna ninsorii), luna lui Cojoc etc. În cursul acestei luni Sînt atestate mai multe începuturi de iarnă: 1 decembrie (calendarul oficial), 6 decembrie (stil nou), 19 decembrie (stil vechi) Moș Nicolae (calendarul popular), solstițiul de iarnă (Calendarul astronomic).La sate viața economică devine mai liniștită, în timp ce manifestările spirituale legate de Crăciun și Anul Nou se intensifică. Sărbătorile și obiceiurile populare Sînt specifice sfîrșitului și începutului unui nou an calendaristic."Anul se sfîrşeşte şi gazda trebuie să se îngrijească de toate, să vadă dacă nu s-a adunat apă pe semănături, dacă nu trebuie să taie copaci şi tufiş, să vadă dacă vitele Sînt bine îngrijite, curaţite, nutrite, bine aşternute, duse la aer, dacă, pe lîngă nutreţul uscat, nu trebuie să se dea şi rădăcini, dacă nu se poate folosi de vreo verdeaţă pe afară, dacă nu îngheaţă apa pusă pentru vite şi pentru păsările din curte, dacă pomii acoperiţi au destul aer. Pivniţa, de mucezeşte cîte ceva în ea, trebuie afumată cu piatră pucioasă şi aerisită din cînd în cînd. Salata şi alte legume, dacă e neaua puţină, se acoperă cu frunze ori cotoare de buruieni. Iarna nu e ca omul să se lenevească, ci să se odihnească după munca cea grea de peste an. Vitele trebuie ţinute în curăţenie deosebită şi sarea să nu le-o tragem. Să se care gunoi. Cînd gerul e mare, ferestrele pivniţelor să se înfunde. Grajdurile să fie călduroase, caci atunci vitele mănîncă mai puţin. Pleava se opăreşte si, amestecată cu napi de nutreţ ori cartofi, astfel se dă la vite. În chipul acesta se cruţă nutreţul", este descrisă luna decembrie.Alte semne populare indică că un decembrie cu ger bun înseamnă o vară secetoasă şi călduroasă, iar ploi la Crăciun – frig la Paşte. Totodată, multă zăpadă în decembrie este semn de roadă bogată de grîu.