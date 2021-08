Intervenţie chirurgicală revoluţionară în Moldova

Intervenţie chirurgicală revoluţionară în Republica Moldova. O femeie diagnosticată cu anevrism intracranian a fost tratată cu ajutorul unui dispozitiv de ultimă generaţie.

Operaţia, care a durat cîteva ore, a fost efectuată de medici din Moldova şi Franţa. Aparatul minuscul a fost procurat din Statele Unite ale Americii şi costă 181 de mii de lei, bani alocaţi din fondurile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Pacienta Liubovi Golotico are 68 de ani şi este originară din Cahul. Anul trecut a fost diagnosticată cu anevrism.



"Nu vedeam cu ochiul stîng puțin. Mă ameţea, mă durea capul şi nu prea dorm. A venit fata şi m-a zis că trebuie să treci controlul că ochiul s-a micşorat", a spus pacienta.



Unul dintre doctorii care a efectuat operaţia este Cristian Mihalea, medic primar radiologie intervențională la Spitalul Universitar Bicêtre din Paris. Mihalea, care de mai bine de zece ani lucrează în Franţa, a venit în Moldova special pentru această intervenţie.



"E o metodă minim invazivă, ceea ce înseamnă că nu deschidem cutia craniană pentru astfel de anevrisme. Intrăm pe lateral, piciorul, pe lateral femural, sub un aparat de angiografie, sub un aparat cu raze X. Frumuseţea metodei constă în faptul că pacienta după procedură, probabil în trei zile - patru, poate pleca acasă", a declarat Cristian Mihalea, medic primar Radiologie intervențională la Spitalul Universitar Bicêtre din Paris



Dispozitivul utilizat este un stent spiralat care protejează peretele vascular afectat.



"În realitate poţi să îl pierzi în mînă. Dimensiunile care noi ni le propunem e cam 4 milimetri jumate în diametru şi cam 4 centimetri jumate lungime. Se face o construcţie întreagă din catetere, ca o construcţie a unei case şi asta e punctul cheie - final. El e cel mai scump", a spus Ion Perguza, şef bloc operații, neurochirurg INN.



Şeful Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, Grigore Zapuhlîh, spune că în ţară sînt în jur de 500 de oameni cu anevrism, însă doar cîţiva ar avea nevoie de o asemenea intervenţie.



"Aceste anevrism este deosebit, este gigant, este foarte mare şi este într-un loc ascuns în baza craniului. Acolo este imposibil de a intra direct, de aceea, noi sîntem nevoiţi să facem intravascular. Acest implant, acest flow diverter este de ultimă oră. Încă în lume, nu în toate ţările au fost efectuate astfel de operaţii", a declarat Grigore Zapuhlîh.



Costul unei astfel de intervenţii chirurgicale se ridică la aproximativ 250 de mii de lei.