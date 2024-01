Aureliu Batrînac: "Cel mai bun chirurg este cel care știe cînd nu trebuie să opereze"

Aureliu Batrînac nu este doar un chirurg cardiovascular, renumit atît în Republica Moldova, cît și peste hotare, doctor în medicină, directorul unui spital privat din capitală. El se mai poziționează și ca un împătimit al filosofiei, în special, al stoicismului. Această învățătură, bazată pe ideea că morala derivă din însăși legile naturii și pe atitudinea virtuoasă în raport cu greutățile cotidiene, îl ghidează atît în activitatea profesională, dar și în viața de zi cu zi.

Specialistul, în cadrul unui interviu pentru emisiunea online "Unu Noaptea", a împărtășit din experiența sa de chirurg cardiovascular, notează Noi.md.

A fost admis la Facultatea de Medicină în anul 1983, pe care a absolvit-o în 1989 cu diplomă roșie, cum era pe atunci. A fost îndrumat de un profesor să aleagă chirurgia cardiacă și asta i-a fost menirea.

«În anii 1989-1990, chirurgia cardiacă era încă una în dezvoltare în Moldova. Majoritatea pacienților, care aveau nevoie de operații sau tratamente pe cord erau direcționați sau la Moscova, sau la Kiev. Aici, la Chișinău , se făceau operații mai simple. Îmi amintesc cînd pentru prima dată am văzut inima, cum se mișcă, cum se zbate în coșul pieptului și acest lucru m-a fascinat. A fost ziua, care am memorizat-o pentru tot restul vieții și, acum, cînd au trecut deja 35 de ani de atunci, o mai visez. Mi-am dat seama că acea inima, care zvîcnește era a unui om, care suferă și care are nevoie de ajutor».

Specialistul spune că, de-a lungul practicii sale, a văzut mai multe cazuri și a înțeles că este foarte important să fie luate decizii corecte în timp util.

«Sînt cazuri, cînd unii copii au nevoie de intervenție chiar la cîteva ore după naștere. Cardiomiopatia hipertrofică, deseori, se întîlnește la tineri și este una dintre cauzele cele mai frecvente de moarte subită cardiacă. Unul dintre cele mai dese simptome al bolilor de inimă este durerea localizată în mijlocul pieptului, chiar pe centru și care apare la efortul fizic. Un alt grup de patologii ține de boala valvelor inimii. Aritmiile sînt un semn al suferinței avansate cardiace. Simptomul foarte clar de infarct de miocard este durerea violentă în piept {…} Un chirurg bun știe cum să-și facă procedurile chirurgicale. Un chirurg mai bun știe cînd trebuie să opereze. Dar cel mai bun chirurg știe cînd nu trebuie să opereze».

Specialistul evidențiază că în toate cazurile este foarte important ca oamenii să vină la timp, la fazele incipiente ale bolii.

„Avem tehnologii moderne, pacienții, practic, la 3-4 săptămîni pot să revină în cîmpul muncii și să-și continue viața activă. Dar trebuie să fie foarte responsabili, pentru că pînă la operație au aceste suferințe și sînt mai atenți la starea lor de sănătate, după ce îi operăm, mai trec cîțiva ani și încep să uite prin ce au trecut. Mulți reiau fumatul, alimentația nesănătoasă și alte obiceiuri nocive».

Potrivit lui Aureliu Batrînac, mortalitatea prin maladii cardiovasculare în Moldova este mai mare cu 55 la sută din toată structura bolilor în țara noastră.