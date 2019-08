În Moldova au fost numărate cuiburile cocostîrcilor

Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii (SPPN) a desfășurat, în perioada 5 iunie – 15 august 2019, o nouă ediție a Recensămîntului cuiburilor de cocostîrc din Republica Moldova.

În acest an, pe hartă au fost înregistrate 415 cuiburi (cu aproximativ 120 de cuiburi mai mult față de recensămîntul din anul 2017).Pe parcursul celor două luni de desfășurare a recensămîntului, voluntari din toată țara au semnalat prezența multor cuiburi de cocostîrc neînregistrate pînă acum. Toate informațiile despre cuiburi au fost puse pe harta Recensămîntului, prin intermediul unui chestionar special care va furniza detalii despre starea cuibului, suportul pe care se află și numărul de pui găzduiți.„Cele mai multe cuiburi sînt instalate pe piloni de beton (248) și pe piloni de lemn (69). Au fost identificate 64 de cuiburi instalate pe copaci, iar restul 34 de cuiburi sînt amplasate pe diverse suporturi (16 pe turnuri de apă, 7 pe stîlpi de fier, trei pe monumente, trei pe case, două pe cisterne, două pe hornuri de cărămidă și unul singur pe o fîntînă arteziană)”, indică SPPN.Cele mai multe cuiburi au fost înregistrate în raioanele Telenești (28), Ștefan Vodă (27), Rîșcani (24), Drochia (23), Cimișlia (23), Cahul (22). Raioanele cu cele mai puține cuiburi sînt Strășeni (trei cuiburi), Rezina (trei cuiburi) și Dubăsari (un cuib). În acest an, pe Harta Recensămîntului au fost înregistrate două cuiburi din stînga Nistrului: unul în localitatea Butor (raionul Grigoriopol ) și altul în localitatea Corotna (raionul Slobozia ). Localitățile cu cele mai multe cuiburi înregistrate sînt: satul Drochia (nouă cuiburi), satul Cioburciu (nouă cuiburi), satul Gura Bîcului (șase cuiburi) și orașul Cimișlia (cinci cuiburi), ultimul fiind singurul oraș cu atît de multe cuiburi de cocostîrc.Deși Recensămîntul nu a avut ca scop evaluarea vechimii cuiburilor de cocostîrc din Republica Moldova, totuşi, în urma acestuia a fost identificat un cuib care pare a fi cel mai longeviv. Este vorba de un cuib din localitatea Pogănești (raionul Hîncești), care are în jur de 200 ani.Recensămîntul cuiburilor de cocostîrc a fost inițiat în anul 2017, fiind desfăşurat o dată la doi ani. „Acest gen de recensămînt se practică în majoritatea țărilor europene, iar aplicarea acestuia în Republica Moldova a oferit rezultate frumoase de care sîntem mîndri”, se afirmă într-un comunicat al Societăţii pentru Protecția Păsărilor și a Naturii.