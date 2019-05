Emoţionant! Ultimul sunet de clopoțel, la liceul "Mihail Grecu" (VIDEO)

Ultimul sunet de clopoțel a răsunat astăzi pentru mii de copii și adolescenți din toată țara.

De dimineaţă, străzile din capitală, dar şi din întreaga ţară au fost invadate de şcolari îmbrăcaţi la patru ace, care se grăbeau să asculte ultimul clopoţel.Emoţiile şi lacrimile de bucurie i-au copleşit şi pe elevii şi profesorii liceului " Mihail Grecu " din Chişinău, cei care s-au bucurat din plin de careul dedicat ultimului sunet.Directoarea liceului, Svetlana Glotova, spune că este mîndră de zecile de absolvenţi, care de mîine vor păşi în lumea mare şi este sigură că aceştia vor avea succese în viaţă."Astăzi, elevii noştri absolvesc liceul și odată cu asta devin deja independenți. În față le stau examenele de Bacalaureat, precum și multe probleme, dar eu sînt sigură că elevii licelului nostru vor putea singuri să ia decizii. Ei au ales ce vor să devină, ei știu cum să-și croiască soarta. În acest an, avem 43 de absolvenți, două clase de profil umanist. Eu cred că toți vor fi admiși la BAC. Sînt cîțiva elevi care au scris cerere de a renunța la aceste examene, dar în comparație cu anul trecut, sînt mai puțini", a declarat Svetlana Glotova.Pe lîngă părinşi şi profesori, plini de emoţii erau şi absolvenţii, care au găsit doar cuvinte de laudă pentru cea de-a doua lor casă."Fiecare an ne-a adus cîte ceva nou. Au fost momente frumoase și mai puțin plăcute, dar totuși cele frumoase au prevalat și anume din acest motiv eu sînt recunoscător", a mărturisit un absolvent."Eu sînt recunoscătoare școlii mele şi învățătorilor. Acest liceu mi-a oferit ceea ce nu putea să-mi oefere nicio altă școală. Sînt fericită că am absolvit anume această școală unde am petrecut 12 ani", a spus o absolventă.În acest an, au absolvit cursul liceal 17 754 de tineri. Aceştia împreună cu 2478 de candidați restanțieri din sesiunile anterioare sînt aşteptaţi în perioada 4-21 iunie la sesiunea de bacalaureat.