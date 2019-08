Defileul Trinca – o comoară care trebuie ocrotită (VIDEO)

Despre defileul Trinca din raionul Edineţ, unic în felul său am scris deja în publicaţia „Edineţ – două defileuri în toltre”, dar s-a întîmplat, că am revenit la acest defileu şi iată de ce.

Pe una dintre fotografiile din publicaţia precedentă am fotografiat din vîrful defileului platoul cu cuptoare pentru calcinarea varului, care se aşternea imediat după ce se sfîrşea defileul. De data aceasta am vizitat aceste locuri din nou cu scopul de a fotografia mai în detaliu acest meşteşug popular. Dar aşa s-a întîmplat că de această data nu am urcat pe pantele defileului, ci am mers doar pe fundul lui, adică prin valea rîului Draghişte, care curge pe fundul defileului.