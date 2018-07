Deconectări programate de lumină pentru 6 iulie

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că vineri, 6 iulie 2018, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str.Grenoble 205, 205/2, 209 - în intervalul de timp între 13:00 - 15:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

str.Independenţei 30/4, 30/5A, Valea Crucii 8 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str.Independenţei 42/2, 42/3 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str.Minsk 33A, Plaiului 6-8, 18, 28-50, 11-35, str-la Plaiului 5, Riga 1-7, 17, 10-38, Talin 13 - în intervalul de timp între 09:30 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene





str.Bazinului 2A, I.Creangă 10/2, 10/3, 10/4, 12/2, 12/3, 12/4, 12, 14/2, 14/4, 16/2, 18/2, P.Ştefănucă 8 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr.Calea Ieşilor 2, 2/2, 3 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electricestr.Andrei Doga, Chişinăului, Chişinăului 1 str-la, Chişinăului 2 str-la, Chişinăului, Cibotaru V., Decebal, Dimitrie Cantemir , Dimitrie Cantemir str-la, G.Ureche, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi str-la, Gheorghe Coşbuc, Mesterul Manole, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Precupa, Precupa str-la, Răzeşilor, Truşeni, Viilor, Voluntarilor, 1 Mai, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricşos.Hînceşti 34/1, 34/2 - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electricestr.Valea Dicescu 91, 93, 95, 97, 97A, 99, 99A, şos.Hînceşti 40, 40A, 40V, 42, Mitr.Gurie Grosu 14, 14A - în intervalul de timp între 08:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEAstr.Coloniţa 9999, Industrială 6, 22/1, 24, 26, 34/1, 59 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr.Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Liliacului, Mihail Sadoveanu, Sfîntul Dumitru, Unirii, Vadul Lui Vodă , Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. 27 August, Alexandr Puşkin, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Bubueci Sat, Chişinăului str-la, Cişmelei, Cişmelei str-la, Cotul Morii , Dacilor, Gospodarilor, Independenţei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Livezilor, Mihail Frunze, Mioriţa, Morilor, Popov, Salcîmilor, Serghei Lazo , Sfînta Mari, Şcolii, Şcolii 1 str-la, Şcolii 2 str-la, Şcolii str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 1 S-La, Tineretului, Tineretului str-la, Toamnei, Trandafirilor, Tudor Bubuiog, Tudor Bubuiog str-la, Valentina Tereşkova, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrices. Cobusca Veche - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEAs. Floreni - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 16:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Maximovca - în intervalul de timp 10:30 - 12:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentuluis. Mereni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors.Todireşti - în intervalul de timp 13:30 - 15:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentuluis.Troiţa Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluior.Cahul: str. 31 August 1989, Andrei Lupan, Bujor , Constitutia, Dimitrie Cantemir, Griviţei şos., Mestecenilor, Mihai Sadoveanu, Mihai Viteazul , Muncii, Vulcăneşti şos. - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricor.Cahul: str.Boris Glavan, Georghe Asachi, Izvoarelor, Krasnov, Naumova, Strada Veche, Tîrgul Vechi - în intervalul de timp 13:30 - 14:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentuluis. Lebedenco - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics.Zîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Chioselia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors.Cîşla - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Cociulia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEAor.Comrat: str. 60 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Cuibîşeva, Dimitrie Cantemir, Dimitrov, Dimo str-la, Dnestrovsk, Dnestrovsk str-la, Docuciaeva, Dostoevski, Gavrilov, Ion Soltîs str-la, Iujnîi str-la, Kiev, Lenin, Pobeda, Pocrîşchina, Pocrîşchina str-la, Rîleeva, Sofia Kovalevskaea, Taras Şevcenco, Varnenscaea, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengiloror.Comrat: str.Budeonîi str-la, Budionnîi, Cosmonauţilor, Lenin, Rîbhoz - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluior.Comrat: str.Bugeacului, Gromov, Mihail Lermontov, Popov, Vinica - în intervalul de timp 13:00 - 14:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentuluior.Vulcăneşti: str. 24 Siezda, Calinina, Lenin, Nicutova, Şvernica - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:45, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors.Chirsova: str. 28 Iune - în intervalul de timp 14:30 - 15:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentuluis.Cişmichioi: str.Budionnîi, Lenin, Molodejnaea, Tanchistov - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:45, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Dereneu , s. Bularda , s. Onişcani , s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 19:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEAs.Rădeni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 19:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics.Seliştea Nouă: str.Ştefan cel Mare, B.Glavan, Călăraşilor, Miciurin , Tineretului, Vinogradnaia, Zavodscaia - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEAstr. 28 Iunie, Alba Iulia, Alba Iulia str-la, Alexandr Puşkin, Renaşterii, Renaşterii 1 str-la, Renaşterii str-la, Tighina Şos. - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. 31 August, Alba Iulia, A. Donici , Bogdan Vodă, C. Negruzzi , C.Stamati, Levezilor, M.Eminescu, C.Stere - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr.Ştefan cel Mare, Fîntînilor, str-la Fîntînilor, Petru Rareş - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 18:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors.Ciufleşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEAs.Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEAs. Plop -Ştiubei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Ivanovca Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEAs. Sagaidac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors.Hîrtopul Mic - în intervalul de timp 08:30 - 10:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentuluis.Işnovăţ, s.Rîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricor.Hînceşti: str.Baştina, Codrilor, Haiducului, Ion Neculce, Mihail Frunze, Păcii, Romanova - în intervalul de timp 14:00 - 16:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentuluis.Cărpineni: str.A.Donici, Ştefan Vodă, Biruinţa, B.P.Hajdeu, B.Glavan, Botanica, Calinin, Independenţei, Ion Creangă, Gagarin, Leovscaia, M.Gorikii, M.Frunze, Molodejnaia, Morozov, Ogorodnaia, Oleg Coşevoi, Pervomaiscaia, Sverdlova, Tcacenco, Zorile - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEAs. Cioara - parţial în intervalul de timp între 10:10 - 18:10, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors.Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 21:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Fundul Galbenei - în intervalul de timp 10:00 - 12:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentuluis.Mereşeni, s.Sărata-Mereşeni - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEAstr.Albinuţa, Hîrtop, Ion Aldea-Teodorovici, Macilor, Speranţa, Viilor, Viilor str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr.Alexandru Hîjdeu, Aurel David , Cetatea Albă, Ialoveni , Ialoveni str-la, Libertăţii, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEAs. Bardar - în intervalul de timp 09:00 - 11:00, pentru conectarea clienţilor nois. Puhoi , s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEAstr.Alexandru cel Bun, Constantin Stere, Independenţei, Mitropolit Dosoftei, Nicolae Milescu Spătaru, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Filipeni , s. Romanovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Boldureşti , s. Brătuleni , s.Cîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEAs. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Iurceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEAs. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr.Mihail Mîndru, S.Lazo, Trosceanscaia, Zemţov, Susleni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 19:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors.Ciocîlteni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengiloror.Străşeni: 8 Martie, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Lăpuşneanu, Constantin Negruzzi, Eugen Coca, Grigore Ureche, Igor Vieru, Ioan Vodă, Maria Drăgan Mihai Eminescu , Mihai Eminescu str-la, Mihai Kogălniceanu, Mitropolit Dosoftei, Petru Rareş, Podgorenilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp 08:40 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentuluior.Străşeni: str.Alexandr Puşkin, Alexandru Vlăhuţă, Alexei Mateevici, Cetatea Albă, Chişinăului, Gavriil Musicescu, Prieteniei, Păcii, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics.Cojuşna: 27 August, Chişinăului, Independenţei, Memoriei, Mihai Viteazul, Mihai Viteazul str-la, Pavel Boţu, Popov, s. Cojuşna , Valeriu Cupcea, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp 12:00 - 14:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentuluis.Brezoaia: str.Hersonscaea, Odesscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors.Ermoclia: str. 31 August, Brejneva, Căuşeni, Cotovschi, M.Goriki, M.Eminescu, Pionerscaia, Semenovscaia, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics.Grădiniţa: str. 1 Mai, Iurie Gagarin, Lenin, Mira, Molodejnaea, s.Gradiniţa, Serghei Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis.Popeasca: str.B.Glavan, Ion Creangă, Iscra, Livezilor, S.Lazo, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:10, pentru lucrări de reconstrucţie LEAs.Slobozia: str.Alexei Şciusev, Iujnоi, Raisa Varan, Serghei Lazo, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 19:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors.Slobozia: str.Dimitrie Cantemir str-la, Miciurin, Tinereţii, Vostocinaea, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors.Talmaza: str. 1 Mai, 27 August, 31 August 1989, Alexandr Puşkin, Alexei Mateevici, Anatolie Sîrghi, Anton Macarenco, Banikov, Biruinţa, Boris Glavan, Ceapaev, Chişinăului, Cojedub, Comarova, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Coroleva, Cosmonavtov, Cutuzova, Dubinina, Duca Vodă, Florilor, Gherman Titov, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Lomachina, Luceafărul, Matrosov, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Mioriţa, Morilor, Nistrului, Pavlova, Pobeda, Prietenia, s. Talmaza , Suvorov, Tcacenco, Timireazev, Tinereţii, Traian, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:20, pentru lucrări de reconstrucţie LEAs.Talmaza: str. 27 August, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Miciurin, Nistrului, s.Talmaza, Valentina Tereşkova - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis.Balabanu: str. 60 Let Octeabrea, Ceapaeva, Miciurin, s.Balabanu, Sadovaea, Valentina Tereşkova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis.Leuşeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors.Scorţeni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorPentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.