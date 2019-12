Cum va fi vremea în Moldova de Crăciun și de Revelion Societate 13 decembrie 2019, 18:08

Prognoza meteo de Crăciun pe stil nou și de Revelion anunță vreme caldă. Potrivit meteorologilor, ultimele zile din acest an vin cu o temperaturi mai ridicate decît cele normale.

În perioada Crăciunului maximele vor ajunge pînă la 10 grade Celsius, iar de Revelion vor depăși această valoare. De ninsori nu vom avea parte pînă la sfîrșitul anului.

Prognoza meteo pentru săptămîna 16 – 23 decembrie. Valorile termice se vor situa peste cele specifice acestei perioade. În această perioadă vom avea și maxime care vor atinge 12-13 grade Celsius.

Precipitațiile vor fi deficitare, în cele mai multe zile find soare.

Prognoza meteo pentru săptămîna 23 – 30 decembrie. Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decît cele normale pentru acest interval. Maximele nu vor depăși 6-7 grade Celsius, iar minimele nu vor coborî sub minus un grad.

Și în ultima zi din an vom avea parte de temperaturi pozitive, urmînd ca mercurul din termometre să scadă abia în primele zile din 2020.