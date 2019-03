Cine sînt cele cinci femei super-erou din Republica Moldova (VIDEO)

La fel ca în marile oraşe, şi la Chişinău au apărut patrule călare. Dincolo de aspectul exotic, poliţiştii călare pot ajunge mai uşor în zone greu accesibile. În echipa plutonului de cavalerie a Inspectoratului Naţional de Patrulare sînt şi poliţiste care ştiu să ţină bine hăţurile.

Poliţistele sînt sînt la fel de curajoase ca şi băieţii şi pot face faţă oricăror situaţii. Iulia Popuşoi are 26 de ani şi de aproape doi ani patrulează călare.



„Chiar am auzit că sînt locuri vacante în plutonul de cavalerie, unde am decis să încerc să vin. A fost chiar o provocare pentru mine din start, mi-a plăcut”, spune Iulia Popuşoi, subofiţer superior.



Admiraţia oamenilor este cea mai mare răsplată pentru tînăra poliţista:



„Cînd plecăm în patrulare, prin parcuri, în special cînd ne văd copiii, întotdeauna sînt entuziasmaţi, iată cînd ne văd, de mult ori fraza asta: "oau, mama, uite, poliţişti pe cai", zîmbetul ăsta cald din partea oamenilor, mulţi doresc să facă poze, care să pună puţin mîna pe cal "uite, chiar e echipat, e cal poliţist"”.



În spatele acestei profesii sînt multe ore de antrenament. Şi relaţia cal-călăreţ este una extrem de importantă.



„Calul, înainte de a ieşi la antrenament, trebuie îngrijit. Calul este faţa ta, de exemplu tu nu-ţi vei permite să ieşi cu dinţiii murdari sau cu capul nespălat. Cînd te trezeşti, primul lucru pe care îl faci este să te speli, exact aşa şi calul, trebuie curăţat”, spune Olga Ialovenco, subofiţer superior.



„Venind la serivicu, cînd ne salutăm cu caii întotdeauna le aducem, îi îndulcim, pentru să aibă dispoziţie, plus iată ei iubesc merele, mănîncă morcov, bomboanele şi zahărul”, mai spune Iulia Popuşoi.



„Cu calul trebuie de vorbit pentru că este un animal sociabil, înţelege şi intonaţia, şi dispoziţia. Poliţişti călare sînt necesari pentru că, în primul rînd, ei reprezintă un prestigiu al ţării. Dacă ar fi să desfăşurăm această temă, atunci, de exemplu, vă odihniţi în parc cu copilul, cu căruciorul, dacă pe acolo va trece maşina, atunci aceasta va emana gaze, va face gălăgie, dar calul emană linişte, este parte din natură. Oamenii sînt încîntaţi, se bucură”, spune Olga”.



Plutonul de cavalerie al Inspectoratului Naţional de Patrulare s-a format în anul 2005. În total sînt 12 călăreţi, şapte bărbaţi şi cinci femei.