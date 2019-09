Ceban, alături de copiii de la școala auxiliară nr. 6

La început de an școlar, deputatul socialist Ion Ceban a decis să fie alături de copilașii de la școala auxiliară nr. 6, să împartă cu ei bucuria primului sunet.

"Acești copii deosebiți și frumoși au mai multă nevoie de grijă și susținere. Anul trecut am promis că voi face tot posibilul ca să satisfacem solicitările conducerii școlii și eu, cu susținerea fracțiunii socialiștilor din CMC, am insistat asupra îmbunătățirii condițiilor de studii.



Au fost alocate surse financiare pentru reparația capitală a instituției și procurarea mobilierului nou. S-a investit în amenajarea complexului sportiv și de joacă.



Terenurile de joacă sînt adaptate nevoilor speciale ale copiilor. A fost restabilit iluminatul pe teritoriul instituției, s-au instalat bănci, tomberoane. Au fost schimbate porțile, amenajată calea de acces pentru evacuarea gunoiului și efectuate lucrări complexe de amenajare a teritoriului școlii. Pavilioanele învechite, care deja nu mai puteau fi restabilite, au fost evacuate. Timp de un an am reușit să facem multe lucruri bune, însă, mai rămîn încă multe de făcut în viitor.



Oricum, mă bucur sincer că la început de an școlar acești copilași au condiții mai confortabile.



Țin să urez un an școlar de succes tuturor copiilor din instituțiile de învățămînt din capitală, iar profesorilor - satisfacție de la reușitele discipolilor", a declarat Ion Ceban.