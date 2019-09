ACETI, lansată la Bălți

Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Informaționale (ACETI) a fost lansată vineri, cu ocazia Zilei Internaționale a Programatorilor, marcată în premieră la Bălți.

Potrivit organizatorilor, evenimentul a fost centrat în jurul semnificației profesiei de programator și rolului tehnologiei informației (IT) în diverse domenii, scrie Noi.md.



Echipa ACETI numără șapte membri. Președinte al Asociației a fost desemnat Ion Bodrug, vicepreședintele Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (CDSI) al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB). Funcția de director executiv al ACETI o va îndeplini conferențiarul universitar Mircea Petic, titular al Catedrei de matematică și informatică în cadrul USARB.



Cu ocazia lansării oficiale a ACETI, membrii echipei Asociației au invitat organizațiile din domeniul IT din regiune să se asocieze în jurul structurii nou-create, pentru realizarea eficientă a obiectivelor comune.



La evenimentul prilejuit de marcarea Zilei Internaționale a Programatorilor și lansarea oficială a ACETI au participat în jur de 50 de invitați: antreprenori din domeniul IT, cadre didactice și științifico-didactice de la instituțiile de învățămînt preuniversitar, profesional tehnic și universitar din nordul Moldovei, experți IT, studenți, parteneri de dezvoltare ai USARB și jurnaliști.