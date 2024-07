Sfaturi de care ar trebui să ţii cont cînd mergi la bazin

Pe lîngă alegerea ochelarilor cu filtre de protecţie, ai mare grijă atunci cînd mergi la piscină, şi anume, la clorul din apă.

Întrucît aproape peste tot ai de-a face cu această substanţă care omoară bacteriile, ai face bine să alegi bazinele cu apă sărată, pentru că sarea reglează nivelul clorului.

De asemenea, cu 10 minute înainte de a intra în piscină, crează-ţi o barieră protectoare între pielea ta şi clorul din apă. Unge-te cu o cremă puternic hidratantă, cu ulei de cocos sau foloseşte soluţia cu Vitamina C. Uleiul de cocos are şi proprietăţi de protecţie solară, iar vitamina C înlătură clorul din organism.

Pulverizează-ţi pielea cu o soluţie preparată dintr-o linguriţă de pulbere de Vitamina C şi două căni de apă. După aplicare, lasă timp pielii să îmbibe produsul, după care fă un duş rapid înainte de a intra în piscină. După ce ieşi din piscină, clăteşte-te imediat cu apă şi gel de duş. Pentru rezultate mai bune, aplică pe pielea umedă o cremă puternic hidratantă.

Uleiul de cocos e foarte eficient şi pentru protecţia părului. Aplicat pe scalp înainte de a intra în piscină, îţi va proteja luciul, culoarea şi supleţea podoabei capilare. O altă variantă este să-ţi uzi părul înainte de a intra în apa bazinului ce conţine clor.

Acestea sînt măsuri minime pe care le poţi lua împotriva clorului care îţi usucă pielea, unghiile, îţi distruge structura firului de păr sau îţi decolorează costumul de baie.