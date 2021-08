Pietre la rinichi: cum scapi de ele cu ajutorul ceaiurilor

Cea mai buna metodă de a preveni apariția pietrelor la rinichi este cresterea diurezei. În afară de reducerea aportului de sare din alimentatie și de adoptarea unei diete potrivite, activitatea rinichilor poate fi menținută în echilibru cu ajutorul plantelor.

Coada-calului, coada-soricelului, cozile de cirese si de visine, matasea de porumb, frunzele de mesteacan, urzica sunt cele mai indicate remedii atat pentru prevenirea, cat si pentru tratamentul afectiunilor renale. In functie de problemele asociate cu cele renale, in cazul fiecarui pacient se prescrie un tratament special, care cuprinde una sau mai multe dintre aceste plante.

Infuzia din matase de porumb, de exemplu, are efect diuretic datorita continutului ridicat de saruri de potasiu si calciu. Matasea de porumb este indicata in special persoanelor diagnosticate cu nisip sau pietre la rinichi. Deoarece are si proprietati antiinflamatorii, este recomandata inclusiv celor care au infectii ale cailor urinare, cistite, nefrite. Persoanele care prezinta edeme renale beneficiaza de pe urma ceaiului din matase de porumb in care se adauga si cozi de cirese si de visine, frunze de mesteacan sau coada-calului. Infuzia se prepara dintr-o lingurita de amestec de plante la o cana cu apa fierbinte. Se beau patru-cinci cani pe zi.

Persoanele care sufera de afectiuni inflamatorii ale rinichilor trebuie sa bea trei litri de infuzii si sucuri naturale din fructe pentru a dilua concentratia urinei. In cazul celor cu infectii ale rinichilor sunt indicate ceaiurile din cozi de cirese si visine in care se adauga si plante care au proprietati antiseptice si antiinflamatorii: frunze de afin si fenicul.

Plantele cu proprietati diuretice au efect maxim administrate sub forma de infuzie, patru-cinci cani pe zi. Insa se poate prepara si macerat din doua linguri cu planta la un litru de apa, care se lasa sase-sapte ore, dupa care se bea intreaga cantitate intr-o zi. In cazul pielonefritei (infectie a tractului urinar superior), plantele cu proprietati diuretice (cozi de cirese, soc) se vor asocia cu cele cu proprietati antiseptice si antiinflamatorii (galbenele, cimbrisor). Daca pielonefrita evolueaza si cu hipertensiune arteriala, sînt indicate ceaiurile cu actiune diuretica, antiseptica si hipotensiva: coacaz negru, cimbru, coada-soricelului, talpa-gîștei.