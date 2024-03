Cît trebuie să doarmă un copil

Multi parinti sînt ingrijorati in legatura cu somnul la copii. Isi fac griji ca bebelusul lor nu doarme suficient sau ca, dimpotriva, doarme foarte mult. Ei bine, nu exista o regula generala, fiecare copil doame atat cat are nevoie. Exista insa cateva generalitati in ceea ce priveste somnul la copii. Iata care este parerea specialistilor in domeniu, transmite sfatulparintilor.ro.

Somnul la copiii intre 1-4 saptamani

Un nou-nascut ar trebui sa doarma aproximativ 15-18 ore pe zi, insa somnul este fragmentat si se trezeste o data la 2 pana la 4 ore. Asta nu inseamna ca este ceva in neregula cu el, ci se trezeste pentru ca are nevoie de hrana. Copiii nascuti prematur pot dormi chiar si mai mult, dupa cum bebelusii aflati in perioada colicilor pot dormi mai putin.

Pentru ca nu au inca format ceasul biologic, bebelusii nu se ghideaza dupa ciclul zi-noapte. Ei sunt ghidati doar de nevoile fiziologice.

Somnul la copiii intre 1 si 4 luni

Pana la varsta de 6 saptamani, programul de somn al copiilor incepe sa se stabilizeze. Cea mai lunga perioada de somn neintrerupt poate atinge si 6 ore. Un alt element important este faptul ca dispare confuzia zi-noapte. Per total, un bebelus intre 1 si 4 luni ar trebui sa doarma 14-15 ore pe zi.

Somnul la copiii intre 4 si 12 luni

Desi este ideal ca bebelus intre 4 si 12 luni sa doarma pana la 15 ore, majoritatea celor in varsta de pana la 11 luni dorm in jur de 12 ore. Aici trebuie sa intervina parintii si sa le induca rutina somnului. Pentru ca deja sunt suficient de mari pentru socializare cu alti copii in parc, toate acestelucruri sunt obositoare pentru ei si au nevoie de odihna. In jurul varstei de 6 luni, copiii trebuie sa aiba in jur de 3 reprize de somn dupa-amiaza. Ultima dintre ele trebuie sa se termine suficient de devreme astfel incat bebelusul sa mai aiba timp pentru a mai iesi in parc, pentru a se juca, activitati care sa-l faca sa aiba un somn bun pe parcursul noptii. Inspre varsta de 12 luni, programul de somn al copilului ar trebui sa fie urmatorul: somnul de dimineata intre 9 si 10, apoi somnul de pranz 12-14, iar somnul de dupa-amiaza sa fie intre 15-17. In functie de copil, evident, aceste intervale pot suferi modificari. Acestea sunt doar cateva "borne" care sa va ghideze.

Somnul la copiii intre 1 si 3 ani

Odata trecuti de 18 luni, copiii renunta la somnul de dimineata si vor avea o singura repriza de somn, cea de dupa-amiaza, care poate dura intre o ora si 3 ore si jumatate. In general, copiii de aceasta varsta trebuie sa doarma in medie 14 ore pe zi, iar seara la culcare sa nu mearga mai tarziu de ora 21:00. Un copil care se culca intre orele 19-21, ar trebui sa doarma pana la 6-8 dimineata.

Somnul la copiii intre 3 si 6 ani

Majoritatea copiilor pana in 5 ani isi pastreaza somnul de dupa-amiaza. Dupa 5 ani, multi dintre ei renuntat. Si chiar daca dorm, reprizele de somn sunt destul de scurte. In general, copiii de 3-6 ani trebuie sa se culce intre 19-21 si sa se trezeasca in jurul orelor 6-8 dimineata. Ceea ce inseamna ca, per total, intre aceste varste un copil trebuie sa doarma 10-12 ore pe zi.

Somnul la copiii intre 7 si 12 ani

La aceste varste, copiii au foarte multe activitati: scoala, joaca, lectii, astfel incat programul de dus la culcare se impinge dupa ora 21. Totusi n-ar trebui sa se depaseasca ora 22. Un copil cu varsta cuprinsa intre 7 si 12 ani ar trebui sa doarma intre 10 si 11 ore, insa media este de doar 9 ore, ceea ce nu este tocmai bine pentru buna dezvoltare a copilului.

Somnul la copiii intre 12 si 18 ani

Aflati la varsta (pre)adolescentei, copiii au nevoie de 8-9 ore de somn pe zi. Totusi, din cauza suprasolicitarii la scoala, acasa, multi dintre ei simt nevoia sa doarma mai mult decat atat. Dupa cum, este foarte adevarat ca sunt si unii copii care nu dorm nici macar cele 8-9 ore recomandate de somn. Dar asta nu inseamna ca este si normal. Organismul lor este inca in formare, iar privarea de somn le poate dauna destul de rau sanatatii.