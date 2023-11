7 tipuri de medicamente pe care le poate înlocui un condiment

Turmericul este o planta din familia ghimbirului ce creste in sud-estul Indiei. Este folosit, in mod obisnuit in bucataria indiana pe post de condiment. Datorita culorii sale galbene se mai numeste, uneori, „sofronul indian", transmite sfatulparintilor.ro

De asemenea, planta este cunoscuta de catre oameni de peste 4.000 de ani si e folosita atat in dieta, cat si in ceremoniile spirituale. Numeroase studii stiintifice publicate in ultimii 25 de ani au dezvaluit puterea vindecatoare a turmericului.

Pana in prezent, peste 6.000 de cercetari au studiat turmericul si beneficiile sale medicale. Studiile au dezvaluit peste 600 de aplicatii terapeutice si efecte preventive ca si 175 de beneficii fiziologice distincte.

Sayer Ji, fondatorul siteului Greenmedinfo.com a publicat o lista care combina cele mai interesante studii si care arata cat de multe beneficii are turmericul si ce medicamente poate inlocui:

Rezultate mai bune decat medicamentele pentru controlul colesterolului

Un studiu publicat in 2008 in jurnalul Drugs in R&D a descoperit ca o solutie preparata din curcuminoide din turmeric s-a dovedit mai eficienta decat un medicament normal de reducere a colesterolului din sange.

Corticosteroizi

Un studiu publicat in 1999 in Phytotherapy Research a descoperit ca polifenolii din turmeric, mai exact curcumina este la fel de eficace in combaterea inflamatiilor precum si medicamentele speciale. Un studiu din 2008 publicat in Critical Care Medicine a descoperit ca acest polifenol, curcumina, a inlocuit cu succes corticosteroizii intr-o cercetare realizata pe animalele de laborator.

Antidepresive

Un studiu aparut in 2011 in Acta Poloniae Pharmaceutica a demonstrat efectele benefice ale curcuminei in ceea ce priveste reducerea intensitatii depresiei, ca si pastilele dedicate acestei probleme.

Aspirina

O cercetare publicata in Arzneimittelforschung in 1986, a descoperuit o alta calitate a curcuminei: are aceleasi efecte de subtiere a sangelui ca aspirina.

Medicamente aniinflamatorii

In Oncogene a fost publicat un studiu in 2004 in care s-a aratat ca resveratrolul ca si curcumina erau alternative viabile la aspirina, ibuprofen si alte medicamente asemanatoare in ceea ce priveste calitatile antiinflamatorii.

Chimioterapie

Curcumina are aceleasi calitati privind inhibarea inmultirii celulelor cancerigene, sustine un studiu din 2007 publicat in International Journal of Cancer.

Diabet

Studiul publicat in 2009 in Biochemitry and Biophysical Research Community a eplorat modul in care curcumina poate fi folosita cu succes in tratarea diabetului comprativ cu medicamentele traditionale. Astfel, curcumina s-a dovedit a fi de 500-1000.000 de ori mai puternica in tratarea afectiunii.