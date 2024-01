5 modalități simple să bei mai multă apă

Stii cat de important este sa bei suficient de multa apa zilnic pentru a te mentine sanatos si in forma. Si, cu cat te straduiesti mai mult, cu atat parca iti este mai greu sa reusesti sa bei. Potrivit statisticilor din Statele Unite, 43% dintre adulti beau mai putin de patru pahare de apa, transmite sfatulparintilor.ro.

Hidratarea este esentiala pentru detoxifierea organismului, pentru mentinerea unui nivel inalt al energiei si pentru a intari sistemul imunitar.

Iata 5 modalitati simple care te vor ajuta sa bei mai multa apa in fiecare zi.

1. Bea apa la prima ora dimineata

Imediat ce te trezesti bea un pahar cu apa. Pune-ti de cu seara, pe noptiera, paharul si cum te trezesti, il bei. Tine tot timpul la indemana un pahar cu apa si bea din el de cate ori il vezi.

2. Schimba aroma cu fructe

Daca vrei sa-i imbogatesti gustul, adauga fructe si chiar legume in paharul cu apa. Pepene, ananas, fructe de padure, citrice, castravete sau menta. Combinatia zmeura cu lime este delicioasa.

3. Cumpara-ti o carafa sau un alt recipient interesant

Daca o haina noua te face sa te simti mai energic si mai increzator, fa asta si cu recipientul in care iti tii apa. De exemplu, pentru sala, ia-ti un recipient trendy care sa te faca sa te simti bine. Pentru acasa poti lua cea mai interesanta carafa pe care ai vazut-o la magazin.

4. Urmareste-ti progresul

Este important sa incepi sa bei mai multa apa, dar este si mai important sa si reusesti asta pentru cat mai mult timp. Asa ca, pana bautul apei se va transforma intr-un obicei la care cu greu vei mai renunta, urmareste-ti progresul si incurajeaza-te pe tot parcursul acestei etape.

5. Incheie-ti ziua cu un ceai

Chiar daca apa insasi este un adevarat elixir, hidratarea cu un ceai ce plante are si beneficii suplimentare. Stoarce putina lamaie in apa fierbinte si vei putea sa-ti stimulezi sistemul imunitar. Mai mult, vei reusi sa-ti tii kilogramele sub control si sa elimini toxinele din organism.