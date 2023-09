10 antibiotice naturale și eficiente

Adesea răcelile nu cedeaza decat la antibiotice. Incearca mai intîi antibioticele naturale. Eficiente fara sa fie nocive, antibioticele naturale pot neutraliza bacteriile si microbii.

Plantele medicinale nu actioneaza asupra germenilor care sunt la originea bolilor infectioase prin aceleasi mecanisme ca ale antibioticelor de sinteza. Asta nu inseamna ca nu le pot face sa dispara din organele bolnave. Doar ca modul lor de actiune este diferit. Ele imipiedica supravietuirea germenilor prin schimbarea terenului care le favorizeaza dezvoltarea. In plus, plantele au efecte nedorite mai putine, in special la nivelul florei intestinale. Asta cu conditia sa le folosesti corect si sa ceri sfatul farmacistului. Daca simptomele persista, este recomandat sa mergi la medic.



Branza cu mucegai contine bacterii care formeaza parti albastre sau verzui. Acestea au fost la originea descoperirii primului antibiotic, penicilina. In trecut, ciobanii obisnuiau sa aplice branza cu mucegai pe ranile oilor, pentru a preveni cangrena. Deci, daca iti place branza roquefort si ai racit, nu ezita sa o introduci in meniu. Nu te astepta, totusi, la miracole. Desi ciupercile din acest tip de branza sunt antibateriene, ele nu sunt capabile sa realizeze sinteza pe care o face medicamentul inca folosit pe scara larga. Totusi, pentru a preveni racelile, nu ezita sa consumi branza cu mucegai, mai ales in sezonul rece.



1. Propolisul



Propolisul este fabricat de albine din rasinile pe care le gasesc pe arbori. Cu el izoleaza si aseptizeaza stupul. Numerosii sai agenti anti-bacterieni il fac eficient in special in caz de gastroenterita si angina. Insa campul de actiune al propolisului este extrem de vast. El lupta si cu infectile cauzate de bacteriile si ciupercile de tip candida albicans.



Poti folosi propolis simplu sau in asociere cu miere. Doza recomandata de propolis este de un gram pe zi, timp de 10 zile, sub forma uscata sau in jur de 20 de picaturi (o lingura) in forma lichida, de trei ori pe zi.



2. Extractul de samburi de grepfrut pentru gastroenterita



Extractul de samburi de grepfrut este bogat in bioflavonoide si are proprietati antivirale, antifungice si antiparazitare. El ajuta la tratarea a numeroase infectii, in special a celor ale cailor digestive. Extractul de samburi de grepfrut este recomandat in caz de contaminare cu Candida albicans, o ciuperca ce apare la nivelul sistemului digestiv si vaginal si in caz de gastroenterita sau infectii urinare, cand stopeaza inmultirea microbilor, fara a dezechilibra flora intestinala sau vaginala.



Foloseste extract de samburi de grepfrut sub forma de picaturi, conform indicatiilor producatorului.



3. Usturoi pentru bronsita



Foarte bogat in compusi sulfurosi, usturoiul contine si alicina, o substanta cu efecte antiseptice. Usturoiul este un excelent dezinfectat, mai ales la nivel pulmonar. La aceasta se adauga proprietati expectorante si descongestionante, care il recomanda il special pentru tratarea cailor respiratorii superioare.



Poti manca usturoi crud sau poti lua comprimate cu usturoi. Este recomandat sa mananci 1-2 catei de usturoi la fiecare masa, pana iti trece bronsita. Comprimatele cu usturoi sunt recomandate in special pentru hipertensiune, dar le poti lua si in caz de raceala, conform indicatiilor de pe amabalaj.



4. Echinaceea pentru gripa



Echinaceea este unul dintre cele mai cunoscute remedii naturale pentru tratarea racelii si gripei. Ea stimuleaza sistemul imunitar si contine un principiu activ antimicrobian, echinacozida. Echinaceea este un remediu recunoscut de Organizatia Mondiala a Sanatatii.



Este recomandat sa iei echinaceea sub forma de tinctura. Pentru a preveni raceala, ia cate 30 de picaturi o data pe zi, iar pentru a o trata, cate 30 de picaturi de trei ori pe zi.



5. Merisoare pentru cistita



Mai multe studii au demonstrat rolul merisoarelor in prevenirea si tratarea infectiilor urinare. Aceasta proprietate se datoreaza uneia dintre componentele sale, proantocianidina, care impiedica lipirea bacteriilor de peretii cailor urinare.



Poti lua comprimate cu merisoare sau poti sa bei suc, cu conditia sa fie 100% suc pur de merisoare. In cazul comprimatelor, respecta indicatiile producatorului. Sucul se dilueaza in apa (jumatate de pahar de suc cu jumatate de pahar de apa) si se bea fara zahar adaugat.



6. Arborele de ceai pentru infectiile ORL



Melaleuca Alternifolia sau arborele de ceai este o planta originara din Australia, care era folosita de catre aborigeni pentru a trata tusea, raceala si bolile de piele. S-a descoperit ca frunzele arborelui de ceai contin esente aromatice antiseptice si antibacteriene.



Arborele de ceai este folosit in special sub forma de ulei esential. Acest ulei esential poate fi folosit de copiii mai mari de 12 ani si femeile insarcinate.



O cura cu ulei esential de arbore de ceai se tine sapte zile. In acest timp se iau cate doua picaturi de ulei de trei ori pe zi, dizolvat intr-o lingurita de ulei sau de miere, pe o bucatica de paine sau un comprimat neutru.



7. Lapacho sau copacul vietii, pentru bolile iernii



Planta originara din America de Sud, lapacho trateaza o gama larga de infectii, virusii si ciupercile. In zilele noastre este folosit in special in caz de infectii ale nasului, gatului si urechilor.



Lapacho exista sub forma de pudra sau de comprimate. Este de preferat sa fie folosit sub forma de infuzie sau decoct.



Se amesteca o lingura de lapacho cu o cana de apa rece. Dupa ce da in clocot, se mai lasa doua minute, apoi se stinge focul si se lasa la infuzat inca 10 minute. Pentru preventie, se bea cate o cana pe zi, iar pentru tratarea infectiilor, se beau cate trei cani pe zi.



8. Plante aromatice pentru tuse



Cimbrul, oregano, cimbrisorul, rozmarinul, cuisoarele sau scortisoara au proprietati antiseptice, bactericide si antivirale. Cimbrul, oregano si cimbrisorul au mai multe esente (printre care si timolul), care sunt antitusive si descongestioneaza bronhiile.



Foloseste aceste plante uscate, in macare, dar si in ceaiuri, comprimate sau uleiuri esentiale. In ceea ce priveste uleiurile esentiale, aceste se consuma de trei ori pe zi, cate doua picaturi pe o lingurita de miere, pana la disparitia simptomelor. Atentie insa, uleiurile esentiale nu pot fi folosite oricum. Femeilor insarcinate si copiilor le sunt recomandate infuziile. Se beau cate trei cani pe zi, cu o lingurita de miere.



9. Lamaie pentru gripa



Lamaia nu doar ca este bogata in vitamina C, ci si contribuie, la fel ca toate citricele, la intarirea sistemului imunitar. In plus, lamaia este un excelent antiseptic si ajuta la scaderea febrei, gratie actiunii sale antisudorifice.



Lamaia poate fi folosita sub forma de suc sau de ulei esential. 200-300 g de suc de lamaie pe zi te vor ajuta sa lupti cu gripa si bronsita. De asemenea, poti face gargara cu suc de lamaie. Iar uleiul esential de lamaie este ideal pentru a purifica aerul din incaperi.



10. Otet pentru infectiile urechilor



Mai multe studii au demonstrat ca acidul acetic are o actiune foarte buna asupra bacteriilor care cauzeaza durerile de urechi, printre care si stafilococii. Otetul se foloseste doar in uz extern, dupa ce ai facut deja un control la medic si esti sigur ca nu ai timpanul perforat.



Amesteca in doze egale otet si apa calda. Tine capul aplecat si toarna solutie de apa cu otet in ureche si stai asa un minut. Repeta operatiunea de maximum trei ori pe zi, pana la disparitia simptomelor.