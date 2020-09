Plahotniuc a plătit studiile copiilor lui Constantin Botnari și Marian Lupu

RISE Moldova a obținut o scurgere de informații în volum de 3.58 GB care cuprinde peste patru mii de pagini cu documente din mai multe cauze penale, scheme grafice și extrase de cont.

Din această scurgere de informații, RISE Moldova a identificat o firmă-căpușă controlată de Plahotniuc, care a plătit studiile unor copii de politicieni moldoveni la universități de prestigiu din străinătate.

Alexandra Lupu, fiica actualului președinte al Curții de Conturi, se află printre beneficiarii acestei firme-căpușă.

Mai exact, în 2018, Lupu a postat o poză cu fiica sa, la Universitatea Maastricht din Olanda, aflată la granița cu Belgia și Germania. Taxa anuală pentru studiile de licență variază acolo între opt și 32 de mii de euro. Pe 15 iulie 2014, cînd Marian Lupu era președintele Partidului Democrat din Moldova, firma offshore Rowallan Overseas SA transferă Universității Maastricht 10.510 de Euro. La destinația plății a indicat – „Student ID: I6092064, Alexandra LUPU”. Peste 14 zile, căpușa mai virează în contul instituției olandeze încă 8.500 de euro, iar la rubrica detalii trece din nou numărul de identificare al studentei Alexandra Lupu. În total, sînt 19 mii de euro.

Rowallan Overseas a dispus cele două plăți din contul deschis la ABLV Bank din Letonia, o bancă aflată în proces de autodizolvare, după ce a fost acuzată de implicare în mai multe fraude globale, printre care și „dispariția Miliardului” din Moldova.

Lupu nu a vrut să ofere o reacție înainte de publicare materialului. „La momentul dat, dumnealui nu vrea să intervină cu nici un fel de precizări. Așteaptă materialul și atunci va decide dacă este cazul să intervină cu niște precizări”, a spus pentru RISE șefa serviciului de presă al Curții de Conturi.

Tot din contul deschis la ABLV Bank, compania offshore Rowallan Overseas a plătit și studiile a doi dintre cei patru copii ai lui Constantin Botnari, fost deputat și secretar general al PDM.

Laurenția, fiica lui Constantin Botnari, a beneficiat în august 2013 de 20.875 de euro pentru taxa de studii la Oxford International College. Un an mai tîrziu, ea s-a transferat la Cambridge Arts and Sciences Limited, iar căsuța poștală din Insulele Virgine i-a achitat, în continuare, taxa școlarizării de 34.236 de Euro. Anul trecut, Laurenția Botnari s-a asociat în compania britanică Lali Lifestyle LTD, care făcea angajări pentru o cafenea cu același nume (Lali Lifestyle). Și fratele ei, Jan Botnari, a studiat la Solent University din Southampton, Marea Britanie, pe bani proveniți din aceeași sursă. În cazul lui, suma transferată universității a fost de 4.300 de euro.

30.000 de euro pentru un magazin de cosmetice

În august 2013, Rowallan Overseas a transferat aproape 30 de mii de euro companiei franceze Taizo Parfumerie SAS, care deține un magazin de produse cosmetice rare în oraşul Cannes de pe Riviera franceză. La detalii plată a fost trecut: „Invoice for Olesea Munteanu”. Olesea Munteanu a reprezentat mai multe companii conectate la Plahotniuc. În prezent, ea administrează societatea care deține centrul comercial Gemeni. „Eu eram angajată la Prime Management. Mi s-a dat un card corporativ. Pe acest card a fost transferată suma respectivă… pentru cheltuieli de deplasare. Chestiile acestea eu le-am cumpărat nu pentru mine, dar la indicațiile superiorilor”, a spus ea pentru RISE.

Plahotniuc însuși apare și el în șase tranzacții cu Rowallan Overseas, în sumă totală de peste o jumătate de milion de euro. Au fost făcute la începutul anului 2013, iar la justificarea s-a indicat un acord mai vechi „Agreement of 21.10.08”.

RISE Moldova a obținut un document din mai 2020, redactat și semnat de conducerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în care este menționat că Rowallan Overseas a fost controlată direct de oligarhul Vlad Plahotniuc.