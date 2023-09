Opoziția extraparlamentară: guvernarea trebuie să se ocupe de problemele economice

Ridicarea nivelului de trai al cetățenilor și soluționarea problemelor de ordin economic și social ar trebui să fie prioritățile guvernării de la Chișinău.

O spun reprezentanții opoziției extraparlamentare, care acuză partidul de guvernare de compromiterea vectorului european al țării. Acuzațiile au loc în contextul în care, potrivit ultimului sondaj de opinie publică, numărul cetățenilor care-și doresc aderarea la Uniunea Europeană a scăzut față de anul 2021, notează IPN.



Secretarul general al Platformei DA, Liviu Vovc, spune că prioritățile noii sesiuni a Parlamentului ar trebui să vizeze problemele sociale ale cetățenilor, oferirea compensațiilor pentru perioada rece a anului, majorarea pensiilor și salariilor.



„Parlamentul ar trebui să se axeze pe problemele economice, pe sărăcia din Republica Moldova. Ultimul sondaj BOP arată că peste 60% din cetățeni trăiesc de la salariu la salariu. De asemenea, guvernarea trebuie să fie preocupată de sezonul rece. Ministrul Muncii deja a spus că mai puțini oameni vor primi compensații, dar tariful și acum este 18 lei și nu se știe dacă va fi redus pînă la un tarif rezonabil pe care oamenii să-l poată achita. Dar cel mai mult față de Parlament am speranța că deputații se vor apuca de lucru. Am făcut o analiză a activității din sesiunea de primăvară. 62 de deputați nu au fost inițiatorii a măcar un proiect de lege. Dintre care 34 sînt de la PAS și 28 de la partidele pro-Kremlin. Mesajul meu pentru cei din Parlament, care au salarii destul de grase, plătite, cum spune ministrul Agriculturii, de la gura copiilor, ar trebui să lucreze. Dacă vor continua așa, acest Parlament va rămîne în istorie drept cel mai leneș Parlament”, a spus secretarul general al Platformei DA, Liviu Vovc, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Și președintele PSDE, Ion Sula, se arată nemulțumit de activitatea guvernării și acuză Partidul Acțiune și Solidaritate de ignorarea problemelor cetățenilor și de compromiterea vectorului european.



„Sondajele arată că cetățenii sînt într-o dezamăgire totală, sînt disperați. Dacă e să comparăm sondajele, anterior orientarea cetățenilor spre Uniunea Europeană era de peste 50%, astăzi 47% își doresc integrarea în Uniunea Europeană. Și nu pentru că în Uniunea Europeană e mai rău, ci din motiv că guvernarea actuală compromite acest deziderat al cetățenilor. Se depopulează țara, lumea sărăcește, economia este la pămînt, indexarea pensiilor, pe care cetățenii o merită conform legii, nu a fost făcută. Am ajuns în situația cînd majoritatea cetățenilor se gîndesc să plece din Republica Moldova. Noi, ca partid de opoziție, nu am venit cu critici populiste, dar am venit cu soluții, vrem să oferim o mînă de ajutor pentru că noi tot locuim în această țară. Dacă ne ascultau și implementau soluțiile propuse, nu eram în situația în care sîntem astăzi”, a spus președintele Partidului Social Democrat European, Ion Sula.



Potrivit datelor Barometrului Opiniei Publice (BOP), 47% dintre respondenți au spus că își doresc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Numărul euroscepticilor este mai mare față de anul 2021, cînd 56% dintre respondenți au spus că susțin aderarea țării la UE. Barometrul Opiniei Publice a fost realizat în perioada 9-23 august pe un eșantion de 1 215 persoane cu vîrstă de 18 ani și mai mult. Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă a Republicii Moldova, cu o eroare maximală de +3%.





