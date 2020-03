Liderul fracțiunii PSRM: Cineva dorește să profite electoral de pe urma coronavirusului

Președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiţă, cheamă politicienii să renunțe la speculații pe marginea subiectului ce ține de coronavirus și să nu-și facă PR, pe seama unui pericol global.

Despre aceasta Furculiţă a scris pe pagina sa de Facebook, potrivit ntv.md.

„Urmărim de cîteva zile convulsiile unor politicieni din opoziție pe tema coronavirusului, care, din păcate, a fost importat și în Republica Moldova. Slavă Domnului, deocamdată este un singur caz, iar autoritățile, inclusiv medicii, au intervenit operativ și profesionist ca să izoleze persoana infectată și s-o stabilizeze. Tema COVID-19 este în atenția primelor persoane în stat, inclusiv președintele țării, Igor Dodon și prim-ministrul, Ion Chicu. Implicarea șefului statului, dar și măsurile prompte ale premierului deranjează opoziția, care mereu inventează fabule de genul: „nu e treaba președintelui”, „ce treabă are președintele să intervină pe acest subiect” etc.

Cetățenii înțeleg că opoziția dorește epidemie de coronavirus în Moldova! Asta pentru a acuza guvernarea și pe președintele țării, că nu au luat toate măsurile necesare pentru a limita răspîndirea în țară și a obține, astfel, puncte politice. E cinic, chiar diabolic! Accentuez impresia care s-a creat: opoziția dorește epidemie, ca să profite politic și electoral, de aceea se arată iritată că președintele și guvernul acționează ferm și eficient pentru a împiedica răspîndirea coronavirusului. Haideți să lăsăm politica și speculațiile la o parte, deoarece acest pericol global nu se uită în carnetul de partid cînd alege victimele. Acum avem nevoie de unitate față de cea mai mare provocare la adresa umanității din ultimele decenii. Sănătatea și viața cetățenilor noștri are prioritate!”, a scris Furculiţă.