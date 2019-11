Ion Chicu spune în ce relație e cu Maia Sandu: Ne cunoaștem de la 17 ani

Premierul Ion Chicu spune că se cunoaște cu lidera PAS, Maia Sandu, de la vîrsta de 17 ani.

Au fost colegi de facultate, explică el. Chiar și așa, Chicu susține că nu a mai comunicat cu fosta șefă a Executivului după ce a fost învestit în funcție. Respectiv, nici nu ar fi primit felicitări, transmite Noi.md cu referire la Agora „Ne cunoaștem de la 17 ani. Am fost colegi de facultate, am învățat într-un torent. Am mai comunicat pe parcurs, dar în ultima perioadă, după aceste evenimente, nu am avut nicio comunicare. Respectiv, nici felicitări nu am primit”, a declarat Ion Chicu în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4.Deși a spus că Guvernul Sandu merita să fie demis, premierul a menționat că vrea să-i mulțumească Maiei Sandu pentru activitate.Amintim că noul Executiv a fost învestit pe 14 noiembrie, în mai puțin de 24 de ore de la desemnarea lui Ion Chicu în funcția de prim-ministru.