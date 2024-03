Ion Ceban: Inițiativa votului prin corespondență este una neconstituțională

Proiectul majorității parlamentare PAS de a testa la viitorul scrutin votul prin corespondență este o tentativă de a frauda procesul electoral.

De această părere este primarul Capitalei, Ion Ceban, expusă în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV.

„Consider că votul prin corespondență este o încercare de falsificare, în plus, acest proces pune în situații inegale. Consider această inițiativă este neconstituțională. Colegii mei vor vorbi despre această chestiune și vor prezenta documente relevante unor autorități. Nu am date foarte clare, dar presupun că autoritățile au anumite probleme cu sprijinul în țară și îl vor căuta în străinătate”, a declarat Ion Ceban.

Amintim, proiectul privind votul prin corespondență, care la viitorul scrutin urmează să fie testat în Statele Unite și Canada, a fost deja avizat de Guvern, iar Comisia juridică a Parlamentului a pregătit deja raportul privind aprobarea documentului.