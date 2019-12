Dodon, despre negocierile secrete cu Putin privind Transnistria

Preşedintele Igor Dodon a respins zvonurile precum că cineva ar purta negocieri secrete în privinţa reglementării transnistrene.

Potrivit agenţiei Infotag, despre aceasta el a spus într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. "Ce fel de variante poate să fie cu Transnistria? În afară de cele discutate în format larg, public, cu acceptul tuturor părţilor şi acceptul formatului "5+2". Nu poate avea loc nimic, oameni buni, şi liniştiţi-vă odată.N-o să discute Dodon nimic cu Putin despre Transnistria şi nu poate fi implementat absolut nimic, dacă acest lucru nu va fi aprobat de comunitatea internaţională, de UE, de SUA, de OSCE, de Ucraina, care este parte a procesului.De aceea, aceste speculaţii trebuie scoase. Ele tot timpul vor fi lansate, pentru că acesta este un subiect sensibil. În special pentru electoratul de dreapta, în special pentru cei care privesc cu incertitudine la Dodon, la relaţiile cu Rusia.Şi foştii parteneri, în special opoziţia de dreapta, încearcă să speculeze, încearcă să arunce paie în foc, pentru ca tot timpul s ă fie fierbinte. Lucrul ăsta lor le trebuie doar în context electoral. Dar vreau să-i liniştesc şi să le spun încă o dată: nu are loc şi nu poate fi niciun fel de discuţie referitor la soluţionarea politică a diferendului transnistrean", a declarat Dodon.El şi-a exprimat convingerea că până la alegerile prezidenţiale nu va fi nicio discuţie pe marginea "coşului al treilea", care include problema reglementării politice a conflictului şi problema securităţii."Trebuie să vedem ce facem cu această sumă mare de lei, care a apărut în Transnistria. Nu înţelegem poziţia celor de la Tiraspol , care se referă la deschiderea conturilor bancare şi nu pentru toţi agenţii economici. Pentru că 99 la sută dintre agenţii economici din Transnistria nu au probleme cu conturile bancare deschise la Chişinău, în partea dreaptă a Nistrului.Au probleme câteva companii mari, care au o lichiditate foarte mare în lei, obţinută de la procurarea energiei electrice de la Cuciurgan şi ei vor aceşti lei să-i schimbe în dolari, sub nişte contracte care pentru noi nu sunt tocmai transparente, în contextul landromatului, luptei cu frauda bancară, preîntâmpinarea spălării banilor.Sistemul nostru bancar nu poate accepta ceea ce a fost anterior. Ceea ce a fost inclusiv până în luna iunie 2019. Când ei schimbau leul în dolar şi nu-i clar sub ce contracte şi unde transferau banii aceştia. Noi acum am spus categoric şi am vorbit cu Banca Naţională, am vorbit cu colegii din Guvern: noi lucrul acesta nu-l putem admite", a declarat Dodon.El a remarcat că din vânzarea energiei electrice de la CERS Moldovenească, cei din stânga Nistrului primesc anual circa 2 mlrd. de lei."Noi considerăm că centrala este agent economic al RM, în interiorul ţării - decontările doar în lei. Ei cu aceşti lei trebuie să facă ceva. Le-am spus: permiteţi circulaţia leului în stânga Nistrului şi rezolvaţi problema cu leii. Ei nu vor. Luaţi şi transferaţi leii aceştia la "Moldovagaz", pentru că voi consumaţi gazul şi nu-l plătiţi. Nu vor. Şi ei ce făceau?Ei transferau banii pe conturile "Sheriff" din Transnistria. Adică pe intern leul circula în Transnistria. Şi leii ăştia veneau în Moldova, în conturile lor, îi schimbau în dolari şi de aici îi transferau nu ştiu pe ce contracte, nu ştiu unde. Şi lucrul ăsta a fost posibil până în mai-iunie anul curent. Consider că aşa ceva este inadmisibil. Din iunie, lucrul ăsta în RM este interzis", a spus Preşedintele.Potrivit lui, anume acesta a şi fost motivul principal pentru care partea transnistreană a refuzat să semneze protocolul de la Bratislava, inclusiv în formula care a fost propusă de reprezentantul special al preşedinţiei OSCE, Franco Frattini.Răspunzând la întrebări, Preşedintele a spus că se va întâlni cu liderul Transnistriei, Vadim Krasnoselski, în ianuarie-februarie 2020.De asemenea, Dodon a menţionat că a primit o adresare oficială din partea ministrului Apărării al Rusiei cu o propunere referitoare la distrugerea muniţiilor."Ei propun în câteva etape. Prima: să facă inspecţie. A doua: să vedem ce utilaj trebuie. A treia: trebuie să vedem nemijlocit procesul. Este şi poziţia partenerilor noştri în formatul "5+2", care insistă că aceste discuţii trebuie să aibă loc doar cu participarea OSCE. OSCE şi alţi parteneri sunt gata să finanţeze acest proces", a spus Dodon.El a subliniat că "deocamdată este vorba de procesul de studiere a poziţiei"."OSCE este disponibil, ei au spus-o la mai multe întrevederi oficiale cu Preşedintele ţării că sunt gata şi au şi resurse pentru a finanţa acest proces. De aceea suntem doar la etapa de tatonare a poziţiei părţilor. Interesul nostru rămâne acelaşi. Noi trebuie cât mai repede să scoatem aceste muniţii de pe teritoriul RM", a evidenţiat Preşedintele.