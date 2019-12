Dodon, de acord să fie mai multe aeroporturi în Moldova: Ca să fie mai ieftin

După ce premierul Ion Chicu a spus că existența unui singur aeroport internațional în țara noastră reprezintă un element de monopol, președintele Igor Dodon pare să-l susțină.

Dodon crede că în R. Moldova e nevoie de încă două aeroporturi, iar dacă un partener privat vrea să facă „un aeroport de la zero, în cîmp”, nu are decît să învestească banii. Mai mult, Dodon crede că un aeroport în plus ar atrage companiile low cost, iar moldovenii nu vor mai merge să zboare din România.„Noi trebuie să permitem deschiderea și altor aeroporturi în Republica Moldova. Taxele percepute de Aeroportul Internațional Chișinău sînt foarte mari, asta nu permite companiilor low cost – care oferă servicii foarte bune pentru pasagerii - să se lanseze în R. Moldova. Noi știm că mulți oameni merg la Iași pentru a zbura, merg cu automobilul la Iași, lasă acolo automobilul și zboară”, a spus Igor Dodon, după ședința de luni cu speakerul Zinaida Greceanîi și premierul Ion Chicu, transmite Noi.md cu referire la Agora Dodon crede că „trebuie să permitem încă unul sau două aeroporturi, unul la nord și unul la sud, care să ofere posibilitatea unor companii low-cost să intre pe piață, să fie mai ieftin”.„Asta se poate face repede. Trebuie să permitem asta prin parteneriat public privat. De ce să cheltuim bani din bugetul de stat cînd se poate de făcut cu investitorii? Dacă vrea cineva să vină să facă un aeroport de la zero, în cîmp, să investească 150-200 de milioane de euro, de ce nu?”, se întreabă șeful statului.Întrebat dacă statul în continuare se va judeca pentru recunoașterea nulității contractului prin care a fost concesionat Aeroportul Internațional Chișinău, Dodon a spus că „poziția conducerii rămîne constantă”.„Concesionarea a fost ilegală, AIC trebuie să revină în gestiunea statului. Noi insistăm pe rezilierea contractului. Ce a făcut Guvernul Sandu vom afla la Consiliul Suprem de Securitate (CSS). Fostul ministru al Justiției trebuia să meargă în judecată, dar nu știm la ce s-a ajuns”, a spus Dodon, precizînd că săptămîna aceasta va convoca ședința CSS. Amintim că pe 12 septembrie compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău, Avia Invest, a fost chemată în judecată de către Agenția Proprietății Publice.