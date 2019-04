Cine sînt agenți economici care au finanțat ilegal Partidul Șor

Patru agenți economici ar putea fi anchetați de oamenii legii după ce au finanțat campania Partidului Șor.

Contrar normelor legale, fiind donatori, pe parcursul ultimului an au beneficiat de mai multe contracte de achiziții cu statul. Mai mult, unii au prestat servicii pentru Aeroportul Internațional Chișinău . După concesionare, acesta este administrat de compania Avia Invest, controversatul om de afaceri Ilan Șor fiind președintele Consiliului de Administrație.Dintre cele patru companii vizate, cei mai mulți bani i-a donat „Exfactor Grup” – 695 de mii de lei. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul companiei de construcții, aceasta a ridicat 17 complexe locative, ceea ce presupune în jur de 2.000 de apartamente. Totodată, „Exfactor Grup” prestează servicii pentru compania Avia Invest. „De-a lungul anilor, „Exfactor Grup” SRL s-a remarcat nu doar prin construcția blocurilor locative, dar și în construirea obiectelor industriale de importanță națională și internațională, așa cum ar fi Terminalul Aeroportului Chișinău.Aceeași sumă de bani – 695 de mii de lei, a donat-o pentru campania electorală a Partidului Șor „Forsbeta” SRL, care deține compania turistică Skyline. Aceasta are o platformă de rezervare și cumpărare a biletelor avia.Iar "Vent Sistem”", care instalează căi de aerisire și rețele de încălzire, a vărsat în bugetul de campanie 400 de mii de lei. Pe site-ul companiei, la rubrica „clienți”, apare și Aeroportul Internațional Chișinău, inclusiv magazinele Duty Free.Încă o companie care urmează a fi anchetată pentru fals în declarații este „LasLux” SRL, care a donat 300 de mii de lei. Printre serviciile pe care le prestează se numără aprovizionarea cu apă și căldură, canalizare, construcții de piscine, lucrări sanitare sau sisteme de purificare a apei.În urma unei decizii aprobate de Comisia Electorală Centrală, Partidul Șor urmează să verse în bugetul statului peste două milioane de lei. Asta pentru că mai multe companii care au finanțat campania electorală a formațiunii au beneficiat de finanțe publice în ultimul an, contrar legii. CEC urmează să depună și o sesizare la Procuratura Generală pentru ca agenții economici să fie anchetați și de procurori pentru fals în declarații și finanțarea ilegală a campaniei electorale.