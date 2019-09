Ce spun Litvinenco și Novac despre semnarea unui nou acord ACUM-PSRM

Un nou acord între PSRM și Blocul ACUM ar putea fi semnat în viitorul apropiat.

Declarații în acest sens au fost făcute de deputații Sergiu Litvinenco și Grigore Novac. Aceștia spun că există niște divergențe între cele două părți, dar că acestea nu sunt principiale și că trebuiesc aplanate.„Toți cei care prognozau că această alianță va dura două luni, iată că pot vedea că poate dura și mai mult. Acel Acord temporar a fost implementat total. Nu este bătut în cuie că nu se va semna un nou acord. Cineva trebuie să mai cedeze în anumite situații. Cineva poate și-ar dori să stricăm paharele în public, dar nu se va întâmpla. Nu este un moment în care să spunem că ceva nu merge. Este foarte bine”, a declarat socialistul Grigore Novac în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.Și deputatul fracțiunii PAS, Sergiu Litvinenco, a lăsat să se înțeleagă că un nou acord între cele două poluri politice ar pute fi semnat, dar a confirmat că încă există divirgențe pe reforma Justiției.„Este posibilă semnarea acelui acord în viitorul apropiat. Pentru noi e important să începem să implementăm acele angajamente asumate. Principala va fi reforma justiției și a procuraturii”, a adăugat Litvinenco.Prezent în studio, democratul Dumitru Diacov și-a îndemnat colegii din Legislativ să fie mai expliciți.„PD are și experiența și răbdarea să fie un partid constructiv chiar și în actuala componență a Legislativului. Noi i-am invitat pe colegii noștri să spună ce vor să facă. Să guverneze jumate de an sau patru ani de zile. Programați-vă să guvernați patru ani de zile pentru ca populația să discearnă care este situația după acești patru ani de zile. Iată eu nu știu care este activitatea de toamnă. Eu astăzi am fost la Parlament toată ziua și nu știu ce proiecte sunt analizate. Iată am venit aici la emisiune și am aflat că s-ar putea chiar săptămâna asta să fie ședință”, a afirmat democratul.Amintim că, în data de 8 iunie, socialiștii și cei din blocul ACUM au semnat un acord temporar. Ulterior Igor Dodon a propus semnarea unui nou acord, în care să fie indicate proiectele pe care deputații din majoritatea parlamentară le vor susține. Actul urma să fie semnat până la finele lunii iulie. Deocamdată o astfel de înțelegere nu a fost oficializată.Recent, Andrei Năstase a declarat că nu este nevoie neapărat de un act semnat între cele două părți. „Nu am avut niciodată nevoie de acorduri, de hârtii scrise şi semnate, ca mai apoi să nu fie respectate. Ne-am ţinut de cuvânt până acum şi ne putem ţine şi de acum încolo fără niciun fel de acord”, a adăugat ministrul de Interne.