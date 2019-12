Bolea, despre numirea lui Jizdan în fruntea Comisiei securitate

Din punct de vedere legal, revenim la normal. Regulamentul stipulează că fiecare partid parlamentar, în conformitate cu reprezentarea sa proporţională, poate pretinde la șefie în 2-3-4 comisii.

Acest lucru a fost relatat de Vasile Bolea, deputat din partea PSRM, în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de pe NTV, transmite Noi.md cu referire la eNews - Are loc reformatarea Parlamentului. Deputații PDM ocupă locuri în comisii, de exemplu, Jizdan este șef al comisiei de securitate. Cum vă plac aceste schimbări?- Din punct de vedere legal, revenim la normal. Regulamentul stipulează că fiecare partid parlamentar, în conformitate cu reprezentarea sa proporţională, poate solicita șefia în 2-3-4 comisii. În această vară, colegii noștri din blocul ACUM au preluat conducerea în 5 comisii, ei au insistat în acest sens. Atunci aceste proporții nu au fost respectate.- Vreau să spun că, atunci cînd conducerea a fost reformată, ne-am condus strict după buchea legii, după articolele prevăzute în Regulamentul parlamentului. Nu poate o facțiune care are 12 deputați minus Țîcu - 11 deputați - gestiona 4 comisii. Iar fracțiunea care are 36 de deputați, care trebuie să pretindă la cel puțin 4-5 comisii, conduce trei comisii. Democrații au 30 de mandate - o treime din Parlament. Ei au condus două comisii. Și partidul Șor, indiferent dacă ne place sau nu, are 8 deputați și nu a condus nici o comisie, dar ar putea pretinde”, a spus Bolea.