Ambasadorul SUA a vorbit despre întîlnirea cu Plahotniuc pe 14 iunie

Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Derek J. Hogan, a spus despre ce a discutat cu fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, pe 14 iunie, în ziua în care acesta a părăsit R.Moldova.

"Această conversație a fost sfîrșitul multor discuții precedente pe care le-am avut de la venirea mea în Moldova. Cînd m-am întîlnit cu el, am spus că noi vrem să consolidăm relațiile internaționale dintre SUA și Republica Moldova. Dar pentru asta trebuie să vedem progres în două domenii. În primul rînd: noi am observat o abatere de la principiile democratice, nu a existat o luptă serioasă împotriva corupției, iar această tendință trebuia oprită și implementate reforme, iar în al doilea rînd, vrem să vedem aici relații externe care se vor baza pe consolidarea suveranității și independenței țării. Noi nu dorim să existe o influență negativă din exterior. Moldova ar trebui să aibă relații cu SUA și UE care să ajute la dezvoltarea țării. Relațiile dintre Rusia și Republica Moldova, desigur, ar trebui să fie pragmatice. Însă cursul țării ar trebui să aibă slgtă orientare, acest lucru s-a decis în 2014, cînd Moldova a semnat Acordul de asociere cu UE. Și i-am spus că, dacă vedem progrese în aceste două domenii, relațiile dintre Moldova și Statele Unite se vor îmbunătăți. Acesta a fost începutul dialogului nostru cu domnul Plahotniuc. Și cînd am văzut pe 7 iunie o încălcare atît de clară a principiilor democratice, cînd Curtea Constituțională a împiedicat posibilitatea formării unei noi coaliții între PSRM și ACUM, eu i-am spus că guvernul SUA nu vă poate sprijini guvernul și că ar fi mai bine să găsiți un compromis cu alte partide în ceea ce privește transferul puterii. El a răspuns că „bine, vom lua o decizie aici”, deoarece în acel moment avea loc o șrdință”, a declarat ambasadorul SUA în cadrul emisiunii „Пятница” cu Anatolii Golea pe canalul RTR Moldova, transmite Point.