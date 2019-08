Alexandru Oleinic, despre concursul la care participă fiica sa: Are tot dreptul să candideze

Deputatul Alexandru Oleinic vine cu o reacție după ce în presă a apărut informația că fiica sa participă la un concurs pentru ocuparea funcției de vicedirector al Agenției de Investiții.

Deputatul califică aceste acuzații drept o răfuială împotriva sa și afirmă că fiica sa este un profesionist și are tot dreptul să candideze la concurs.„Elena este profesionistă. Nu zic asta pentru că e fiica mea, dar are un CV impresionant. Eu ani de zile fac un efort enorm ca să-i pot ține familia în R. Moldova și acum ea nu poate să participe la un concurs doar pentru că e fiică de deputat. Copiii deputaților nu au loc în țara asta?”, a întrebat indignat Alexandru Oleinic.Parlamentarul neagă faptul că ar fi fost făcute aranjamente în legătură cu acest concurs: „Eu tot nu sînt convenabil la toți în țara asta și calific aceste acuzații ca o răfuială împotriva mea. Concursul a fost anunțat de Cancelaria de Stat cu trei luni în urmă. Elena a depus dosarul și abia zilele trecute a fost contactată și anunțată despre interviu. Ea este în prezent consilier al directorului agenției și a decis să candideze pentru funcția de vicedirector”.Și Rodica Verbeniuc, directoarea Agenției de Investiții, a confirmat pentru TV8.md că acest concurs a fost organizat de Cancelaria de Stat. Suplinirea funcției a fost cerută încă în luna martie, dar abia acum s-a organizat concursul.„Informația despre faptul că acest concurs se va desfășura astăzi eu am primit-o acum două zile și nu din partea Cancelariei, dar am aflat-o de la colegi. Am fost și eu mirată, pentru că, de regulă, anunțarea unui concurs nu poate să dureze patru luni de zile”, a comentat Verbeniuc.Aceasta neagă că ar avea vreo atribuție la organizarea concursului și favorizarea candidatului Elena Oleinic: „Eu nici nu am fost invitată să fac parte din comisia care desfășoară astăzi interviurile cu cei doi candidați”.Pentru a vedea CV-ul candidatei accesați aici