Iurie Sadovnic: La șapte dimineața, sînt deja cu chitara în mîini și așa trebuie de făcut toată viața (FOTO, VIDEO, AUDIO)

Eroul următoarei ediții a emisiunii „Istoria rockului moldovenesc” a devenit Iurie Sadovnic, legenda vie a muzicii moldovenești.

Iurie Sadovnic este considerat pe bună dreptate strămoșul folk-rockului în țara noastră. Mulți își amintesc probabil de formația sa Legenda, pe care a creat-o în 1983. Aceasta a fost o echipă formată din cei mai buni muzicieni ai țării, printre care Oleg Baltaga, Dmitrii Artamonov, Sergiu Testemițeanu, Liviu Știrbu. În 1992, Legenda a evoluat pe aceeași scenă cu astfel de vedete mondiale precum Uriah Heep și Deep Purple.Trupa Legenda a bucurat ascultătorii exact 10 ani, a înregistrat un album dublu și a rămas pentru totdeauna în memoria fanilor și iubitorilor de muzică adevărată. Deja de mai mulți ani, Iurie Sadovnic evoluează solo, se bucură de succes și popularitate nu numai în țara natală, dar și peste hotare.În spatele succesului și a tot ce face Iurie Sadovnic stă o muncă enormă - muzicianul ne-a împărtășit cîteva detalii din munca sa preferată, al cărei nume este muzica. „De mulți ani, de cînd interpretez muzică, la șapte dimineața sînt deja cu chitara în mîini. M-am trezit, am hrănit pisica, am băut un ceai și am luat chitara. Și așa trebuie să faci toată viața. Să cînți, să cînți și încă o dată să cînți! Iar pînă seara, mai trebuie să dedici cîteva ore instrumentului. Aceasta este o muncă titanică, dar trebuie s-o iubești, să faci din ea un drog. Eu personal, nu pot trăi fără asta!”, a recunoscut Iurie Petrovici.Versiunea completă a interviului cu Iurie Sadovnic o puteți viziona mai jos, dar și asculta în format audio.