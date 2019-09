Alexandr Malîșev: Cu mare plăcere aș mai trăi încă o dată acele vremuri (FOTO, VIDEO, AUDIO)

Una dintre primele trupe care a început să cînte heavy metal în Moldova a fost formația chișinăuiană Zombie Attack. La emisiunea „Istoria rockului moldovenesc” a participat Alexandr Malîșev care cînta la chitara bas în trupa care deja nu mai există.

În cadrul emisiunii muzicianul a relatat că formația Zombie Attack a luat naștere la Chișinău acum 30 de ani, în depărtatul an 1989. De la bun început Alexandr a fost pe poziția chitaristului, iar locul la microfon l-a luat Vitalie Dercaci care ulterior a devenit lider al formației Sarcoma, și care a fost poreclit de prieteni Chuck datorită asemănării cu renumitul artist Chuk Norris. Mai tîrziu componența trupei a suferit unele schimbări – vocalistul formației Zombie Attack a devenit Dmitri Tihonov, alias Hetfield (el întra-adevăr se aseamănă cu liderul trupei Metallica), iar Alexandr Malîșev a devenit basist.Formația Zombie Attack se bucura de popularitate în rîndurile publicului moldovenesc neformal pasionat de death-metal. Dar, cu regret, colectivul nu a existat mult timp – doar cinci ani, reușind să dea un număr impunător de concerte și să înregistreze un album de studio de valoare, și nu fără ajutorul celebrului chitarist Liviu Știrbu.Alexandr Malîșev își amintește cu o ușoară tristețe nostalgică vremurile cînd exista trupa Zombie Attack, considerîndu-le una dintre cele mai frumoase perioade în viața sa. „Dacă acest lucru ar fi posibil, aș vrea să mai trăiesc încă o dată acele vremuri, acea perioadă din 1989 pînă în 1994, cînd noi am fost trupa Zombie Attack. Și nu aș schimba nimic în viața sa”, a mărturisit muzicianul.În cadrul emisiunii Alexandr a relatat multe lucruri interesante despre formația în care a cîntat, despre prestațiile, despre aventurile la festivalul „Monsters of Rock” de la Moscova din 1991, despre comunicarea cu trupa „Korozia metalla”, despre incidentul neplăcut cu trupa „Raketobil”, precum și despre o altă latură a vieții sale dedicată sportului și motocicletelor.Versiunea deplină a interviului cu Alexandr Malîșev, chitaristul bas al formației Zombie Attack poate fi vizionată mai jos, precum și accesată în format audio.