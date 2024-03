Almat Aidarbeкov: Kazahstan poate deveni pentru Moldova o poartă spre Asia Centrală, iar Moldova poate ajuta Kazahstanul să consolideze relațiile cu UE. P.1

Ce interese reciproce au țările noastre? Cum trăiește diaspora moldovenească în țara îndepărtată? Ce este concepția «statului audient» și cum să construiești relații de bună vecinătate cu toți? Despre aceasta – în interviul oferit site-ului Noi.md de Almat Aidarbekov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Kazahstanului în Moldova.

Excelență, conduceți misiunea diplomatică kazahă la Chișinău de aproape doi ani, și nu au fost anii cei mai ușori. Cum au evoluat relațiile moldo-kazahe în acest răstimp? În prezent, care-s prioritățile în colaborarea dintre Kazahstan și Moldova?

Bună ziua. Mulțumesc pentru invitație. Pentru început, țin să menționez că Moldova este unul dintre partenerii importanți ai Kazahstanului în regiunea Europei de Est. O dovadă concludentă este faptul că în a.2020 Consulatul general al Kazahstanului la Chișinău a fost transformat în ambasadă.

Doi. Da, formarea ambasadei noastre a avut loc în perioada complicată a restricțiilor de carantină și distrugere a lanțurilor de transport și logistice. Și acum avem o situație geopolitică complicată și o instabilitate a economiei mondiale. În ciuda acestor lucruri, am reușit în acești ani nu doar să păstrăm , dar și să creștem dinamica pozitivă a relațiilor noastre.

Mă bucur să menționez, că azi relațiile dintre țările noastre se dezvoltă într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă. Se consolidează dialogul politic constructiv, se dezvoltă interacțiunea comercial-economică, avem progrese în sfera culturii și cea umanitară. Astana și Chișinău interacționează activ în cadrul organismelor internaționale.

Voi sublinia îndeosebi faptul, că un impuls semnificativ a dat relațiilor dintre Moldova și Kazahstan întrevederea dintre președinții țărilor noastre – domnul Kassym-Iomart Tokaev și doamna Maia Sandu în septembrie, 2022. Aceasta a avut loc la New York, în timpul sesiunii 77 a Adunării Generale a ONU.

În rezultatul înțelegerilor la cel mai înalt nivel, în octombrie, 2022 Astana a fost vizitată de misiunea comercială a Moldovei, din care făceau parte reprezentanții departamentelor respective.

În iunie, 2023 ambasada a organizat primul forul de afaceri kazaho-moldovenești, în format hibrid. Au participat mai bine de 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din ambele țări. A fost discutat un spectru larg de probleme privind cooperarea economică? De la agricultură și investiții la problemele de transport și logistică. Cercul impunător de participanți a arătat că mediul de afaceri al țărilor noastre este interesat de aprofundarea relațiilor economice bilaterale. De aceea pentru noi este prioritară dezvoltarea relațiilor comercial-economice între Astana și Chișinău.

Voi menționa, că potrivit unui șir de demnitari și experți moldoveni, Kazahstan ar putea servi drept poartă pentru intrarea businessului moldovenesc pe piața Asiei Centrale. Iar Moldova poate servi drept canal suplimentar pentru consolidarea relațiilor businessului kazah cu țările Uniunii Europene. Apropo, cca 40% din comerțul extern al Kazahstanului revin țările europene. Cam aceeași pondere din volumul total al investițiilor străine atrase de Kazahstan în ultimii 10 ani aparține statelor UE.

Cum se dezvoltă relațiile comercial-economice dintre țările noastre? Ce pași se fac pentru a majora cifra de afaceri între Kazahstan și Moldova?

An de an, interacțiunea economică demonstrează o creștere stabilă, deși modestă, trebuie să recunoaștem. Spre exemplu, statistica de anul trecut spune că cifra de afaceri comercială bilaterală s-a ridicat la 37,6 milioane USD, în creștere cu 0,2% față de aceeași perioadă din 2022 (37,5 milioane USD).

Relațiile comercial-economice dintre Moldova și Kazahstan se dezvoltă în contextul tendinței ambelor țări de a-și diversifica relațiile economice și a căuta noi piețe pentru exporturi. Cooperăm în mai multe domenii-cheie, inclusiv comerțul, agricultura și schimbul cultural. Dar, deși există potențial de extindere, volumul comerțului reciproc și cel al investițiilor este încă relativ mic, comparativ cu alți parteneri comerciali ai țărilor noastre.

Relațiile comerciale dintre Moldova și Kazahstan includ exportul și importul produselor agricole, alimentare, vinicole ș.a. Moldova este interesată de extinderea exportului de mărfuri tradiționale ale sale, cum este vinul, fructele și legumele, pe piața kazahă. În același timp, Kazahstanul poate exporta în Moldova cereale, carne, produse petroliere.

Dezvoltarea proiectelor comune în domeniul agriculturii, energeticii și infrastructurii poate deveni un motor pentru aprofundarea relațiilor economice dintre țări.

În ciuda provocărilor curente, există perspective de dezvoltare a relațiilor comercial-economice dintre Moldova și Kazahstan, reieșind din interesul reciproc pentru extinderea cooperării și existența oportunităților suplimentare pentru comerț și investiții. De exemplu, compania mixtă Medal Glass (fiica grupului german Medal Holding GmbH), care a devenit rezidenta ZEL « Bălți », preconizează să lanseze acolo un proiect investițional mare în valoare de 160 mln. de euro. Este vorba despre construcția și dotarea întreprinderii de producere și prelucrare a foliei de sticlă conform tehnologiei HORN® Corporation. Capacitatea potențială de producție a fabricii va fi de aproximativ 600 de tone de produse finite pe zi. În prima fază, vor fi create 450 de noi locuri de muncă, cu conectarea ulterioară a cel puțin 8 alți furnizori și crearea altor 2.500 de locuri de muncă indirecte.

Cel mai recent proiect reușit – unul dintre cele mai mari în Asia Centrală, în regiunea Kyzylorda din Kazahstan, numit fabrica de sticlă Orda Glass. Proiectul a fost finisat în a.2022 și a început să producă 600 t de sticlă pe zi. Semnificativă este participarea companiei kazahe «Теміржол жөндеу»la modernizarea sectorului strategic al căii ferate «Tighina-Basarabeasca-Giurgiulești». O direcție importantă de activitate a companiei în această lucrare este est sens este instruirea specialiștilor de înaltă calificare de la «Calea ferată a Moldovei». Astfel, în septembrie, trecut 12 angajați ai CFM au făcut respectiva stagiatură în Kazahstan.

Unul dintre liderii pieței petroliere și cel de-al treilea contribuabil în Moldova este compania kazahă «Rompetrol», care are un aport demn la bunăstarea social-economică a țării.

Cum apreciați nivelul colaborării cultural-umanitare între Kazahstan și Moldova?

Este o direcție tradițional importantă în cooperarea moldo-kazahă. Cuprinde schimbul în domeniile artei, muzicii, literaturii și artei populare, care promovează înțelegerea reciprocă profundă și respectul pentru tradițiile și moștenirea noastră culturală. Noi tindem să lărgim parteneriatul nostru, să includem mai multe proiecte și programe de schimb, pentru ca popoarele noastre să se cunoască și mai bine, și să savureze bogăția culturilor noastre.

Conform statisticii oficiale, în Kazahstan trăiesc cca 20 mii de moldoveni, care formează un”pod al prieteniei” între țările noastre. În republica noastră funcționează trei centre culturale moldovenești – «Bucovina» (or. Pavlodar), «Dacia» (or. Karaganda ), «Struguraș» (or. Almaty). Aurika Deac, președinta centrului cultural Bucovina, este unul dintre vicepreședinții Adunării Populare din Kazahstan.

În perioada 8 - 14 septembrie, curent la Astana se va desfășura ediția V a Jocurilor mondiale ale nomazilor, organizate de guvernul Republicii Kazahstan. Este un eveniment unic, care ne permite să cunoaștem moștenirea culturală a popoarelor nomade din lume. Nu este doar o competiție sportivă, dar și o sărbătoare care unește tradițiile și contemporaneitatea, arată măiestria incredibilă, abilitățile și jocurile vechi ale popoarelor care de-a lungul secolelor și-au păstrat modul unic de viață.

Și deoarece pe arena internațională Moldova are succese frumoase la genurile naționale de luptă «қазақ күресі», noi am decis să invităm Federația de lupte din Moldova pentru participare la aceste competiții. Din selecționata Moldovei fac partecampioni multipli și medaliați mondiali și europeni.

Astfel, în ianuarie, curent în or. Baku (Azerbaidjan) s-a desfășurat al 6-lea campionat al Europei la luptele «Қазақ күресі», și selecționata Moldovei, condusă de Valeriu Zabolotnîi, a ocupat locul 3 final. La campionatul continental au participat 11 țări (Italia, Serbia, Ucraina, Olanda, Ungaria, Grecia, Estonia etc.).

Sperăm mult la dezvoltarea și aprofundarea continuă a relațiilor culturale ale țărilor noastre. Asta ne va permite să îmbogățim schimbul nostru cultural, dar și va promova buna înțelegere și stima popoarelor noastre.

Un aspect important în consolidarea interacțiunii culturale este popularizarea personalităților eminente ale țărilor noastre, a datelor și evenimentelor jubiliare din istoria statelor noastre. Spre exemplu, în acest an se vor împlini 125 de ani de la nașterea primului academician kazah, celebrul savant-geolog, fondatorul școlii kazahe de metalogeneză Kanysh Satpayev. Numele lui ține de perioada dezvoltării industriei și științei Kazahstanului.

Se vor împlini 100 de ani de la nașterea glorioșilor eroi al Marelui război pentru apărarea Patriei din anii 1941-1945 Sagadat Nurmagambetov și Rahîmjan Coșcarbaev, primul care a arborat drapelul pe peretele Reichstagului.

Tot în acest an se împlinesc 800 de ani de la formarea Ulus of Jochi, cunoscută în lume ca Hoarda de Aur. Moștenirea acestui stat a ajutat la formarea Hanatului kazah, al cărui succesor direct este Kazahstanul.

Printre alte jubilee – centenarul patriarhului prozei kazahe contemporane Abdijamal Nurpeisov, și 90 de ani ai Universității naționale din Kazahstan, ce poartă numele lui Al-Farabi – cea mai importantă instituție de învățământ superior din țară, care ocupă un loc demn în clasamentele universitare internaționale.

Cea mai recentă întrevedere a președinților țărilor noastre – domnul Kassym-Iomart Tokaev și doamna Maia Sandu a avut loc în septembrie, 2022 la New York, în timpul sesiunii 77 a Adunării Generale a ONU.Și iată că recent viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe a discutat cu colegul său kazah în cadrul forumului diplomatic din Antalya. Care-s rezultatele acestor întrevederi?

Noi le privim ca pe încă o confirmare a dispoziției reciproce de a consolida în continuare relațiile moldo-kazahe.

Înalții demnitari de stat au discutat starea actuală și perspectivele dezvoltării cooperării bilaterale. Un set aparte de chestiuni a vizat interacțiunea multilaterală, inclusiv sprijinul reciproc în organizațiile internaționale.

Partea kazahă a salutat intenția părții moldovene de a deschide o misiune diplomatică la Astana. Voi menționa, că deja se fac pași concreți în această direcție. Deschiderea ambasadei în Kazahstan, fără îndoială, va contribui la consolidarea relațiilor noastre bilaterale, dar și la stabilirea relațiilor Moldovei cu alte țări din regiunea Asiei Centrale.

Ce evenimente sunt planificate pentru viitorul apropiat în vederea consolidării legăturilor dintre țările noastre?

Preconizăm să depunem efort pentru activizarea cooperării în toate direcțiile. În centrul atenției este dezvoltarea continuă a relațiilor economice. În prezent, împreună cu partenerii moldoveni lucrăm la pregătirea și desfășurarea la Astana, în anul curent, a celei de-a șasea reuniuni a Comisiei Interguvernamentale de Cooperare Economică. Precedenta s-a desfășurat în iulie, 2015 la Chișinău. Mai avem planificată organizarea următorului forum de afaceri kazah-moldovenesc în cadrul Comisiei Interguvernamentale.

Una dintre sarcinile principale, puse de președintele Kassym-Iomart Tokaev este trecerea Kazahstanului la un nou model economic. Vorbiți-ne, Vă rog, despre aceasta.

Trecerea Kazahstanului la noul model economic sub conducerea președintelui RK Kassym-Iomart Tokaev are ca scop diversificarea economiei, dezvoltarea durabilă, sporirea calității vieții oamenilor și consolidarea sistemului politic al țării. Această inițiativă reflectă tendința Kazahstanului de a reduce dependența de exportul zăcămintelor și a dezvolta ramurile bazate pe tehnologii avansate, inovatoare și orientate spre export.

Una dintre prioritățile acestui model este reducerea dependenței de sectorul petrolului și gazelor prin dezvoltarea unor industrii alternative precum agricultura, producția, turismul și industria IT. Scopul este crearea unui sistem economic durabil, capabil să reziste șocurilor externe și să asigure creșterea economică stabilă.

Stimularea inovațiilor și implementarea tehnologiilor avansate – iată elementele centrale ale noului model economic. Guvernul preconizează să sprijine dezvoltarea cercetărilor și a elaborărilor, să consolideze relațiile dintre știință și business, și să creeze condiții pentru creșterea startup-urilor și a companiilor tehnologice.

În acest scop, la noi funcționează Astana Hub – un centru inovațional și parc tehnic, amplasat în capitala Kazahstanului. Proiectul este inițiativa statului, lansată în a.2018 pentru a stimula dezvoltarea ecosistemului de startup, a sprijini antreprenorii și inovațiile în țară. Astana Hub reprezintă un spectru larg de servicii și măsuri, cum ar fi programe de incubație, acceleratoare, hackathon-uri, evenimente educaționale și multe altele pentru a sprijini dezvoltarea startup-urilor și inovațiilor în Kazahstan. Este o direcție strategică a politicii de stat în domeniul dezvoltării economiei digitale și inovațiilor tehnologice în țară. În prezent, numărul companiilor IT care fac parte din Astana Hub, a ajuns la1 331, dintre care 372 – companii cu participare străină.

Pentru a realiza transformările economice Kazahstan tinde să atragă investiții străine și interne în ramurile-cheie ale economiei. Un aspect important este crearea unui climat investițional atractiv, îmbunătățirea mediului de afaceri și protejarea drepturilor investitorilor.

Spre exemplu, pentru aceste priorități economice la Astana funcționează «Centrul financiar - economic internațional «Astana» (CFEIA) – o platformă financiar-economică care oferă infrastructură și condiții de dezvoltare a serviciilor financiare și financiar-tehnologice, cum ar fi operațiuni bancare, asigurarea, administrarea activelor, investiții. Etc. În interiorul CFEIA se creează condiții prielnice pentru business, cum ar fi înlesniri fiscale, apărarea juridică și alte avantaje, pentru a atrage companii și investiții din alte țări.

Conform ratingului Global Financial Centres Index, anul trecut CFEIA și-a păstrat calitatea de lider în regiunea Asiei Centrale și a Europei de Est, a confirmat prezența unui mediu juridic și de reglementare adecvat și favorabil și a dezvoltat infrastructura pentru deschiderea și conducerea unui mediu de afaceri, atragerea investițiilor și dezvoltarea capitalului uman. În anul care a trecut la CFIA s-au înregistrat pestepeste peste 600 de companii noi, numărul total al participanților este de 2 300 companii din 78 de țări ale lumii. Prin jurisdicția CFIA, în Kazahstan au fost atrase investiții în sumă de peste 11 mlrd. de dolari.

Îmbunătățirea calității vieții populației, reducerea inegalității, dezvoltarea educației și a asistenței medicale se numără, de asemenea, printre priorități. Președintele Tokaev subliniază importanța responsabilității sociale a statului, dar și a sectorului privat.

Trecerea la economia «verde» și consolidarea durabilității ecologice reprezintă sarcini importante pentru Kazahstan. Este vorba despre dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, reducerea emisiilor dioxidului de carbon, sporirea eficienței utilizării resurselor și protejarea mediului ambiant. Pentru trecerea reușită la noul model economic e nevoie de reforme politice cu scopul consolidării drepturilor și libertăților cetățenilor, asigurarea priorității legii, combaterea corupției și eficientizarea administrării publice .

Am vorbit deja despre activitatea CFEIA, ei bine, una dintre direcțiile lui de dezvoltare este și «finanțarea verde». Grație eforturilor Centrului de finanțe verzi, CFEIA «Astana» a ocupat locul 1 în regiunea Europei de Est și a Asiei Centrale în Ratingul global al finanțelor verzi (GGFI). Spre finele anului, în țară peste 60% dintre obligațiile și creditele «verzi» au fost eliberate cu sprijinul CFV.

În Kazahstan este în derulare Conceptul trecerii RK la «Economia verde», pentru a reduce impactul nociv asupra mediului. Această strategie a elaborat sarcini și măsuri concrete privind reducerea emisiilor gazelor de seră și dezvoltarea surselor regenerabile de energie și tehnologii.

Această inițiativă va contribui la trecerea spre o economie mai durabilă și verde în Kazahstan, la reducerea amprentei ecologice și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Măsurile de mai sus vizează creșterea economică durabilă, care va contribui la îmbunătățirea bunăstării populației și la consolidarea poziției Kazahstanului pe arena mondială. Președintele Tokaev subliniază necesitatea unei abordări integrate a implementării acestui model, inclusiv participarea activă a statului, dar și a sectorului privat.

(Va urma la 22.03.2024)