Un grup bancar italian va plăti 1,3 miliarde de dolari autorităţilor americane

Grupul bancar italian UniCredit şi două din subsidiarele sale au acceptat să plătească o sumă totală de 1,3 miliarde dolari către autorităţile americane, astfel încît acestea din urmă să renunţe la acuzaţiile de încălcare a sancţiunilor impuse Iranului, Cubei, Libiei, Birmaniei, Sudanului şi Siriei.

În plus, în cadrul unui acord anunţat luni seara, UniCredit Bank AG, divizia germană a grupului italian, a acceptat să îşi recunoască vinovăţia la un tribunal din statul New York pentru că a transferat ilegal sute de milioane de dolari prin sistemul financiar american în numele entităţilor sancţionate, a precizat procurorul din Manhattan, Cyrus Vance Jr.O altă divizie a grupului italian, UniCredit Bank Austria AG a încheiat acorduri de neurmărire cu autorităţile federale americane.UniCredit şi unele din filialele sale au fost acuzate că au intermediat operaţiuni via sau cu destinaţia SUA pentru entităţile care aveau legătură cu ţările vizate de sancţiunile americane. Costul sancţiunilor va fi acoperit în întregime de provizioane, a precizat UniCredit.Alte zece bănci au fost penalizate de autorităţile americane şi din Manhattan în ultimul deceniu pentru încălcarea sancţiunilor impuse de autorităţile americane. Grupul bancar francez BNP Paribas SA şi-a recunoscut vinovăţia în 2014 şi a plătit o amendă record de 8,9 miliarde dolari. Alte bănci au ajuns la înţelegeri şi au plătit amenzi mai mici precum ING Bank care a plătit 619 milioane dolari în 2012.Săptămîna trecută, UniCredit a anunţat că este vizat de o anchetă antitrust demarată de Comisia Europeană pentru încălcarea legislaţiei antitrust cu privire la emiterea de titluri de stat.UniCredit SpA este prezent în 17 ţări din lume, cu peste 8.500 de sucursale şi 147.000 de angajaţi. UniCredit este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa Centrală şi de Est, unde realizează aproximativ 16% din veniturile sale.