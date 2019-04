O familie numeroasă a adoptat șapte frați și surori despărţiţi

În Statele Unite, un cuplul a luat sub tutelă șapte frați și surori care au trăit în mai multe familii adoptive timp de mai mult de un an. Potrivit CNN, săptămîna trecută procesul de adopție s-a încheiat.

În casa lui Gary și Liza Fullbright trăiesc acum zece copii: unul – propriul lor fiu de 17 ani, doi au fost adoptaţi de cuplu acum trei ani și alți șapte frați și surori care au trăit în diferite familii. De asemenea, cuplul are șapte copii adulți care au plecat deja și trăiesc independent.

Soții au luat sub tutelă a trei copii și au aflat că rudele lor trăiesc în alte familii. Fullbright au decis să-i unească pe toți frații și surorile sub același acoperiș și, timp de un an, au rezolvat toate aspectele juridice vizînd adopţia.